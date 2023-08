Stasera in tv: “Snakes on a Plane” con Samuel L. Jackson su 20 Mediaset

Snakes on a Plane, su 20 Mediaset il folle thriller-horror d’azione ad alta quota con protagonista Samuel L. Jackson alle prese con un aereo invaso da un esercito di serpenti di ogni foggia e dimensione.

Snakes on a Plane – Cast e doppiatori

Samuel L. Jackson: Neville Flynn

Nathan Phillips: Sean Jones

Julianna Margulies: Claire Miller

Rachel Blanchard: Mercedes Harbont

Flex Alexander: Three Gs

Kenan Thompson: Troy McDaniel

Keith Dallas: Big Leroy Dubois

Gerard Plunkett: Paul Oswald

Sunny Mabrey: Tiffany Engelhard

Lin Shaye: Grace Bresson

Bruce James: Ken Cosette

David Koechner: Rick Archibald

Elsa Pataky: Maria

Casey Dubois: Curtis Brown

Daniel Hogarth: Tommy Brown

Bobby Cannavale: agente speciale Henry “Hank” Harris

Mark Houghton: agente John Sanders

Terry Chen: Chen Leong

Tom Butler: capitano Sam McKeon

Todd Louiso: dottor Steven Price

Kevin McNulty: Emmett Bradley

Byron Lawson: Edward “Eddie” Kim

Tygh Runyan: Tyler

Emily Holmes: Ashley

Taylor Kitsch: Kyle Cho

Samantha McLeod: Kelly Mack

Darren Moore: Kraitler

Scott Nicholson: Daniel Hayes

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Neville Flynn

Francesco Bulckaen: Sean Jones

Emanuela Baroni: Claire Miller

Domitilla D’Amico: Mercedes Harbont

Vittorio Guerrieri: Three Gs

Francesco Pezzulli: Troy McDaniel

Lucio Saccone: Big Leroy Dubois

Gino La Monica: Paul Oswald

Alessandra Korompay: Tiffany Engelhard

Antonella Giannini: Grace Bresson

Mauro Gravina: Ken Cosette

Alberto Angrisano: Rick Archibald

Antonella Rinaldi: Maria

Roberto Draghetti: agente speciale Henry “Hank” Harris

Pierluigi Astore: agente John Sanders

Marco De Risi: Chen Leong

Stefano Mondini: capitano Sam McKeon

Giorgio Locuratolo: dottor Steven Price

Antonio Angrisano: Emmett Bradley

Alberto Bognanni: Edward “Eddie” Kim

Valerio Sacco: Tyler

Irene Di Valmo: Ashley

Stefano Crescentini: Kyle Cho

Emanuela Damasio: Kelly Mack

Snakes on a Plane – Trama e trailer

Quando un ignaro spettatore assiste ad un brutale omicidio di massa, spetta all’agente dell’FBI Neville Flynn (Samuel L. Jackson) scortare il suo protetto dalle Hawaii a Los Angeles per testimoniare. Ma per impedire al testimone di arrivare davanti al giudice, il boss del crimine coinvolto nella strage nasconde nella stiva dell’aereo centinaia di serpenti velenosi in un contenitore programmato per rilasciare il suo carico mortale quando l’aereo è in volo sull’Oceano Pacifico. Flynn, insieme ad un equipaggio di volo spaventato e passeggeri nel panico, deve ricorrere a mezzi estremi in un disperato tentativo di sopravvivere al viaggio.

Curiosità sul film

La storia è attribuita a David Dalessandro, un amministratore dell’Università di Pittsburgh e scrittore di Hollywood per la prima volta. Ha sviluppato il concept nel 1992 dopo aver letto un articolo di una rivista naturalistica sui serpenti degli alberi marroni indonesiani che si arrampicavano sugli aerei durante la seconda guerra mondiale. Originariamente ha scritto la sceneggiatura del serpente marrone dell’albero libero su un aereo, intitolando il film Venom. Lo ha presto rivisto, espandendo la premessa per includere una piaga di serpenti velenosi assortiti, quindi – accreditando il film Aliens – lo ha rivisto ancora una volta per includere “molti di loro sciolti nella fusoliera di un aereo”. “Venom” è stato rifiutato da più di 30 studi di Hollywood nel 1995. Nel 1999, un produttore di MTV/Paramount ha mostrato interesse per la sceneggiatura, seguito da New Line Cinema, che ha rilevato i diritti per la produzione.

