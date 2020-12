Spider-Man 3: Alfred Molina torna nei panni del Dottor Octopus

Dopo la notizia di trattative in corso tra Sony e Tobey Maguire per riprendere il ruolo del Peter Parker della trilogia di Sam Raimi in Spider-Man 3, si aggiunge anche la notizia del ritorno di Alfred Molina, casting che però al momento non è stato ancora ufficializzato da Sony e Marvel.

Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Molina riprenderà il ruolo del Dr. Otto Octavius ​​aka Doctor Octopus dallo Spider-Man 2 di Sam Raimi. Il Dottor Octopus di Molina è il secondo villain di alto profilo proveniente da un altro franchise ad unirsi al cast di Spider-Man 3, l’altro è l’Electro di Jamie Foxx da The Amazing Spider-Man 2, casting ufficializzato da Sony lo scorso ottobre e descritto come una versione rivisitata del look originale. Insieme a Molina torneranno anche Andrew Garfield, il Peter Parker dei film The Amazing Spider-Man, la Kirsten Dust dei film di Raimi e si spera anche la Gwen Stacy di Emma Stone che potrebbe aprire a potenziali future apparizioni di Spider-Gwen. Il personaggio abita Terra-65, una delle realtà alternative del Multiverso Marvel in cui Gwen Stacy non è stata uccisa da Goblin, ma è stata morsa dallo stesso ragno radioattivo che ha morso nel canone ufficiale Peter Parker, che in questa Terra alternativa è morto con Gwen che ha assunto il ruolo di supereroe con il nome di Spider-Woman.

Da tutti questi casting appare chiaro che Marvel e Sony stanno riunendo tutti e tre i franchise live-action di Spider-Man introducendo il Multiverso già introdotto come “Ragnoverso” nell’acclamato film d’animazione Spider-Man: Un nuovo universo del 2018. A questo punto sembra molto probabile, ma non scontato, che l’universo spin-off di anti-eroi che Sony sta assemblando e che include Venom, il sequel con il Carnage di Woody Harrelson in arrivo il 25 giugno 2021 e il Morbius con Jared Leto, nelle sale il 19 marzo 2021, potranno ad un certo punto incontrarsi, tra l’altro il film di “Morbius” al contrario del primo film di “Venom” ha diversi riferimenti allo Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel, uno su tutti l’apparizione nel trailer dell’Adrian Toomes / Avvoltoio di Michael Keaton, antagonista principale del reboot Spider-Man: Homecoming.

“Spider-Man 3” attualmente senza un titolo ufficiale ha già iniziato le riprese per un’uscita fissata al 17 dicembre 2021.