Sleepy Hollow: Paramount annuncia un nuovo film basato sulla leggenda del Cavaliere senza testa

Paramount Pictures ha annunciato via Deadline lo sviluppo di un film di Sleepy Hollow che sarà scritto e diretto da Lindsey Beer al suo secondo lungometraggio dopo l’esordio con un recentissimo progetto basato sul franchise Pet Sematary di Stephen King ancora senza un titolo ufficiale e attualmente in post-produzione. Il lavoro sul nuovo “Cimitero vivente” deve aver fatto colpo sullo studio per affidarle un progetto che arriva dopo l’acclamato film di Tim Burton del 1999 e la notevole serie tv di Fox andata in onda per quattro stagioni.

Lindsey Beer ha debuttato come sceneggiatrice e produttrice nel 2018 scrivendo la commedia Sierra Burgess è una sfigata e da allora ha lavorato a una serie di progetti di alto profilo come il nuovo film di Star Trek, un remake di Bambi della Disney, un film di Hello Kitty per New Line Cinema, ha scritto una prima bozza per il nuovo film d’animazione delle Tartarughe Ninja prodotto da Seth Rogen e sta attualmente lavorando come sceneggiatrice e showrunner all’adattamento di The Magic Order per Netflix, basato sui fumetti di Mark Millar. Inoltre Beer inoltre sta scrivendo per Sam Raimi un primo adattamento cinematografico della serie di romanzi fantasy The Kingkiller Chronicle, il film di Silver Sable per il Sony’s Spider-Man Universe basato su villain e anti-eroi, il remake del classico per ragazzi anni ottanta Corto Circuito, l’adattamento cinematografico del fumetto Empress di Stuart Immonen & Mark Millar, e gli adattamenti di Visionaries: Knights of the Magical Light e M.A.S.K.: Mobile Armored Strike Kommand due film di un nuovo universo condiviso basato su proprietà Hasbro che include lo spin-off Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini uscito lo scorso anno, “Ever Vigilant”, terzo film dei G.I. Joe e i film dei Micronauti e ROM: Spaceknight.

La leggenda di Sleepy Hollow anche conosciuto come La leggenda della valle addormentata, è un racconto dello scrittore statunitense Washington Irving raccolto nell’antologia “Il libro degli schizzi”. Scritto Birmingham in Inghilterra venne pubblicato per la prima volta nel 1819. Si tratta di uno dei primi esempi di narrativa americana con popolarità duratura, soprattutto durante Halloween grazie ad un personaggio noto come il Cavaliere senza testa ritenuto un soldato assiano che fu decapitato da una palla di cannone in battaglia. Il racconto è stato adattato diverse volte per il cinema a partire dal 1908, ma quella più popolare risale al 1949, il secondo adattamento cinematografico prodotto da Walt Disney come uno dei due capitoli del film Le avventure di Ichabod e Mr. Toad diretto da Jack Kinney, Clyde Geronimi e James Algar.

Nel 1999 esce Il mistero di Sleepy Hollow che vede Johnny Depp come Ichabod Crane, nel racconto di Irving un maestro di scuola mentre nel film di Tim Burton il personaggio viene rivisitato come un eccentrico investigatore della polizia inviato ad indagare su una serie di morti misteriose perpetrate per mezzo di decapitazione. Nel cast anche Christina Ricci, Christopher Lee e Christopher Walken come Il Cavaliere senza testa. Nel 2004 è uscito l’horror direct-to-video The Hollow – La notte di Ognissanti, con un ignaro ultimo discendente di Ichabod Crane che fa ritorno a Sleepy Hollow in concomitanza con il risveglio del vendicativo spirito del cavaliere senza testa, pronto a mietere nuove vittime. Nel 2013 debutta una serie tv, a mezza via tra X-Files e Grimm, che ci racconta di un Ichabod Crane (Tom Milson) risorto grazie ad un sortilegio, che si risveglia in una odierna Sleepy Hollow con la missione di fermare un risorto Cavaliere senza testa, in cerca del suo teschio decapitato, che si rivelerà a sua volta essere uno dei quattro cavalieri dell’apocalisse. Al fianco del risorto Crane troviamo il tenente Abigail Mills (Nicole Beharie), che dopo essere sfuggita da un doloroso passato è diventata una promettente detective che sta per arruolarsi nell’FBI. Mills diventerà insostituibile spalla e partner per Crane e lo supporterà in una serie di avventure tra demoni, streghe, fantasmi inquieti, leggende che prendono vita e tonnellate di magia nera e suggestioni gotiche.