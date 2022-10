Stasera in tv: “Shattered” con John Malkovich e Frank Grillo su Rai 4

Shattered – Il cast

Cameron Monaghan: Chris Decker

Sasha Luss: Jamie Decker

Ridley Bateman: Willow Decker

Lilly Krug: Sky

John Malkovich: Ronald

Ash Santos: Lisa

James C. Burns: Detective Lane (as James C Burns)

Dat Phan: Kiju

Frank Grillo: Sebastian

David Madison: Briggs

Shattered – La trama

Chris (Cameron Monaghan) divorziato di recente vive in una villa sulle montagne del Montana. Quando incontra l’affascinante Sky (Lily Krug) in un incontro casuale nel centro commerciale locale, sembra che l’amore possa essere nell’aria, mentre i due sperimentano un’immediata chimica emotiva e fisica. Tuttavia, dopo che l’ex coinquilino di Sky viene trovato morto, Chris si pone qualche domanda. La schiacciante verità viene rapidamente rivelata quando Sky si rivela essere una talentuosa truffatrice, che ha organizzato l’intera faccenda, progettando attentamente il loro incontro “accidentale”. Chris viene così trasformato in un prigioniero nella sua stessa casa, e quando la sua ex moglie Jamie e la figlia Willow arrivano nella casa e vengono imprigionate con lui, i tre devono affrontare una scelta difficile: tentare la fuga o morire.

Curiosità sul film

Il regista Luis Prieto ha diretto anche La commedia italiana Ho voglia di te (2007) con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, il crime Pusher (2012), il thriller Kidnap con Halle Berry, il film per la tv Il signore della truffa con Gigi Proietti ed episodi delle serie tv Z Nation, The Oath, Snatch e Vampire Academy.

La sceneggiatura di “Shattered” è del veterano David Loughery, all’attivo per lui il thriler fantascientifico anni ottanta Dreamscape – Fuga nell’incubo con Dennis Quad e alcune pellicole degli anni novanta come i thriller d’azione Money Train e Passenger 57 – Terrore ad alta quota, entrambi con protagonista Wesley Snipes e I tre moschettieri con Charlie Sheen, Kiefer Sutherland e Chris O’Donnell. Più recentemente Loughery ha scritto i thriller L’intruso con Dennis Quaid e Fatale – Doppio inganno con Hilary Swank.

Il protagonista Cameron Monaghan ha recitato in The Giver – Il mondo di Jonas e Amityville: Il risveglio, ma è noto al grande pubblico per i ruoli di Ian Gallagher nella serie tv Shameless e dei gemelli Jerome e Jeremiah Valeska, che rappresentano il Joker della serie tv Gotham.

Il film è stato girato in 21 giorni.

Tra i produttori di “Shattered” ci sono il regista Lui Prieto e John Malkovich con Frank Grillo tra i produttori esecutivi.

La colonna sonora