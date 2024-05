Speak No Evil, su Rai 4 l’acclamato thriller horror psicologico di produzione danese diretto da Christian Tafdrup, pellicola che ha recentemente ricevuto un remake americano con protagonista James McAvoy.

Speak No Evil – Cast e personaggi

Morten Burian: Bjørn

Sidsel Siem Koch: Louise

Fedja van Huêt: Patrick

Karina Smulders: Karin

Liva Forsberg: Agnes

Marius Damslev: Abel

Hichem Yacoubi: Muhajid

Jesper Dupont: Jonas

Speak No Evil – Trama e trailer

Durante una vacanza in Toscana, una famiglia danese diventa subito amica di una famiglia olandese. Mesi dopo, la coppia danese riceve un invito inaspettato dagli olandesi per andare in visita nella loro casa e decidono di andarci per il fine settimana. Tuttavia, non passa molto tempo prima che la gioia del ricongiungimento venga rimpiazzata da incomprensioni. Le cose gradualmente sfuggono di mano, poiché gli olandesi si rivelano qualcosa di molto diverso da quello che fingevano di essere. La piccola famiglia danese si ritrova ora intrappolata in una casa, nella quale vorrebbe non essere mai entrata.

Curiosità sul film

Christian Tafdrup dirige “Speak No Evil” da una sua sceneggiatura scritta con Mads Tafdrup.

La coppia olandese, Karin (Karina Smulders) e Patrick (Fedja van Huêt), sono sposati nella vita reale.

Il regista Christian Tafdrup ha avuto l’idea per il film dalla sua esperienza mentre era in vacanza in Toscana, dove la sua famiglia ha incontrato una coppia amichevole ma un po’ socialmente imbarazzante proveniente dai Paesi Bassi. Andavano molto d’accordo e le due famiglie trascorrevano molto tempo insieme. Quando Tafdrup tornò a casa, ricevette un invito dalla famiglia olandese a stare con loro nei Paesi Bassi. Tafdrup considerò brevemente l’offerta, ma decise di non accettarla, poiché sentiva che sarebbe stato strano stare con persone che non conosceva veramente. Non li ha mai più incontrati, ma non riusciva a smettere di pensare a cosa sarebbe potuto succedere se avesse accettato, e alcune delle sue idee più oscure sono diventate la base per la sua sceneggiatura. Tafdrup sottolinea che il film non è altro che una fantasia oscura e che la coppia olandese che ha trascorso le sue vacanze era senza dubbio brava gente.

Un remake americano del film diretto da James Watkins (Eden Lake, The Woman in Black) uscirà negli Stati Uniti per la Universal Pictures a settembre 2024. Il cast include James McAvoy, Mackenzie Davis e Scoot McNairy.

Per girare il film ci sono volute sette settimane, distribuite su 12 mesi. Le riprese sono state interrotte quattro volte poiché erano state girate durante la pandemia di Covid-19.

La casa in cui è stato girato il film è stata demolita.

Le sequenze italiane all’inizio del film sono state in realtà girate per ultime.

Trovare attori per interpretare la coppia olandese si è rivelata una sfida. Circa dodici attori olandesi hanno fatto il provino, ma il regista Christian Tafdrup ha ritenuto che alcuni di loro non fossero entusiasti a causa dell’argomento oscuro del film. Alcuni hanno addirittura annullato le audizioni all’ultimo momento, affermando di aver amato la sceneggiatura fino al finale o di sentirsi estremamente a disagio per alcune azioni dei personaggi. Anche Fedja van Huêt e Karina Smulders hanno esitato a fare un’audizione fino all’ultimo momento, ma dopo l’incontro con Tafdrup si sono sentiti abbastanza a loro agio da firmare.

Il film è prodotto da Jacob Jarek, Simone Banchini, Johnny Anderson e Simone Lund-Jensen.

Speak No Evil – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Sune “Køter” Kølster (Ludo, Asfalt, Dark Blossom).

1. Overture (1:40)

2. Call of the Siren (1:01)

3. Garden of Amor – Lamento Della Ninfa (1:37)

4. Dance of Bacchus (2:23)

5. Unbearable Heat of Vesta (1:16)

6. Crossing the River Styx (2:04)

7. Abel’s Secret (0:59)

8. The Fields of Elysium (1:08)

9. Hybris of Cupid (1:26)

10. The Gates to Hades (3:05)

11. The Predator (2:00)

12. Crying Wolf (0:55)

13. Sacrificium (4:15)

14. Tears of Gaea (1:36)

15. Sword of Justica (3:04)

16. Amor of Death – Lamento Della Ninfa (4:21)

17. Requiem (4:18)