(A circa 44 minuti) Quando l’assistente di volo maschio mette il serpente nel microonde, lo si può vedere premere il pulsante preimpostato “serpente” su quel microonde, un preset alquanto insolito per un forno a microonde.

Nel marzo 2006, New Line Cinema, a causa dell’enorme interesse dei fan su Internet, ha concesso cinque giorni di riprese per girare nuove scene per portare il film da PG-13 (divieto ai minori di 13 anni) a un film R-rated (divieto ai minori di 17 anni). Tra queste aggiunte c’è la battuta del personaggio di Samuel L. Jackson, “Ne ho abbastanza di questi fottuti serpenti su questo fottuto aereo””, una battuta che ha avuto origine in una parodia anticipata su Internet del film.

(A circa 1 ora e 26 minuti) La frase “serpenti nella cabina di pilotaggio”, che si dice nel film, è usata dai piloti in riferimento all’elevato numero di compiti complessi che devono svolgere.

Il titolo di questo film è nato durante un happy hour dopo il lavoro tra colleghi di Hollywood per vedere chi poteva trovare la presentazione più terribile per un film. Il produttore Craig Berenson, che all’epoca lavorava per DreamWorks, ha dato la sua idea per questo film basato su una sceneggiatura chiamata “Venom”.

La maggior parte dei serpenti è stata creata digitalmente, perché i veri serpenti non si muovevano tanto quanto volevano i realizzatori.

Sono stati usati oltre 450 serpenti per rappresentare 30 diverse specie. Le diverse specie includono un pitone birmano di 19 piedi (5,8 m) di nome Kitty (che la troupe ha chiamato Kong per scopi cinematografici), il serpente reale scarlatto (che rappresentava la versione non velenosa del serpente corallo orientale), il serpente del latte, i serpenti del mais, serpenti a sonagli, e serpenti delle mangrovie. Il serpente reale scarlatto e il serpente del latte di Pueblan hanno sostituito i serpenti corallo, mentre un’altra specie di serpente del latte e il serpente reale della Florida hanno ricoperto il ruolo del velenoso taipan australiano (che attacca rispettivamente la coppia che fa sesso e l’uomo che usa il bagno). Circa due terzi dei serpenti visti nel film erano animatronici o realizzati in CGI. I serpenti che erano reali erano per lo più quelli non velenosi che non si vedono mai attaccare nessuno. Le scene in cui qualcuno è chiaramente morso sono state spesso realizzate con un mix di animatronica e animazione. Tutti i serpenti avevano nomi di produzione, tra cui il pit viper Scarface (una vipera animata) e il cobra Peanut (un cobra). Durante le riprese, Samuel Jackson non è entrato in contatto con serpenti vivi, a causa di una clausola contrattuale che impediva ai serpenti di trovarsi a meno di 8 m dall’attore.

I serpenti vengono spesso erroneamente definiti “poisonous” (velenosi). Tuttavia il termine corretto è “venomous” (velenifero). Nel primo caso viene utilizzato quando il veleno viene ingerito mentre nel secondo caso quando il veleno viene prodotto come ad esempio dalle ghiandole dei serpenti e iniettato tramite un morso.

La South Pacific Air Lines non esiste più, ma è stata ricreata in senso fittizio per il film. La compagnia aerea iniziò il servizio da Honolulu a Tahiti il 2 aprile 1960 e poco dopo si ritirò.

Il design del poster di serpenti avvolti attorno a un aereo è un riferimento al caduceo, che è spesso erroneamente usato come simbolo della medicina negli Stati Uniti. Il caduceo è un bastone alato con due serpenti attorcigliati intorno ad esso; la parola italiana deriva dal latino caducĕus, che riprende il greco antico ed è traducibile come ‘araldo’.

(A circa un’ora e undici minuti) Quando Sean menziona quanto fa caldo, l’agente Flynn risponde con “Vengo dal Tennessee, non l’avevo notato”. Samuel L. Jackson è del Tennessee.

Il finto titolo provvisorio del film era “Anaconda 4”.

Un serpente a sonagli orientale dal posteriore di diamante (crotalo diamantino orientale / Crotalus adamanteus) è stato trovato in un teatro AMC di Phoenix, in Arizona, durante una proiezione del film nell’agosto 2006. Un altro serpente a sonagli è stato trovato nelle vicinanze nel parcheggio.

