Sleight – Magia, su Rai 4 una intrigante digressione del genere supereroistico diretta da JD Dillard, interpretata da Jacob Latimore (Collateral Beauty) e Storm Reid (Nelelle pieghe del tempo), e descritta come un mix di Chronicle e Iron Man.

Sleight – Cast e personaggi

Jacob Latimore: Bashir “Bo” Wolfe

Seychelle Gabriel: Holly

Dulé Hill: Angelo

Storm Reid: Tina Wolfe

Sasheer Zamata: Georgi

Michael Villar: Packy

Brandon Johnson: Ramone

Cameron Esposito: Luna

Phil Lewis: Boss della mafia

Mane Rich Andrew: Maurice

Frank Clem: Mr. Granger

Alex Hyner: Noah

Sleight – Trama e trailer

-Quando Bo (Jacob Latimore), un liceale bello e di talento, diventa improvvisamente l’unico responsabile della sua sorellina, Tina (Tempesta Reid), rinuncia al college per dedicarsi al suo talento per l’arte della magia. Pur entusiasmando il pubblico come mago di strada, Bo non riesce ancora a far quadrare i conti, così utilizza le sue abilità anche per vendere droga per uno spacciatore locale, Angelo (Dule Hill). Tuttavia quando Bo s’innamora di Holly (Seychelle Gabriel), un’adorabile adolescente che ha bisogno di aiuto, decide di uscire dal business della droga, scelta che porterà Angelo a minacciare la sua famiglia. Bo deve ora contare sui suoi trucchi da prestigiatore e la sua mente brillante per uscire indenne da questa brutta situazione.

Curiosità sul film

“Sleight” segna il debutto alla regia di JD Dillard, che in precedenza ha scritto e diretto una serie di cortometraggi, ma ha anche lavorato al campione d’incassi Star Wars: Il risveglio della Forza, accreditato come “produzione e supporto tecnico” per la Bad Robot di JJ Abrams. Il regista dirige da una sua sceneggiatura che ha scritto con Alex Theurer, che in precedenza ha scritto e prodotto la serie tv Intervention.

Il protagonista Jacob Latimore ha recitato anche in Vanishing on 7th Street, Un Natale speciale a New York (Black Nativity), Poliziotto in prova, Maze Runner – Il labirinto, Detroit, Amiche in affari, nel sequel/ reboot Non aprite quella porta di Netflix, nel remake House Party e nella serie tv The Chi.

Le carte da gioco utilizzate nel film sono delle Black Fontaines di Zach Mueller.

Il film inizialmente era stato concepito come un serie tv, ma in seguito è stato rielaborato in un film.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival dove è stato acquistato da Jason Blum di Blumhouse Productions e WWE Studios.

Il personaggio di Jacob Latimore, Bo, previene un potenziale incendio impedendo alla sorella minore di versare altra acqua sull’olio fumante in una padella. Nella serie tv “The Chi”, il personaggio dell’attore, Emmett, provoca un incendio facendo la stessa cosa in un ristorante in cui lavora.

Il film costato 250.000$ ha incassato a livello nazionale 4 milioni di dollari.

Sleight – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Charles Scott IV alla sua prima colonna sonora per il grande schermo a cui faranno seguito musiche per il film survival-horror Sweetheart (2019).

alla sua prima colonna sonora per il grande schermo a cui faranno seguito musiche per il film survival-horror Sweetheart (2019). La colonna sonora include i brani Run This (Instrumental) e Listen Reup di Thugli, Stick Up e Sog di AmirSaysNothing, Mark IV di Georgi Kay, Charles Scott IV & Virgil Howe, Swaying di Julien Jabre, Die Alone e What Was Her Name? di Kid Ikarus.

1. Welcome Home (3:51)

2. Mind Trick (1:20)

3. Rex I (3:33)

4. Get me Out of Here (1:19)

5. Listen ReUP – Thugli (3:30)

6. Stick Up – Amir Says Nothing (3:12)

7. No Limits (1:24)

8. Chop Chop (2:05)

9. Sog – Amir Says Nothing (3:13)

10. Go To Sleep (1:36)

11. Two Keys (1:18)

12. Rex II (1:48)

13. Lucky 13 (0:46)

14. Run This (Instrumental) – Thugli (4:24)

15. Flip – Kid Ikarus (3:33)

16. Rex Fin (1:51)

17. Swaying / Tumblers (feat. Kid Ikarus) – Julien Jabre (1:59)

18. Wwhn – Kid Ikarus (3:15)

19. Die Alone – Kid Ikarus (2:35)

20. Escape (2:57)

21. You Gotta Watch (1:49)

22. After School Special (2:07)

23. Research (2:26)

24. Maximum Oscillation (1:54)

25. (Re)United (1:38)

26. San Diego / Improvements (2:53)

27. (Re)Turn (2:14)

28. Mark IV – Georgi Kay 2:30

