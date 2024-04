Stasera in tv: “Special Delivery – Teuksong” su Rai 4

Special Delivery (Teuksong), su Rai 4 un thriller d’azione in cui “Fast & Furious incontra The Transporter” diretto dal regista sudcoreano Dae-min Park e interpretato da Park So-dam (Parasite, The Silenced), Heo Dong-won (Avvocata Woo), Kim Eui-sung (Train to Busan).

Special Delivery – Cast e personaggi

Park So-dam: Eun-ha / Hannah

Park Dae-Won: Detective #1

Heo Dong-won: Sang-hoon

Kim Eui-sung: Presidente Baek

Kim Geu-rim: Reporter #2

Jo Hie-bong: Mr. Kim

Yeom Hye-ran: Capo Sezione Han

Jung Hyun-jun: Seo-won

Han Hyun-min: Asif

Park In-Soo: Poliziotto nel magazzino dell’autodemolizione

Junq: Part-Timer Motel

Han Kyu-Won: Ostaggio

Oh Ryoong: Capo Dipartimento Woo

Song Sae-byeok: Jo Kyeong-pil

Shin Soo-ho: Detective della omicidi

Yeon Woo-jin: Doo-sik

Yoo Yi-Joon: Lavoratore nel sito del gioco d’azzardo

Special Delivery – Trama e trailer

Hannah (Park So-dam) lavora all’apparenza in una rimessa al porto di Seoul, ma la ragazza ha una professione segreta: sotto la guida del signor Back e con la collaborazione del giovane Asif (Han Hyun-min), offre un servizio di “consegne speciali” alla guida di auto truccate, trasportando cose e persone per conto di chi può pagare per le sue capacità non comuni al volante. Una notte però le cose vanno storte, e un uomo in fuga da un poliziotto corrotto affida a Hannah il figlio Kevin, assieme alla chiave di sicurezza di un conto in banca pieno di soldi.

Curiosità sul film

Il film è noto anche con il titolo internazionale “Special Cargo”.

alternativo “regista Dae-min Park ha diretto anche il thriller Private Eye (2009) e la commedia sfondo storico Seondal: The Man Who Sells the River (2016).

La protagonista Park So-dam ha recitato anche nel film premio Oscar Parasite , nei lungometraggi Scomparse e Phantom e nella recente serie tv Il gioco della morte (disponibile su Amazon Prime Video).

La fotografia del film è di Jae-sik Hong, il montaggio di Sun-Min Kim, gli effetti visivi sono supervisionati da Danyo Donghyun Yoon, mentre le coreografie dei combattimenti sono di Choi Seong-gyeom.

A causa del colore unico dei capelli del suo personaggio, il team di produzione ha dovuto ingaggiare un parrucchiere a Busan per tingere i capelli di Park So-Dam.

A causa del colore unico dei capelli del suo personaggio, il team di produzione ha dovuto ingaggiare un parrucchiere a Busan per tingere i capelli di Park So-Dam.

Park So Dam e l’attore bambino Jung Hyun Joon hanno recitato insieme anche in “Parasite” di Bong Joon-ho.

Per il ruolo di Hannah / Eun Ha, Park So-Dam ha vinto un premio come “Miglior attrice” al 58esimo Baeksang Arts Awards nel 2022.

Prima di girare questo film, Park So-Dam aveva paura di guidare a causa di un incidente d’auto avuto in passato.

Per prepararsi al suo ruolo, A Park So-Dam è stato impartito un allenamento “action” tre mesi prima delle riprese, due volte a settimana con il coreografo di arti marziali Choi Seong-gyeom e la sua controfigura.

Il film è distribuito in Italia da Blue Swan Entetainment.

Special Delivery – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Hwang Sang Jun (The Night Owl, Remember, Zombie for Sale, Chronicles of Evil) in collaborazione con Park Eun Ji e Lee Tae Hyun .

La colonna sonora include anche brani di Cardigan Club e Black Gatsby.

1 Follow You – Cardigan Club

2 Make Your Money, Shake It – Black Gatsby

3 Can You Drive? – Hwang Sang Jun

4 First Express – Hwang Sang Jun

5 Delivery – Park Eun Ji

6 Villain – Park Eun Ji

7 No Problem – Lee Tae Hyun

8 Speed1 – Hwang Sang Jun

9 Speed2 – Hwang Sang Jun

10 Drop – Lee Tae Hyun

11 Villain Version 2 – Park Eun Ji

12 Smog – Hwang Sang Jun

13 Parking Lot Action – Park Eun Ji

14 My Partner – Hwang Sang Jun

15 Express Epilogue – Park Eun Ji

La colonna sonora di “Special Delivery” è disponibile su Amazon e Apple Music.