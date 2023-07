Sciopero Attori USA: le motivazioni, la fallita trattativa e le reazioni di Hollywood

Lo sciopero degli attori di USA ha ufficialmente preso il via, il consiglio direttivo del sindacato che li rappresenta, il SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists), dopo il fallimento delle trattative con quello dei produttori, l’AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), a cui fanno capo studios del calibro di Disney, Paramount, Sony, Warner Bros. Discovery, Netflix, Amazon, Apple e NBCUniversal.

Hollywood, salta la trattativa

SAG-AFTRA, il sindacato che rappresenta gli attori di Hollywood, si è ufficialmente unito agli sceneggiatori, in sciopero dallo scorso maggio, contro le compagnie cinematografiche e televisive, innescando il primo doppio blocco dell’industria dell’intrattenimento in 63 anni. A partire da venerdì mattina le decine di migliaia di attori cinematografici e televisivi della SAG dovranno cessare ogni lavoro coperto dal loro contratto sindacale.

Le produzioni cinematografiche e televisive verranno interrotte, ma l’interruzione del lavoro ha ripercussioni enormi. Secondo le linee guida, i membri del SAG-AFTRA non potranno assistere alle anteprime, fare interviste per il lavoro completato, partecipare a spettacoli di premiazione, partecipare a festival cinematografici o persino promuovere progetti sui social media mentre è in vigore lo sciopero. Inoltre, non sono autorizzati a partecipare a convegni come il Comic-Con e similari per promuovere qualsiasi lavoro passato o presente realizzato nell’ambito di un contratto SAG-AFTRA.

“Siamo vittime di un’impresa molto avida”, ha dichiarato il presidente di SAG-AFTRA Fran Drescher durante la conferenza stampa di giovedì. “Ad un certo punto devi dire: ‘No, non lo accetteremo più'”.

Per cosa lottano gli attori americani in sciopero

SAG-AFTRA sta lottando per salari più alti, maggiori pagamenti residui e protezioni sull’uso dell’intelligenza artificiale. La Writers Guild of America è già ai picchetti, segnando la seconda volta nella storia di Hollywood che attori e sceneggiatori condividono una protesta sindacale.

L’Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi, che rappresenta gli studi, sostiene di aver presentato un accordo che offriva “stipendi storici e aumenti residui, una proposta di intelligenza artificiale rivoluzionaria che protegge le sembianze digitali degli attori per i membri SAG-AFTR” e altro ancora.

“Uno sciopero non è certamente il risultato che speravamo poiché gli studi non possono operare senza gli artisti che danno vita ai nostri programmi TV e film”, ha dichiarato l’AMPTP in una dichiarazione dopo la conferma dello sciopero. “L’Unione ha purtroppo scelto un percorso che porterà a difficoltà finanziarie per innumerevoli migliaia di persone che dipendono dal settore”.

In risposta alla dichiarazione dell’AMPTP, il capo negoziatore di SAG-AFTRA Duncan Crabtree-Ireland ha dichiarato alla conferenza stampa: “Se pensate che questa sia una proposta storica, ripensateci”.

Gli attori famosi che aderiscono allo sciopero

Tra gli aderenti alla mobilitazione ci sono stati da subito gli attori Matt Damon e Margot Robbie, il primo durante la premiere londinese del film Oppenheimer ha lasciato la sala in anticipo seguito dal resto cast del film, che include Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt e Florence Pugh; mentre Robbie alla premiere europea di Barbie, ancor prima dell’ufficializzazione dello sciopero si era detta pronta ad aderire alla mobilitazione sindacale.

L’amministratore delegato della Disney Bob Iger è recentemente apparso sulla CNBC e ha parlato dello stato attuale dei sindacati di sceneggiatori e attori mentre scioperano a Hollywood affermando che hanno pretese “non realistiche”.

È molto inquietante per me. Abbiamo parlato di forze dirompenti in questo business e di tutte le sfide che stiamo affrontando, la ripresa da COVID che è in corso, non è del tutto completata. Questo è il momento peggiore al mondo da aggiungere a tale interruzione. Comprendo il desiderio di qualsiasi organizzazione sindacale di lavorare per conto dei suoi membri per ottenere il massimo compenso ed essere ricompensato in modo equo in base al valore che forniscono. Siamo riusciti, come industria, a negoziare un ottimo accordo con la corporazione dei registi che riflette il valore che i registi contribuiscono a questo grande business. Volevamo fare la stessa cosa con gli sceneggiatori e vorremmo fare la stessa cosa con gli attori. C’è un livello di aspettativa che hanno, che non è realistico. E si stanno aggiungendo all’insieme delle sfide che questa azienda sta già affrontando che è, francamente, molto dirompente. [Lo sciopero] Avrà un effetto molto, molto dannoso sull’intera attività e, sfortunatamente, ci sono enormi danni collaterali nel settore per le persone che sono servizi di supporto, e potrei continuare all’infinito. Colpirà l’economia di diverse regioni, anche a causa delle dimensioni del business. È un peccato, è davvero un peccato.

Cosa non potranno fare gli attori di Hollywood in sciopero

A seguire un promemoria, con l’elenco completo di tutto ciò che i membri non sono autorizzati a fare durante lo sciopero.

Principali lavori con macchina da presa, ad esempio:

Recitazione

Cantare

Ballare

Esecuzione di acrobazie

Pilotare aerei con macchian da presa

Burattinaio

Lavoro di performance capture o motion capture;

Principali lavori fuori campo, come:

ADR/Looping

Trailer TV (promozionali) e trailer cinematografici

Recitazione vocale

Cantare

Narrazione, compresi i servizi audio-descrittivi, salvo nel caso in cui i servizi possano essere coperti da un altro contratto collettivo di lavoro

Coordinamento stunt e servizi correlati

Lavoro in background

Lavoro sostitutivo

Foto e/o controfigure

Prove di vestibilità, prove guardaroba e prove trucco

Prove e test con la videocamera

Scansione

Interviste e audizioni (anche tramite self-tape)

Servizi di promozione/pubblicità per lavori nell’ambito di contratti televisivi/teatrali, quali:

Tour

Apparizioni personali

Interviste

Convention

Esposizioni dei fan

Festival

Per i tuoi eventi di considerazione

Panels

Anteprime/proiezioni

Spettacoli di premiazione

Attività stampa

Apparizioni in podcast

Social media

Vetrine allestite dallo Studop

Negoziare e/o stipulare e/o acconsentire a:

Un accordo per eseguire i servizi coperti in futuro

Qualsiasi nuovo accordo relativo al merchandising connesso a un progetto coperto

La creazione e l’utilizzo di repliche digitali, anche attraverso il riutilizzo di lavori precedenti

Esibirsi su un trailer per una produzione colpita o altri contenuti accessori collegati ad una produzione colpita.

