Sky Cinema Star Trek è il pop-up channel che si accenderà domani, sabato 18 giugno 2022, sul canale 303 di Sky, solitamente occupato da Sky Cinema Collection.

Il canale interamente dedicato alla saga cinematografica dell’universo fantascientifico creato da Gene Roddenberry sarà disponibile fino al prossimo 26 giugno.

Dopo aver debuttato nel 1966 con l’omonima serie televisiva, nel corso dei decenni, sono stati realizzati 13 film sul mondo di Star Trek. I 13 titoli, oltre ad andare in onda su Sky Cinema Star Trek, saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.

Sky Cinema Star Trek: i 13 film

La serie classica dei film di Star Trek ha avuto inizio nel 1979, tredici anni dopo la serie, con il film omonimo, diretto da Robert Wise, con William Shatner nei panni dell’Ammiraglio Kirk e Leonard Nimoy nel ruolo di Spock, candidato a 3 premi Oscar.

Nel 1982, uscì nelle sale Star Trek II – L’ira di Khan, con Ricardo Montalbán, nei panni dell’acerrimo nemico dell’Ammiraglio Kirk, Khan Noonien Singh.

Arriviamo al 1984, con il terzo capitolo della saga, Star Trek III – Alla ricerca di Spock, con Leonard Nimoy nel doppio ruolo di attore e regista.

Nel 1986, uscì nelle sale Star Trek IV – Rotta verso la Terra, nuovamente diretto da Nimoy, candidato a 4 premi Oscar.

Star Trek V – L’ultima frontiera è il quinto capitolo, uscito nel 1989, diretto stavolta da William Shatner.

Nel 1991, uscì Star Trek VI – Rotta verso l’ignoto, ultima avventura incentrata sull’Ammiraglio Kirk e sui personaggi della serie classica.

Continuando in ordine cronologico, dal 1994 al 2002, uscirono nelle sale i quattro capitoli della serie The Next Generation con il Capitano Jean-Luc Picard, interpretato da Patrick Stewart.

Star Trek – Generazioni, uscito nel 1994, è il film che vede presenti entrambi i cast. Star Trek – Primo contatto, uscito nel 1996, è il primo film diretto e interpretato da Jonathan Frakes, che vesti i panni del Comandante William T. Riker. Frakes ha anche firmato la regia di Star Trek – L’insurrezione, uscito nel 1998. Nel 2002, uscì il decimo film della saga, Star Trek – La nemesi, diretto da Stuart Baird.

Nel 2009, invece, arrivò il reboot del film classico, Star Trek – Il futuro ha inizio, vincitore del premio Oscar nella categoria Miglior Trucco, diretto da J.J. Abrams, con un giovane James T. Kirk, interpretato da Chris Pine, e con Spock, interpretato da Zachary Quinto.

Nel 2013, uscì Star Trek Into Darkness, sempre diretto da J.J. Abrams, nominato agli Oscar per i migliori effetti visivi, con la presenza nel cast anche di Benedict Cumberbatch.

Il terzo capitolo del reboot è Star Trek Beyond, diretto da Justin Lin, uscito nel 2016.