I realizzatori hanno chiamato il grande pitone birmano “Kitty”.

A Shia LaBeouf è stato offerto un ruolo, ma ha rifiutato.

Julianna Margulies ha dichiarato di essere terrorizzata dai serpenti nella vita reale. In un’apparizione nello show di Ellen Degeneres nel 2012, Ellen ha cercato di spaventarla con un finto serpente.

La giornalista all’inizio del film si chiama Mi-Jung Lee. Questa persona non è un’attrice ma la vera Mi-Jung Lee, una presentatrice di news della rete CTV a Vancouver, Columbia Britannica, dove sono state girate parti del film.

Ronny Yu (La sposa di Chucky, Freddy vs Jason) era originariamente designato alla regia. Samuel L. Jackson, che aveva precedentemente lavorato con Yu in Codice 51, venne a conoscenza del progetto annunciato sui giornali specializzati di Hollywood e, dopo aver parlato con Yu, accettò di firmare senza leggere la sceneggiatura e basandosi esclusivamente su regista, trama e titolo. Inizialmente la New Line non credeva che Jackson avesse effettivamente aderito al progetto e dovette chiamare il suo agente per chiarire la cosa. Jackson avrebbe poi difeso la sua scelta di recitare nel film affermando che “era il tipo di film che sarei andato a vedere da bambino”, chiarendo ulteriormente “Mi dispiace per tutte quelle persone che stanno pensando: ‘Perché Samuel Jackson dovrebbe fare qualcosa del genere?’ e ‘È di così basso profilo’. È un film. La gente va al cinema il sabato per scappare dalla guerra in Iraq, dalle tasse, dalle notizie elettorali e dai pedofili online e va solo a divertirsi un po’ e mi piace fare film che siano divertenti.” Yu in seguito si è ritirato a seguito di controversie sul budget e “differenze creative” ed è stato sostituito da David R. Ellis.

Il titolo simile a un film di serie B ha suscitato molto interesse su internet molto prima dell’uscita. Un giornalista ha scritto che Snakes on a Plane è “forse il film più pubblicizzato su Internet di tutti i tempi”. Gran parte della pubblicità iniziale proveniva da un post su un blog realizzato dallo sceneggiatore Josh Friedman, a cui era stata offerta la possibilità di lavorare alla sceneggiatura. Il casting di Samuel L. Jackson ha ulteriormente aumentato l’attesa. Ad un certo punto, al film è stato dato il titolo Pacific Air Flight 121, solo per essere cambiato di nuovo nel titolo provvisorio su richiesta di Samuel Jackson. Nell’agosto 2005, Samuel Jackson disse ad un intervistatore: “Lo stiamo cambiando totalmente. Questa è l’unica ragione per cui ho accettato il lavoro: ho letto il titolo”. Il 2 marzo 2006, lo studio ha riportato il titolo a Snakes on a Plane e assunto altri due sceneggiatori per appianare la sceneggiatura.

Nel 2013 si è verificato un incidente con EasyJet Airlines nel Regno Unito, in cui un uomo ha portato un serpente a bordo che ha fatto scatenare il panico tra i passeggeri del volo. Tuttavia, l’uomo in seguito ha confermato che il serpente non era velenoso ed è stato rimosso in sicurezza dal volo.

La sceneggiatura iniziale del film era lunga 122 pagine, quando David R. Ellis ha firmato per dirigere. Dopo aver rielaborato la sceneggiatura, insieme al suo direttore di produzione e a Samuel L. Jackson, per più di quattro mesi, la sceneggiatura è stata ridotta a 103 pagine.

Uno dei due film con protagonista Samuel L. Jackson uscito nel 2006 che aveva la parola “snake” nel titolo, l’altro era Black Snake Moan.

Darius Jackson era un potenziale sostituto di Samuel L. Jackson.

Il film ha molte somiglianze con Final Destination (2000), come lo scenario di un incidente aereo. David R. Ellis, il regista del film, ha anche diretto due film di Final Destination: Final Destination 2 (2003) e Final Destination 3D (2009).

Questo film presenta diversi collegamenti con l’universo cinematografico Marvel (MCU). Samuel L Jackson che interpreta Nick Fury nell’MCU. Bobby Cannavale ha interpretato Paxton in Ant-Man (2015) e Ant-Man and The Wasp (2018). Elsa Pataky è sposata con Chris Hemsworth che interpreta Thor nell’MCU.

