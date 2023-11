Silent Night – Il silenzio della vendetta: trailer e clip in italiano del revenge-movie natalizio di John Woo (Al cinema dal 30 novembre)

Dal 30 novembre nei cinema italiani con Plaion Pictures Silent Night – Il silenzio della vendetta, atteso action movie dai produttori di John Wick e diretto dal leggendario maestro John Woo.

Silent Night – Trama e cast

La trama ufficiale: Ancora in lutto per la morte del giovane figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande, proprio il giorno di Natale, il padre decide di uccidere i colpevoli la notte di Natale dell’anno successivo. Ferito a sua volta durante l’inseguimento degli assassini e ormai muto, l’uomo si addentra nei bassifondi criminali per compiere con ogni mezzo la sua silenziosa vendetta verso chi gli ha strappato suo figlio.

Intenso protagonista di questa pellicola 100% action è Joel Kinnaman. Già apprezzato in noti action movie come Robocop (2014) e nel ruolo di Rick Flag in Suicide Squad e The Suicide Squad – Missione suicida, Kinnaman è il volto senza voce di questa spietata storia di vendetta ambientata durante la notte di Natale, tutt’altro che calma e che si tingerà di rosso per portare a compimento la terribile missione punitiva di un padre a cui è stato tolto il dono più prezioso: il proprio figlio. Nel cast anche Scott Mescudi, in arte Kid Cudi (X – A Sexy Horror Story), e Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace).

Silent Night – Il trailer ufficiale italiano

Film molto interessante. L’intero film è senza dialoghi. Mi ha permesso di usare le immagini per raccontare la storia, per raccontare come si sente il personaggio. Usiamo la musica invece del linguaggio. E il film è tutto incentrato sulla vista e sul suono. Il budget era un po’ ristretto, e il programma era serrato, ma mi ha fatto cambiare il mio stile di lavoro. Di solito, per un grande film, un film in studio, giriamo molta copertura, poi lasciamo il tutto alla sala di montaggio. Ma in questo film , Ho provato a combinare le cose senza fare riprese di copertura. Ho dovuto sforzarmi di usare un nuovo tipo di tecnica. Alcune scene erano circa due o tre pagine, ma ho fatto tutto in una sola ripresa. [John Woo]

Silent Night – Video intervista con Joel Kinnaman

Ispirato ai capolavori e ai successi recenti del genere, Silent Night – Il silenzio della vendetta porta l’action a nuovi livelli, grazie alla geniale messa in scena del suo regista, che torna nuovamente a sfidare se stesso e il pubblico dopo aver rivoluzionato il cinema action grazie ai suoi indimenticabili lavori hongkonghesi quali A Better Tomorrow e The Killer, che hanno influenzato generazioni di cineasti, fra cui Quentin Tarantino.

Silent Night – Clip e spot tv in italiano

La prima clip dal titolo “Uccidili tutti” entra nel vivo dell’azione mostrando gli intensi allenamenti del protagonista, che cerca di acquisire la forza fisica e mentale necessaria per punire i colpevoli della morte del figlio. La palestra, un parcheggio deserto dove eseguire le migliori acrobazie con la macchina e il poligono di tiro diventano i luoghi dove l’uomo può esercitarsi con assoluta dedizione per quello che è diventato l’unico scopo della sua vita: la vendetta a tutti i costi, preparata con una concentrazione tanto silenziosa quanto letale.

Con il suo stile inconfondibile, John Woo torna a Hollywood dopo cult come Face/Off, Nome in codice: Broken Arrow e Mission: Impossible II, realizzando un revenge movie adrenalinico in cui l’azione conta letteralmente più delle parole. In assenza di dialoghi, infatti, a farla da padrona è la magnifica colonna sonora, una vera e propria esplosione musicale che enfatizza le scene mozzafiato, arricchita a sua volta da numerosi effetti speciali, sparatorie e inseguimenti da urlo che garantiscono allo spettatore un’esperienza cinematografica unica e imperdibile, da godersi appieno sul grande schermo.

Le sale dove guardare il film

Scopri le sale disponibili (elenco in costante aggiornamento) dove vedere “Silent Night – Il Silenzio della Vendetta”.

