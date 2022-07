Da mercoledì 27 luglio 2022, in prima serata su Cielo, canale 26 del digitale terrestre, andrà in onda Shark Attack, un ciclo di film interamente dedicato agli squali.

Il ciclo di pellicole andrà in onda fino al prossimo 31 agosto, ogni mercoledì sera, per un totale di 6 settimane.

Il primo film sarà Circondati, diretto da Jose Montesinos, con Aubrey Reynolds, Gina Vitori, Lanett Tachel, Taylor Jorgensen, Michael S. New e Pope Bustos. Uscito nel 2018, in Circondati, un gruppo di amici, dopo un incidente aereo, si troverà costretto ad affrontare tre pericolosi squali bianchi.

Mercoledì 3 agosto, invece, andrà in onda Killer Shark, diretto del 2011 da Griff Furst, con Kristy Swanson, Robert Davi, D. B. Sweeney, Wade Boggs, Sophie Sinise e Jason Rogel. In Killer Shark, uno squalo fuggito da una cisterna semina morte e terrore tra i villeggianti, in Louisiana.

Il 10 agosto, sarà il turno di Atomic Shark di Lisa Palenica, uscito nel 2016, con Alex Chayka, Bill Connor, Sean J. Dillingham, Melissa Farley, David Faustino e Seth Gandrud. In Atomic Shark, un gruppo di giovani eroi improvvisati cercheranno di salvare la costa di San Diego da uno squalo atomico.

Mercoledì 17 agosto, andrà in onda Planet of the Sharks, regia di Mark Atkins, film del 2016 con Brandon Auret, Stephanie Beran, Lindsay Sullivan, Lauren Joseph, Dan Barnett e Christia Visser. Planet of the Sharks è un film ambientato in un futuro distopico, dove lo scioglimento dei ghiacciai ha coperto di acqua il 98% della massa terrestre e gli squali sono diventati la specie dominante.

Il 24 agosto, il film che andrà in onda sarà 2 – Headed Shark Attack di Christopher Ray, con Charlie O’Connell, Carmen Electra e Brooke Hogan. Uscito nel 2012, in 2 – Headed Shark Attack, un gruppo di studenti subisce l’attacco da parte di uno squalo a due teste.

Il ciclo si chiuderà con 3 – Headed Shark Attack, sempre di Christopher Ray, con Danny Trejo, Karrueche Tran, Jaason Simmons e Rob Van Dam. Sequel del film precedente, uscito nel 2015, in questo nuovo capitolo, uno squalo bianco si trasforma in un mostro a tre teste a causa delle radiazioni.

Shark Attack: la programmazione su Cielo

Mercoledì 27 luglio alle ore 21.15: Circondati di Jose Montesinos

Mercoledì 3 agosto alle ore 21.15: Killer Shark di Griff Furst

Mercoledì 10 agosto alle ore 21.15: Atomic Shark di Lisa Palenica

Mercoledì 17 agosto alle ore 21.15: Planet of the Sharks di Mark Atkins

Mercoledì 24 agosto alle ore 21.15: 2 – Headed Shark Attack di Christopher Ray

Mercoledì 31 agosto alle ore 21.15: 3 – Headed Shark Attack di Christopher Ray