Body count: circa 31, sullo schermo. (Più ventinove serpenti, un cane e un gatto). Quando l’FBI viene contattata a circa un’ora dall’inizio del film, l’agente Harris riporta 50 morti.

Snakes on a Plane – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Trevor Rabin , noto per aver suonato negli Yes dall’inizio degli anni ottanta. I crediti di Rabin includono musiche per Con Air, Armageddon – Giudizio Finale, Blu Profondo, Fuori in 60 secondi, Bad Boys 2, Il mistero dei templari, L’apprendista stregone).

, noto per aver suonato negli Yes dall’inizio degli anni ottanta. I crediti di Rabin includono musiche per Con Air, Armageddon – Giudizio Finale, Blu Profondo, Fuori in 60 secondi, Bad Boys 2, Il mistero dei templari, L’apprendista stregone). Durante alcune scene si può ascoltare una musica di sottofondo simile al famoso tema degli Avengers, anche se il film è uscito sei anni prima di The Avengers (2012). Inoltre, diversi attori del film sono apparsi nell’MCU: Samuel L. Jackson e Bobby Cannavale. Elsa Pataky è anche la moglie di Chris Hemsworth, che interpreta notoriamente Thor nell’MCU.

La colonna sonora include i brani: It’s OK, But Just This Once! di Gym Class Heroes ; Backfire di Noland Conjugacion aka Brother Noland ; Kaimana Hila di Amy Hanaiali’i Gilliom ; Henehene Kou’aka di Israel Kamakawiwo’ole ; Snakes on the Brain di Captain Ahab ; Wake Up (Acoustic) di Coheed and Cambria .

; Backfire di aka ; Kaimana Hila di ; Henehene Kou’aka di ; Snakes on the Brain di ; Wake Up (Acoustic) di . L’album della colonna sonora di “Snakes on a Plane” della New Line Records in collaborazione con Decaydance è arrivato in alto nelle classifiche di Billboard nella sua settimana di debutto. L’album ha raggiunto il numero 1 nella classifica Billboard Indie, il numero 4 nella classifica delle colonne sonore e terzo posto nella classifica degli album digitali.

1. “Snakes On A Plane (Bring It)” – Cobra Starship (With The Academy Is…, Gym Class Heroes And The Sounds) 3:19

2. “The Only Diference Between Martyrdom And Suicide Is Press Coverage [Tommie Sunshine Brooklyn Fire Remix]” – Panic! At The Disco 3:35

3. “Black Mamba [Teddybears Remix]” – The Academy Is… 3:31

4. “Ophidiophobia” – Cee Lo Green 3:56

5. “Can’t Take It [El Camino Prom Wagon Mix]” – The All-American Rejects 2:58

6. “Queen Of Apology [Patrick Stump Remix]” – The Sounds 3:05

7. “Of All The Gin Joints In All The World [Tommie Sunshine’s Brooklyn Fire Retouch]” – Fall Out Boy 4:14

8. “New Friend Request [Hi-Tek Remix]” – Gym Class Heroes 4:16

9. “Around The Horn [Louis XIV Remix]” – The Bronx 3:25

10. “Remember To Feel Real [Machine Shop Remix]” – Armor For Sleep 4:03

11. “Wine Red [Tommie Sunshine’s Brooklyn Fire Retouch]” – The Hush Sound 3:27

12. “Bruised [Remix]” – Jack’s Mannequin 3:58

13. “Wake Up [Acoustic]” – Coheed & Cambria 3:37

14. “Lovely Day” – Donavon Frankenreiter 3:02

15. “Hey Now Now” – Michael Franti & Spearhead 5:35

16. “Snakes On A Plane – The Theme” – Trevor Rabin 4:16

La compilation di “Snakes on a Plane” è disponibile su Amazon e Spotify.

1. Snakes On Crack 2:39

2. Escape 1:34

3. Snakes Spread 2:22

4. Oxygen Masks 1:33

5. Snake Chaos 5:23

6. Sorting It Out 2:53

7. Going Down 5:38

8. Serpent Situation 4:08

9. Snakes Kill 3:13

10. Snake Kabab 1:57

11. Anti-Venom Hope 1:14

12. Reptile Wrecker 2:34

13. Evacuation 2:02

La colonna sonora di “Snakes on a Plane” è disponibile su Amazon.