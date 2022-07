Shark Bait: trailer italiano e anticipazioni del nuovo survival-thriller con squali

Recensioni 47 Metri: recensione del thriller-horror con squali

Dal 28 luglio approda nei cinema italiani con Adler Entertaiment Shark Bait, un nuovo survival-thriller con squali ambientato in alto mare e ideato dagli stessi creatori della fortunata saga ad alta tensione 47 Metri (Uncaged e Great White) che dal 2017 al 2021 ha animato le ultime estati da brivido al cinema. Al timone del film James Nunn specialista in film d’azione, tra i suoi titoli più noti il thriller con cecchino Tower Block del 2012.

La trama ufficiale: Un gruppo di amici si gode un fine settimana di vacanza in Messico. Dopo una notte di festeggiamenti sulla spiaggia, i ragazzi rubano un paio di moto d’acqua e le portano al largo in mare aperto, finiscono però per scontrarsi e una delle moto affonda. Il gruppo si ritrova bloccato a due miglia dalla terraferma su una sola moto d’acqua rimasta in panne e alle prese con un amico gravemente ferito. Ma il peggio deve ancora venire. Riusciranno a sopravvivere ai predatori più feroci dei mari?