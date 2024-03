Sopravvissuti: la colonna sonora del thriller di Guillaume Renusson

Disponibile in digital download la colonna sonora di Robin “ROB” Coudert per il film d’esordio del regista Guillaume Renusson – Al cinema dal 21 marzo con No.Mad Entertainment.

Disponibile la colonna sonora di Sopravvissuti, il thriller dell’esordiente Guillaume Renusson che ha debuttato nei cinema italiani lo scorso 21 marzo con No.Mad Entertainment e il patrocinio di Amnesty International in collaborazione con Emergency e Open Arms. Il film è descritto come un “thriller accattivante, minimalista e radicale parla sia di lutto attraverso la storia di ricostruzione e guarigione di un uomo distrutto, sia di migranti che hanno lasciato tutto nella speranza di una vita migliore attraverso il ritratto di una donna coraggiosa e determinata.”

Dopo un grave incidente stradale, nel quale ha perso la vita sua moglie, Samuel, in piena riabilitazione mentale e fisica, sente il bisogno di stare da solo e decide di ritornare nel suo chalet nel cuore delle Alpi italiane. Una notte, una giovane donna si introduce nel suo chalet per rifugiarsi dalla tormenta di neve. È straniera e vuole raggiungere la Francia attraversando la montagna. Samuel non vuole mettersi nei guai, ma davanti a questa situazione di estremo pericolo, decide di aiutarla. Non immagina che al di là dell’ostilità della natura, dovrà affrontare la cattiveria dell’Uomo…

Protagonista la star Denis Ménochet (As Bestas, Peter Van Kant, L’affido), con Zar Amir Ebrahimi (Holy Spider, Shayda) e Victoire Du Bois (Petites, Chiamami col tuo nome), affiancati da Luca Terracciano e Oscar Copp.

Sopravvissuti – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore francese Robin “ROB” Coudert (Rock the Casbah, Horns, Ogni cosa è segreta, Amityville: Il risveglio, Non conosci Papicha, Run Sweetheart Run, I figli degli altri).

Dal 2010, il compositore parigino ROB (alias Robin Coudert) offre un’ampia gamma di colonne sonore originali, insieme al suo lavoro in tournée con la band PHOENIX, premiata con i Grammy. Il suo acclamato lavoro in lungometraggi di genere include il remake Maniac, il thriller Revenge e la fiaba horror Gretel & Hansel. Ha composto anche per le serie Le Bureau – Sotto copertura, Troy – La caduta di Troia, Les Sauvages, e rimane uno stretto collaboratore della regista d’essai francese Rebecca Zlotowski con Grand Central, Planetarium e Other People’s Children. Dopo più di 40 colonne sonore, è uno dei compositori francesi più seguiti e apprezzati.

1. Archives 1:47

2. Aqua 1:55

3. The Curve Below 1:34

4. The Curve Above 0:43

5. A Mourning Chalet 1:54

6. Fantasma 2:14

7. Primo Passo 3:05

8. Secondo Passo 2:50

9. Terzo Passo 2:34

10. Focolare 1:56

11. Cani Arrabbiati 6:06

12. Mano Bianca 3:20

13. Hoste, Pt. 1 2:29

14. Hostel, Pt 2 1:40

15. Hostel, Pt. 3 1:30

16. Salvatore 1:23

17. Scena De La Prima 1:28

18. Le premier jour 2:52

19. Finale Les Survivants 3:50

20. Addendum 0:54

La colonna sonora di “sopravvissuti” è disponibile su Amazon.