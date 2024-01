Stasera in tv: “Sing 2 – Sempre più forte” su Italia 1

Sing 2 – Sempre più forte, su Italia 1 il secondo capitolo del franchise animato di Illumination Entertainment. Il koala Buster Moon, interpretato dal premio Oscar Matthew McConaughey, assembla un nuovo cast pianificando un nuovo spettacolo con a bordo il leone e leggenda del rock Clay Calloway, doppiato in originale da Bono degli U2 e in italiano da Zucchero Fornaciari.

Sing 2 – Cast e doppiatori

Doppiatori originali

Matthew McConaughey: Buster Moon

Reese Witherspoon: Rosita

Scarlett Johansson: Ash

Taron Egerton: Johnny

Tori Kelly: Meena

Nick Kroll: Gunter

Bobby Cannavale: Jimmy Crystal

Ashley Frangipane: Porsha Crystal

Pharrell Williams: Alfonso

Nick Offerman: Norman

Letitia Wright: Nooshy

Eric André: Darius

Adam Buxton: Klaus Kickenklober

Chelsea Peretti: Suki

Spike Jonze: Jerry

Paul David Hewson: Clay Calloway

Garth Jennings: Miss Karen Crawly

Jennifer Saunders: Miss Nana Noodleman

Julia Davis: Linda Le Bon

Peter Serafinowicz: Big Daddy, padre di Johnny

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Buster Moon

Federica De Bortoli: Rosita

Chiara Gioncardi: Ash

Alessandro Campaiola: Johnny

Domitilla D’Amico: Meena

Fabrizio Vidale: Gunter

Adriano Giannini: Jimmy Crystal

Jenny De Nucci: Porsha Crystal

Daniele Giuliani: Alfonso

Carlo Scipioni: Norman

Valentina Vernia: Nooshy

Frank Matano: Darius

Luigi Ferraro: Klaus Kickenklober

Selvaggia Quattrini: Suki

Marco Guadagno: Jerry

Zucchero Fornaciari: Clay Calloway

Riccardo Scarafoni: Miss Karen Crawly

Stefanella Marrama: Miss Nana Noodleman

Ilaria Stagni: Linda Le Bon

Stefano Alessandroni: Big Daddy, padre di Johnny

Sing 2 – Trama e trailer

La trama ufficiale: Ricco di grandi sogni e spettacolari canzoni di successo, il film narra le vicende del koala Buster Moon e di altre grandi star animali, pronte per la loro più abbagliante e stravagante esibizione sul palco della capitale più glamour dell’intrattenimento. C’è solo un intoppo: devono prima convincere ad unirsi a loro la rock star più solitaria del mondo, interpretata dalla leggendaria icona della musica Bono, al suo debutto in un film d’animazione. L’ambizioso koala, però, ha un sogno più grande: debuttare con un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theater nell’affascinante Redshore City! Senza conoscenze, Buster e i suoi amici devono intrufolarsi di nascosto nei celebri uffici della Crystal Entertainment, guidata dallo spietato magnate lupo Jimmy Crystal (il vincitore dell’Emmy Bobby Cannavale). In un disperato tentativo di ottenere l’attenzione di Mr. Crystal, Gunter propone un’idea bizzarra che Buster accetta subito: nel loro nuovo spettacolo ci sarà una leggenda del rock, il leone Clay Calloway (Bono). Il problema è che il koala non ha mai incontrato Clay, artista che si è allontanato dal mondo della musica più di dieci anni prima dopo la scomparsa della moglie. Mentre Gunter aiuta Buster a ideare un capolavoro teatrale, tra le pressioni e le minacce crescenti di Mr. Crystal, il koala intraprende una ricerca per trovare Clay e convincerlo a tornare sul palco. Quello che inizia come il grande sogno di Buster diventa un emozionante promemoria del grande potere che ha la musica di guarire anche un cuore infranto.

Curiosità sul film

Il film è scritto e diretto dal regista Garth Jennings alla sua seconda regia dopo aver diretto l’originale “Sing” suo film d’esordio. Jennings è un regista di video musicali che vanta collaborazioni con Radiohead, Vampire Weekend, Radiohead, R.E.M., Beck e Robin Williams.

Terzo film d’animazione per Matthew McConaughey, dopo Kubo e la spada magica (2016) e Sing (2016), entrambi usciti nel 2016.

Il film è l’undicesimo lungometraggio di Illumination nonché terzo film di Illumination senza personaggi umani, dopo Sing (2016) e Il Grinch (2018).

La rock star solitaria Clay Calloway è doppiata da Bono, frontman degli U2 e in italiano da Zucchero “Sugar” Fornaciari.

Il primo lungometraggio d’animazione di Pharrell Williams, Letitia Wright, Chelsea Peretti e Bono.

Il sesto film d’animazione della Universal senza personaggi umani, dopo Alla ricerca della valle incantata (1988), I pirati fannulloni (2008), Sing (2016), Il Grinch (2018) e Trolls World Tour 2 (2020).

