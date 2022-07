Mercoledì 13 luglio, si è tenuta la presentazione dei palinsesti Sky riguardanti la stagione televisiva 2022/23. Per quanto riguarda Sky Cinema, per la prossima stagione, sono previste oltre 200 prime visioni, per un totale di 2500 titoli.

Nel corso della presentazione, è intervenuta Margherita Amedei, Senior Director Sky Cinema, che ha annunciato le principali novità:

Ci sarà una grandissima offerta quest’autunno grazie agli accordi tra Sky e i principali studios e distributori. Spazieremo su ogni genere. Avremo uno degli autunni più ricchi degli ultimi anni, con grandissimi blockbuster come Spider Man – No Way Home. Sul cinema internazionale, inoltre, non mancheranno le grandi saghe. E poi ci sarà il cinema italiano, con i grandi volti della commedia italiana, come Leonardo Pieraccioni, Lillo e Greg, e il family natalizio con Alessandro Siani e Christian De Sica, Chi ha incastrato Babbo Natale. Avremo, infine, il cinema di qualità, premiato ai festival e agli Oscar, come Belfast e Finale a Sorpresa – Official Competition.

Non mancheranno anche i film Sky Original:

La linea degli Sky Original è fondamentale per noi. Oltre a Petra e I delitti del BarLume, avremo The Hanging Sun, con Alessandro Borghi, e I Viaggiatori, un film su un insolito viaggio straordinario nel tempo da parte di un gruppo di adolescenti, con Fabrizio Gifuni. In Rosanero, ci sarà Salvatore Esposito come non l’avete mai visto, in una favola magica. Beata Te, invece, è una storia di autodeterminazione femminile e un progetto tutto al femminile.

Sky Cinema 2022/23: le prime visioni

Su Sky Cinema, saranno disponibili tanti titoli del grande cinema internazionale come Uncharted, con Tom Holland e Mark Wahlberg, Matrix Resurrections, con il ritorno di Keanu Reeves, Cry Macho – Ritorno a Casa, firmato da Clint Eastwood, e Moonfall, con Halle Berry e Donald Sutherland.

Per quanto riguarda il cinema per la famiglia, i titoli saranno Baby Boss 2 – Affari di famiglia, Sing 2 – Sempre più forte e Me contro Te – Il mistero della scuola incantata.

Per il cinema italiano, andranno in onda Il sesso degli angeli, di e con Leonardo Pieraccioni, Chi ha incastrato Babbo Natale?, con Alessandro Siani, Corro da te (già disponibile), con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, C’era una volta il crimine, con Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Edoardo Leo, Marco Giallini, Giulia Bevilacqua e Ilenia Pastorelli, e Gli idoli delle donne, con Lillo e Greg.

Per quanto concerne il cinema d’autore, invece, da segnalare, Finale a sorpresa – Official Competition, con Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez, Belfast, di Kenneth Branagh, vincitore agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale, e Leonora Addio di Paolo Taviani. Tra i titoli già disponibili, troviamo America Latina dei fratelli D’Innocenzo, L’Arminuta, premiato ai David di Donatello per la miglior sceneggiatura adattata, e Il Capo Perfetto, con Javier Bardem.

Sky Cinema 2022/23: i film Sky Original

Durante la presentazione dei palinsesti Serena Rossi, insieme a Fabio Balsamo, ha presentato Beata Te, film che affronta con leggerezza il tema della maternità e dell’autodeterminazione femminile. Le dichiarazioni dell’attrice napoletana:

Immaginatevi Fabio Balsamo nei panni dell’arcangelo Gabriele… Io interpreto Marta, una regista teatrale dalla vita incasinata, una mamma, con una carriera che arranca, una donna che compie 40 anni e che inizia a farsi delle domande. Ad un certo punto della vita, appare la visita dell’arcangelo Gabriele che le propone di diventare mamma. Marta si prende il tempo per decidere. È un modo leggero per raccontare una donna che sceglie di essere o di non essere madre.

Salvatore Esposito, anche lui presente all’evento, invece, ha parlato di Rosanero, commedia dove un boss e una bambina di dieci anni si scambiano, per magia, le rispettive identità:

Rosanero è una follia totale nella quale Matteo Levi e Andrea Porporati hanno deciso di coinvolgermi. Il mio personaggio è un cattivone, come sempre, chissà perché, che, per uno strano motivo, si ritrova in un pronto soccorso insieme ad una ragazzina con cui, a causa di qualcosa di divino, si scambia la propria anima. Io interpreto un cattivone per i primi 5 minuti e poi interpreterò una bambina di 10 anni!

Altri film Sky Original saranno Blacklight, action movie diretto da Mark Williams con Liam Neeson e Aidan Quinn, On The Line, diretto e prodotto da Romuald Boulanger, con Mel Gibson, William Moseley e Kevin Dillon, e Operation Fortune, diretto da Guy Ritchie, con Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Josh Hartnett e Cary Elwes.

Da ricordare, infine, i nuovi quattro film che comporranno la seconda stagione di Petra (in onda dal 21 settembre), con Paola Cortellesi, e le tre nuove storie de I delitti del BarLume, con Filippo Timi.