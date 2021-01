Shawnee Smith e Bruce Dern nella commedia natalizia “Christmas vs The Walters”

Shawnee Smith (la saga Saw), Dean Winters (Il padre dell’anno) e il due volte candidato all’Oscar Bruce Dern (Nebraska) hanno firmato per recitare in Christmas vs The Walters. Il sito Deadline riporta che i tre attori guideranno il cast di questa commedia natalizia indipendente che già include Caroline Aaron (La fantastica signora Maisel), Betsy Beutler (Scrubs), Paris Bravo (Bad Therapy), Nate Torrence (Lei è troppo per me), Jack McGee ( Moneyball – L’arte di vincere) , Richard Thomas (The Americans) e Chris Elliott (Sandy Wexler).

Diretto da Peter D’Amato, al suo primo lungometraggio dopo aver diretto episodi per le serie tv Fantasy Bash e Guru2Go, il film segue Diane Walters (Shawnee Smith) che si ritrova consumata dall’ossessione annuale di creare le perfette festività natalizie per la sua famiglia. Mentre suo marito Brian (Dean Winters) viene mandato in Texas per affari, alla futura mamma di due figli viene ordinato di stare a riposo a letto dal suo eccentrico dottore (Chris Elliott) e ha solo 200 ore per mettere tutto insieme e portare a temrine l’operazine “Natale Perfetto”. Così mentre è in missione per rendere questa vacanza più speciale dell’ultima, vede la sua sempre più palese spinta compulsiva per la perfezione ostacolata da ospiti inaspettati tra cui sua sorella Kate (Beutler), sua madre (Caroline Aaron) e un cane randagio, tutto questo mentre Diane combatte la sua nemesi, Shelly (Nate Torrence), per conquistare il titolo per la casa con le migliori luminarie della sua strada.

Il cast è completato da John Farley, Christopher Brian Roach, Jaime Zevallos, Joseph D’Onofrio, Sal Rendino, Carrie Kim, Kresh Novakovic, Al Linea, Myles Clohessy, Gianni Ciardiello, Christopher Riley, Tyler Simmons, Jaxon D’Amato, Julie Stackhouse, Kenishia Green, Tony Ferro e Christine James Walker.

D’Amato dirige da una sua sceneggiatura scritta con l’esordiente Ante Novakovic che è anche produttore del film insieme a Rob Simmons, Jared Safier e DJ Dodd. “Christmas vs The Walters” dovrebbe essere distribuito negli Stati Uniti entro l’anno, probabilmente durante le festività natalizie.