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri con Paul Ashdown, Janet Healy, Robert Taylor e Nathalie Vancauwenberghe.

Le maschere che Big Daddy (Peter Serafinowicz) e la sua banda usano per nascondere la propria identità sono di Fiocco di neve (Snowball) da Pets – Vita da animali (2016).

Il nome del personaggio di Bono è Clay Calloway, un omaggio al musicista Cab Calloway.

La scena in cui il personaggio di Scarlett Johansson discute con il proprietario di un locale per averla sottopagata per la sua performance ha un parallelo con il conflitto legale di Johansson nel 2021 con la Walt Disney Company, quando l’attrice si lamentò del fatto che la compagnia la sottopagò riguardo all’uscita nelle sale del film, Black Widow ( 2021).

( 2021). Il cast comprende due vincitori dell’Oscar (Matthew McConaughey e Reese Witherspoon) e tre candidati all’Oscar (Scarlett Johansson, Bono e Pharrell Williams).Sia Scarlett Johansson che Letitia Wright sono apparse nel Marvel Cinematic Universe. Scarlett ha interpretato Black Widow in Iron Man 2 (2010), Captain America: Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016), Black Widow (2021). Letitia ha interpretato Shuri in Black Panther (2018) e il suo seguito, Black Panther: Wakanda Forever (2022). Hanno anche lavorato insieme in precedenza in Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).

(2022). Hanno anche lavorato insieme in precedenza in Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019). Vida Alves McConaughey, figlia di Matthew McConaughey, fornisce una delle “Voci aggiuntive”.

Note di produzione

Se “Sing” riguardava la ricerca del coraggio per inseguire i propri sogni, “Sing 2” riguarda il superamento dei limiti che gli altri pongono ai nostri sogni, o che noi stessi ci poniamo. All’inizio del film, Buster Moon ha uno spettacolo di successo nel suo teatro locale, ma si chiede se ha raggiunto il massimo del proprio potenziale. “Buster ce l’ha fatta nella sua piccola città, e ha molto successo, ma si pone sempre la domanda: ‘Posso aspirare ad un livello superiore, o rimarrò un ragazzo di provincia con una visione limitata e un piccolo cast?’ ” dice Chris Meledandri. Quando Suki Lane, una talent scout, dice a Buster che il suo spettacolo non è abbastanza per i grandi campionati, lui si scoraggia … ma poi riaccende la sua ambizione. “All’inizio del film, è quasi come se a Buster fosse stato detto: ‘Hai raggiunto il tuo limite nella vita; non puoi andare oltre”, dice Meledandri. “Ma si rifiuta di accettarlo. E la chiave del successo ora risiede dentro di sé. In “Sing 2” ogni personaggio è alle prese con i propri problemi e, sebbene il loro successo sia legato alla straordinarietà dello spettacolo, nella sua essenza parla di ognuno di loro, e di come affrontano i propri demoni”. Per lo sceneggiatore-regista Garth Jennings, c’erano alcuni intriganti parallelismi tra le aspirazioni creative di Buster e le sue. Incredibilmente, Sing è stato il primo film d’animazione di Jennings. “Se il primo film prevedeva il superamento dell’esame di guida, il secondo prevedeva la possibilità di andare in giro in macchina”, afferma Jennings. “All’inizio avevo delle idee, ma poco ambiziose: emergono sempre cose nuove a cui non avevo pensato, soprattutto perché le nostre aspettative su tutta la linea erano cresciute enormemente. E con esse affioravano nuove sfide. In un certo senso ci siamo trovati nella stessa posizione dei nostri protagonisti; volevamo andare ben al di là di quello che avevamo raggiunto la prima volta. Sotto ogni aspetto, stavamo cercando di portarlo ad un livello successivo”.

Per Meledandri, non c’era nessuno più adatto di Jennings. “Lo spirito di Garth Jennings è lo stesso che definisce il film”, afferma Meledandri. “La gioia e l’ottimismo, il senso di celebrazione: Garth come essere umano incarna tutto ciò. È stato un piacere lavorare con la sua visione e la sua esperienza cinematografica, quell’energia presente sia nel primo film che in questo”. Ogni aspetto di Sing 2 è a un livello superiore, dalla posta in gioco emozionale alle sequenze d’azione, dai costumi alle coreografie, dalla musica al cast. “Ci siamo trovati in situazioni straordinarie che non avremmo mai potuto prevedere, come un casting del calibro di Halsey o Bono oppure l’allestimento di un numero di Prince di quattro minuti impostato su un tema di Alice in Wonderland”, afferma Jennings. “Tutto era selvaggiamente ambizioso. Solo dopo che abbiamo finito ho capito che dovevamo essere proprio matti”. Fortunatamente Jennings e Meledandri avevano a disposizione alcuni dei migliori artisti dell’animazione. “Avevamo una squadra incredibile”, dice Meledandri. “Dal montatore ai nostri direttori dell’animazione e dell’illuminazione, ogni artista è stato assolutamente stellare, non ultimo Eric Guillon, che ha disegnato tutti i personaggi principali di questo mondo”. Durante il processo di realizzazione di Sing 2, Jennings ha spesso pensato a una frase che Nana Noodleman dice a Buster nel film, su come non sia sufficiente avere sogni e ambizioni. Ci vogliono coraggio, capacità di resistenza e fede per realizzarli. “Questo fa eco a ciò che noi, come realizzatori, dobbiamo fare”, dice Jennings. “Realizzare un film è una cosa davvero assurda. Si parte da un qualcosa che non esiste ma devi immaginarla e credere che sarà grandiosa. Bisogna che tutti credano che sia fantastica. E poi una volta che inizi a percorrere quella strada, devi resistere, perché devi sostenere la stessa fede ed energia che si avevano poco più di quattro anni fa. Ci sono centinaia di persone che lavorano insieme a me. È un enorme sforzo collaborativo e richiede non solo energia, ma vera passione. E’ un compito arduo, ma ciò che ti fa andare avanti è il film stesso”.

