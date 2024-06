Shadow Ghost: il fumetto sul Kung Fu diventa un film diretto dal regista di “Shang-Chi”

Shadow Ghost, il fumetto scritto e illustrato da un vero maestro di kung fu, Sifu Kurtis Fujita, approderà sul grande schermo in un lungometraggio scritto e diretto dal regista d’azione, artista marziale e coordinatore degli stuntmen Andy Cheng, meglio noto per aver diretto il film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

“Shadow Ghost è descritto come una storia di formazione moderna e affascinante su un giovane che intraprende una missione per scoprire i segreti che circondano un eroe ultraterreno di arti marziali. Il suo viaggio nel regno del Kung Fu intreccia il suo destino con quello dell’enigmatica leggenda dove compirà un destino secolare.”

Nel corso della sua carriera Cheng è stato un membro di spicco del “Jackie Chan Stunt Team” dalla fine degli anni ’90 all’inizio degli anni 2000 fino a quando non si è messo in proprio ed è diventato un membro del team “Stunts Unlimited”. E’ stato la controfigura du Chan in alcune occasioni in cui Chan ha subito gravi ferite e ha addirittura salvato la vita alla leggenda delle arti marziali sul set di Rush Hour 2 quando una scena di stunt in barca è finita male.

Cheng dopo la “gavetta” con Jackie Chan è diventato un richiesto coordinatore degli stunt e coreografo di combattimenti per film come Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Il tesoro dell’Amazzonia, Barely Lethal – 16 anni e spia, 6 Underground, il recente live-action dei Cavalieri dello Zodiaco e Twilight odve ha diretto anche la seconda unità. Cheng ha diretto i film d’azione Redline e End Game, nonché i film cinesi Alien: Fata Morgana e Alien: My Shadow.

Il CEO di Atchity Productions, il dottor Ken Atchity, parlando del progetto ha dichiarato:

Siamo entusiasti di avere Andy Cheng a bordo per dirigere il film Shadow Ghost. La sua impareggiabile esperienza e passione per il cinema di arti marziali lo rendono la scelta ideale per catturare l’essenza della saga di Shadow Ghost. Siamo fiduciosi che questa collaborazione si tradurrà in un’esperienza cinematografica indimenticabile per il pubblico di tutto il mondo.

Oltre ad insegnare Kung Fu per 20 anni, Fujita ha una vasta esperienza come artista professionista e narratore lavorando in videogiochi, animazione, fumetti e film su proprietà importanti come Il Signore degli Anelli e Spider-Man. Ora unisce questi due mondi in un racconto di arti marziali definitivo e affascinante, in cui ogni parola, tratto di matita, goccia di inchiostro e pigmento di colore proviene direttamente dalle mani di un autentico maestro di Kung Fu.

Kurtis Fujita è un artista, scrittore, maestro di Kung Fu e creatore di fumetti. Ha la particolarità di ricoprire contemporaneamente la carica di presidente di Los Angeles della Federazione tradizionale di Kung Fu Wushu degli Stati Uniti e di consigliere di Hung Gar Kung Fu presso l’Associazione internazionale di Kung Fu tradizionale. Inoltre, è il fondatore di Fifth Ring Studios, l’istruttore capo di Tiger Crane Kung Fu e il creatore del fumetto acclamato dalla critica “Shadow Ghost: the Kung Fu Comic by a Kung Fu Master”.

La sua carriera nella narrativa è iniziata alla tenera età di 15 anni presso la Malibu/Marvel Comics, dove ha lavorato consecutivamente come assistente editoriale e successivamente color designer. Negli anni successivi, ha conseguito una laurea in Belle Arti in Illustrazione presso l’Academy of Art University, che ha sfruttato in una carriera di successo nel concept design internazionale e nell’arte digitale nei videogiochi, nell’animazione e nei film, lavorando su franchise come “X-Men” e “Il Signore degli Anelli” per clienti come Sony Playstation e Universal.

Durante gli anni del college e nei decenni successivi, Kurtis sviluppò una profonda passione per il Kung Fu. Inizialmente studia con il leggendario Gran Maestro Y.C. Wong di San Francisco e poi con il Gran Maestro Raymond K. Wong di Los Angeles per volere del primo. Come protetto di entrambi i luminari, apprend una moltitudine di sistemi tra cui Hung Gar, Tai Chi e Do Gar, insieme alle armi corrispondenti di ciascun stile-

Nel 2003, Kurtis ha ricevuto il titolo di Sifu, o Maestro, e ha aperto la sua scuola di arti marziali, Tiger Crane Kung Fu, dalla quale insegna ancora oggi. Ha collaborato come scrittore al principale periodico di arti marziali, “Kung Fu Tai Chi Magazine”, dove le sue parole scritte forniscono informazioni sugli aspetti più profondi delle arti marziali. Kurtis condivide la sua esperienza nelle Arti Marziali attraverso seminari negli Stati Uniti che coinvolgono anche le forze dell’ordine come parte di vari programmi di tattiche difensive.