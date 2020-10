Space Mountain: Disney sta sviluppando un film ispirato alle montagne russe di Disneyland

Space Mountain, le famose montagne russe dei parchi a tema Disney diventeranno un film. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che alla Disney sta sviluppando un film ispirato all’iconica attrazione a tema fantascientifico di Disneyland e che sarà Joby Harold a scrivere la sceneggiatura.

Il progetto live-action è nelle prime fasi di sviluppo e non ci sono ancora dettagli sulla trama. Harold che è anche co-produttore del film sta attualmente scrivendo la serie tv Obi-Wan Kenobi per Disney + e ad un progetto sui Transformers senza titolo. Harold ha anche lavorato all’imminente action-horror con zombie Army of the Dead di Zack Snyder e i suoi crediti precedenti includono King Arthur: Il potere della spada di Guy Ritchie.

“Space Mountain” è un ottovolante a tema spaziale al coperto situato presso Tomorrowland che ha debuttato nel parco a tema di Disneyland ad Anaheim, in California, il 27 maggio 1977, è stato il secondo ottovolante costruito a Disneyland, ed è stata la seconda delle cinque versioni di Space Mountain costruite dalla Walt Disney Company. La sua facciata esterna è una delle quattro strutture “di montagna” di Disneyland che fungono da punti di riferimento del parco. Walt Disney originariamente concepì l’idea di montagne russe a tema spaziale per Disneyland in seguito al successo del Matterhorn Bobsleds, inaugurato nel 1959. Tuttavia, una serie di fattori tra cui la mancanza di spazio disponibile, la morte di Walt Disney e l’attenzione dell’azienda Disney su la costruzione di quello che sarebbe diventato il Walt Disney World portò al rinvio del progetto alla fine degli anni ’60. Dopo il successo iniziale del parco Magic Kingdom a Walt Disney World, Disney ha rilanciato il progetto Space Mountain e ha aperto la prima Space Mountain al Magic Kingdom nel 1975. Poco dopo, Disney ha iniziato a progettare di costruire una versione più piccola di Space Mountain a Disneyland, e ha aperto la Space Mountain di Disneyland nel 1977. Il design della Space Mountain di Disneyland è stato replicato a Tokyo Disneyland nel 1983 e Hong Kong Disneyland nel 2005. La versione più recente nota come Star Wars Hiper Space Mountain isale al 2017 e si trova presso Disneyland Paris.

Sino ad ora l’unico adattamento cinematografico basato su un’attrazione dei parchi a tema Disney ad aver avuto successo è stato Pirati dei Caraibi con 5 film e 4 miliardi e mezzo d’incasso nel mondo. Altri due adattamenti, La casa dei fantasmi con Eddie Murphy e Tomorrowland con George Clooney non hanno sortito il successo sperato, il film con Murphy sta per fruire di un reboot mentre Tomorrowland è stato un sono flop con 209 milioni di dollari incassati nel mondo da un budget di 190 milioni. Il 30 luglio 2021 arriverà nelle sale il Jungle Cruise con The Rock ed Emily Blunt, altro adattamento di una popolare e longeva attrazione dei parchi Disney.