Sing 2 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Joby Talbot (Guida galattica per autostoppisti, La mia vita è un disastro, Ladri di cadaveri – Burke & Hare).

(Guida galattica per autostoppisti, La mia vita è un disastro, Ladri di cadaveri – Burke & Hare). Talbot ha iniziato a scrivere e ad esibirsi nei primi anni ’90, unendosi a Neil Hannon nel fenomeno pop britannico “The Divine Comedy”.

“Sing 2” è una sorta di nirvana per gli amanti della musica, perché include più di 40 canzoni di successo classiche e contemporanee che vanno dal pop al rock e dal K-pop al latino, e di artisti del calibro di Billie Eilish, Drake, The Weeknd, Prince, Taylor Swift, BTS, Cardi B, Bad Bunny, J Balvin, Shawn Mendes e Camila Cabello.

Il film presenta tre canzoni degli U2, tra cui i successi “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, “Where The Streets Have No Name” e “Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”, più una nuova canzone originale degli U2 scritta esclusivamente per il film, “Your Song Saved My Life”. La canzone segna la prima nuova uscita degli U2 dal 2019.

“La musica stessa è una delle star di Sing 2”, afferma il produttore e CEO di Illumination Chris Meledandri. “Come per il primo film, abbiamo collaborato con il brillante produttore esecutivo musicale Harvey Mason jr., che attualmente è anche l’acting head dell’organizzazione dei Grammy”. Mason ha lavorato a stretto contatto con ciascuno degli attori nelle loro performance musicali per il film. “Come in Sing, tutti gli attori cantano le proprie parti anche in Sing 2”, afferma lo sceneggiatore e regista Garth Jennings. “È qualcosa di impressionante del nostro cast. Sono straordinari. La versione di Scarlett Johansson di “Stuck In A Moment” degli U2 è stata eseguita dal vivo in una sola ripresa. Nessuna manipolazione, nessun autotune, solo lei e una chitarra. Sono tutti davvero incredibili. È stato come lavorare con un gruppo di supereroi”. Per Jennings, osservare le registrazioni delle sessioni musicali che Mason ha fatto con gli attori è stato emozionante. “Quelle registrazioni sono state una gioia per me”, dice Jennings. “Creare musica è una cosa così bella. Osservare il lavoro di Harvey e il suo team è stato semplicemente magico”

1. Your Song Saved My Life (U2) 3:31

2. Let’s Go Crazy (Tori Kelly & Taron Egerton & Reese Witherspoon & Nick Kroll) 3:09

3. Can’t Feel My Face (Kiana Ledé) 3:21

4. Heads Will Roll (Scarlett Johansson) 3:37

5. Sing 2 Audition Medley (SING 2 Cast) 1:47

6. Where the Streets Have No Name (Tori Kelly & Taron Egerton & Scarlett Johansson & Reese Witherspoon & Nick Kroll) 2:36

7. There’s Nothing Holdin’ Me Back (Taron Egerton & Tori Kelly) 3:23

8. Suéltate (From Sing 2) (Sam I & Anitta & BIA & Jarina De Marco) 3:30

9. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of (Scarlett Johansson) 3:39

10. Soy Yo (Sing 2 Mix) (Bomba Estéro) 2:57

11. A Sky Full of Stars (Taron Egerton) 3:26

12. Could Have Been Me (Halsey) 2:28

13. I Say A Little Prayer (Tori Kelly & Pharrell Williams) 2:09

14. Break Free (Reese Witherspoon & Nick Kroll) 1:34

15. I Still Haven’t Found What I’m Looking For (Scarlett Johansson & Bono) 3:01

16. Tippy Toes (BONUS TRACK) (feat. DSCOSTU) (Adam Buxton & Fancy Feelings) 2:08

17. Christmas (Baby Please Come Home) (BONUS TRACK) [feat. Scarlett Johansson & Taron Egerton & Reese Witherspoon & Tori Kelly] (Keke Palmer) 2:36

La colonna sonora di “Sing 2” è disponibile su Amazon.