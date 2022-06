Stasera in tv: “Sergente Rex” su Canale 5

Cast e personaggi

Kate Mara: Megan Leavey

Ramón Rodríguez: Caporale Matt Morales

Tom Felton: Sergente Andrew Dean addestratore di cani veterano

Bradley Whitford: Bob Leavey, padre biologico di Morgan

Will Patton: Jim, patrigno di Megan

Sam Keeley: Sills

Miguel Gomez: Gomez

Parker Sawyers: ufficiale medico della marina

Common: Gunny Martin

Edie Falco: Jackie, madre iperprotettiva di Morgan

Corey Johnson: Sergente Maggiore

Andrew Moon: Jones

Alicia Lobo: Timmins

Melina Matthews: Lopez

Mish Boyko: Bennet

Phil Dunster: Coletta

Jonathan Howard: Walters

Rudy Dobrev: Mason

Geraldine James: Dr. Turbeville

Trama

Megan Leavey (Kate Mara) è un caporale della Marina degli Stati Uniti che ha servito come addestratore / supervisore dell’unità cinofila (K9) della polizia militare. È stata accoppiata con il cane da guerra Rex (E168). La coppia ha servito insieme due schieramenti in Iraq. Sono stati schierati per la prima volta a Fallujah nel 2005 e poi a Ramadi nel 2006, dove sono stati entrambi feriti da un ordigno esplosivo improvvisato. Leavey ha ricevuto la Purple Heart e la Navy and Marine Corps Achievement Medal con un dispositivo a “V” che denota l’eroismo in combattimento.

Curiosità

La regista Gabriela Cowperthwaite (L’amico del cuore, Blackfish) dirige “Sergente Rex” da una sceneggiatura Pamela Gray (La musica del cuore), Annie Mumolo (Joy) e l’esordiente Tim Lovestedt.

Le riprese principali del film sono iniziate il 12 ottobre 2015 a Charleston, nella Carolina del Sud, comprese scene girate a The Citadel, con altre scene girate in Georgia e New York City, con vaste scene di combattimento e deserto girate in Spagna.

La vera Megan Leavey appare in un cameo accreditata nel ruolo di “Istruttore di esercitazione donna #3”, mentre Rex è interpretato da Varco, in un ruolo non accreditato.

Nel 2012, Rex ha sviluppato una paralisi facciale, che ha posto fine ai suoi doveri nell’unità cinofile anti-esplosivi, Leavey è statA in grado di adottarlo attraverso l’intervento del senatore Chuck Schumer, intorno all’aprile 2012. Rex è morto il 22 dicembre 2012.

Sia Kate Mara che la vera Megan Leavey sono nate nel 1983 e sono cresciute nei sobborghi di New York City.

Secondo film in cui Ramon Rodriguez interpreta un marine. Il primo è stato il fantascientifico Battle: Los Angeles.

Kate Mara e Ramon Rodriguez sono stati entrambi coinvolti nell’universo Marvel. Kate Mara ha interpretato Sue Storm / La donna invisibiel nel reboot Fantastic Four (2015) e ha interpretato un ruolo minore in Iron Man 2 (2010) come Marshall degli Stati Uniti. Ramon Rodriguez interpreta Bakuto nelle serie tv Netflix della Marvel Iron Fist (2017) e The Defenders (2017).

Tom Felton che interpreta il sergente Andrew Dean è meglio noto per il ruolo di Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Sergente Rex” sono del compositore Marc Isham nominato all’Oscar alla migliore colonna sonora per In mezzo scorre il fiume. Altri crediti di Isham includono colonne sonore per l’originale Point Break – Punto di rottura, il remake Fame – Saranno famosi, diversi film a sfondo militare (Spartan, Men of Honor – L’onore degli uomini, Nella valle di Elah) e più recentemente due film con protagonisti a quattro zampe: Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre e Togo – Una grande amicizia. La colonna sonora include i brani: “I’ll Never Know” di Yawn Worth Yelling, “Yeah You Can” di The Mooney Suzuki, “My Own Worst Enemy” di Lit, “Rio – Part One” di Starting Sunday, “Country Grammar” di Nelly, “Freedom” di The Dead Daisies, “Rise” di Eddie Vedder, “The Funeral” di Band of Horses.

TRACK LISTING:

1. Life Before 2:19

2. Trouble 1:56

3. Ramadi 2:44

4. Service and Deployment 4:42

5. Training 1:58

6. Welcome Aboard 1:32

7. Ied 2:54

8. Getting Ready 2:28

9. Recon 2:58

10. Surveillance 3:18

11. Hospital 2:11

12. School Battle 3:29

13. Goodbye 2:32

14. Reunion and Phonecalls 3:28

15. Homecoming 2:19

16. Petitions and Interviews 2:32

17. Adoption 3:32

18. Yankee Stadium 1:59

La colonna sonora di “Sergente Rex” è disponibile su Amazon.