ABRUZZO:

Chieti – UCI Cinemas Megalò

Montesilvano – The Space Cinema

BASILICATA:

Matera – UCI Cinemas Red Carpet

CALABRIA:

Catanzaro – The Space Cinema

Lamezia Terme – The Space Cinema

CAMPANIA:

Casoria – UCI Cinemas

Marcianise – UCI Cinemas Cinepolis

Napoli – The Space Cinema

Nola – The Space Cinema

Salerno – The Space Cinema

EMILIA-ROMAGNA:

Bologna – The Space Cinema

Bologna – UCI Cinemas Meridiana

Ferrara – UCI Cinemas

Parma – The Space Cinema Campus

Parma – The Space Cinema Centro

Piacenza – UCI Cinemas

Reggio Emilia – UCI Cinemas

Savignano sul Rubicone – UCI Cinemas Romagna

FRIULI-VENEZIA GIULIA:

Pordenone – UCI Cinemas Fiume Veneto

Pradamano – The Space Cinema

Trieste – The Space Cinema

Villesse – UCI Cinemas

LAZIO:

Fiumicino – UCI Cinemas Parco Leonardo

Guidonia – The Space Cinema

Roma – The Space Cinema Moderno

Roma – The Space Cinema Parco de’ Medici

Roma – UCI Cinemas Porta di Roma

Roma – UCI Cinemas Roma Est

Roma – UCI LUXE Maximo

LIGURIA:

Genova – The Space Cinema

Genova – UCI Cinemas Fiumara

LOMBARDIA:

Assago – UCI Cinemas Milano Fiori

Cerro Maggiore – The Space Cinema

Curno – UCI Cinemas

Lissone – UCI Cinemas

Milano – UCI Cinemas Bicocca

Milano – UCI Cinemas Certosa

Montano Lucino – UCI Cinemas Como

Montebello della Battaglia – The Space Cinema

Orio al Serio – UCI Cinemas

Pioltello – UCI Cinemas

Rozzano – The Space Cinema

Vimercate – The Space Cinema

PIEMONTE:

Alessandria – UCI Cinemas

Beinasco – The Space Cinema

Moncalieri – UCI Cinemas

Torino – The Space Cinema

Torino – UCI Cinemas Lingotto

PUGLIA:

Bari – UCI Cinemas Showville

Casamassima – The Space Cinema

Gioia del Colle – UCI Cinemas Seven

Molfetta – UCI Cinemas

Surbo – The Space Cinema

SARDEGNA:

Quartucciu – The Space Cinema

Sestu – The Space Cinema

SICILIA:

Belpasso – The Space Cinema

Catania – UCI Cinemas

Palermo – UCI Cinemas

TOSCANA:

Arezzo – UCI Cinemas

Campi Bisenzio – UCI LUXE

Firenze – The Space Cinema

Firenze – UCI Cinemas

Grosseto – The Space Cinema

Livorno – The Space Cinema

Sinalunga – UCI Cinemas

TRENTINO-ALTO ADIGE:

Bolzano – UCI Cinemas

UMBRIA:

Corciano – The Space Cinema

Perugia – UCI Cinemas

Terni – The Space Cinema

VENETO:

Limena – The Space Cinema

Marcon – UCI LUXE

San Giovanni Lupatoto – UCI Cinemas Verona

Silea – The Space Cinema

Verona – The Space Cinema

Vicenza – The Space Cinema

Vicenza – UCI LUXE Palladio

Silent Night – La colonna sonora

Con il suo stile inconfondibile, John Woo torna a Hollywood dopo cult come Face/Off, Nome in codice: Broken Arrow e Mission: Impossible II, realizzando un revenge movie adrenalinico in cui l’azione conta letteralmente più delle parole. In assenza di dialoghi, infatti, a farla da padrona è la magnifica colonna sonora, una vera e propria esplosione musicale che enfatizza le scene mozzafiato, arricchita a sua volta da numerosi effetti speciali, sparatorie e inseguimenti da urlo che garantiscono allo spettatore un’esperienza cinematografica unica e imperdibile, da godersi appieno sul grande schermo.

Autore della colonna sonora è Marco Beltrami, nominato due volte all’Oscar. Il compositore americano di origini italiane, noto per aver dato vita alle musiche di grandi film (la saga di Scream, Hellboy, World War Z, Snowpiercer, A Quiet Place – Un Posto Tranquillo, Le Mans ’66 – La grande sfida), ha collaborato con molti registi iconici del cinema, tra cui James Mangold, Bong Joon-ho, Robert Rodriguez, Luc Besson, Guillermo Del Toro e Wes Craven.

[Il film] non ha davvero alcun dialogo. Era un’altra sceneggiatura specifica che mi è stata data e che ho letto, e ho pensato, “Questa sarà o una mossa geniale o un disastro, non c’è via di mezzo.” Dipende sicuramente dall’esecuzione. Voglio dire, John Woo è fantastico. Joel Kinnaman è la star e offre davvero qualcosa. Voglio dire, c’è un po’ di rumore ambientale e di sottofondo e chiacchiere come la radio e cose del genere. Ma, sì, è fantastico…

Silent Night – Foto e poster

Silent Night – Il silenzio della vendetta: foto e poster dell’action natalizio di John Woo (Al cinema dal 30 novembre) Guarda le altre 11 fotografie →