Ha debuttato in formato direct-to-video Snow Monster, un fantasy di produzione cinese con mostri giganti che ricorda i film prodotti dalla famigerata “The Asylum” e vede contrapposti sul campo di battaglia,una remota valle artica inesplorata, un gigantesco mostro delle nevi, che è uno Yeti ciclopico con corna da Krampus contro un mostruoso squalo dei ghiacci.

Snow Monster – Trama e cast

La trama ufficiale: Con il futuro che incombe e il rapido sviluppo della scienza e della tecnologia, la Acer Gene Research Company ha inviato un team per la ricerca scientifica capitanato da Shen Yiqin (Yongxian Zhang) per esplorare una misteriosa e remota area innevata ai margini dell’Artico. Inaspettatamente vengono attaccato da mostruose creature giganti di origine sconosciuta e i contatti con il team s’interrompono. Ren Fei (Juncheng Wu), ex di Shen Yiqin, viene messo a capo di un secondo team di salvataggio il cui scopo è raggiungere l’area in cui il primo team si è inoltrato per scoprire cosa è accaduto all’altra squadra. Anche il secondo team scoprirà cosa cela la misteriosa area artica e tutti si ritroveranno ancora una volta in una situazione pericolosa e nel mezzo del campo di battaglia in cui si stanno affrontando le due creature.

Il film è interpretato da Zhang Yongxian (Proud of Me), Wu Junpeng (The Tokyo Vampire), Li Ruoxi (Snakes 2), Jian Youngbo (The Farewell – Una bugia buona), Tang Xin (Land Shark), Xu Shaoqiang (Taoist Monster Hunter), Guojun Jiang, Ruoxi Li, Jingtong Zhang (The Magic of Children: Magic Attack), Shu Yi, Jin Wang, Wenlong Zhao, Xiangyang Cao, Xu Wei (Outcast – L’ultimo templare), Gao Chao, Cong Qing, Tim Ng, Simpson Tang.

Snow Monster – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è noto anche con il titolo alternativo Snow Monster vs. Ice Shark.

Il film è diretto dal regista cinese Huang He, al suo secondo lungometraggio dopo il fantasy per famiglie Underground Monster (2022).

La sceneggiatura del film è stata scritta da di Shengfan Zhang (Snakes 2) con l’esordiente Pianjia Leng.

Il film è prodotto da Zhenzhao Lin, regista della trilogia action horror “Snakes”, dell’action fantascientifico Restart the Earth e dell’horror d’azione Junkrat Train.

Il film è disponibile in edizione inglese su Amazon.

Snow Monster – Foto e poster