Spider-Man: Across The Spider-Verse – nuova action figure “Hot Toys” di Spider-Man 2099

Con Spider-Man: Across The Spider-Verse che ha debuttato nei cinema, comincia anche ad arrivare del merchandise legato al film, e tra le cose più notevoli vi segnaliamo le action figures di Hot Toys che ritraggono i personaggi del film. In particolare oggi vogliamo proporvi una action-doll, questo il termine esatto con cui descrivere queste meravigliose figure da collezione, dello Spider-Man 2099 aka Miguel O’Hara doppiato in originale dall’attore Oscar Isaac (Moon Knight), mentre in italiano la voce è di Emanuele Ruzza, tra i molti crediti ricordiamo Ray Fisher aka Cyborg in Justice League e Zack Snyder’s Justice League, Daniel Kaluuya nel film horror Scappa – Get Out, Alden Ehrenreich / Han Solo in Solo: A Star Wars Story e Due Facce e Jaco rispettivamente nei film d’animazione Lego Batman – Il film e Dragon Ball Z: La resurrezione di ‘F’.

Parlando in precedenza della differenza tra Spider-Man 2099 e gli altri Spider del Multiverso che vedremo nel film, Isaac ha dichiarato: “Ciò che rende questo personaggio così divertente è che è l’unico Spider-Man a non avere il senso dell’umorismo. Perché tutti gli latri scherzano e fanno battute, tutti tranne questo tipo proprio no. È un Spider-Man molto serioso.”

Il film segue Miles Morales nei panni dell’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn che finisce catapultato nel multiverso dove fa squadra con Gwen Stacy e una nuova squadra di Spider alternativi per affrontare un cattivo più potente di qualsiasi cosa abbiano mai incontrato. Ma quando gli eroi si scontrano su come gestire questa nuova minaccia, Miles si ritrova a confrontarsi con gli altri Spider e deve ridefinire cosa significa essere un eroe in modo da poter salvare le persone che ama di più.

Spider-Man 2099 e Spider-Gwen sono solo due dei 240 personaggi che fanno parte del film che si svolge in sei diversi universi alternativi.

“Puoi scegliere tra salvare una persona e salvare un mondo intero”, Miguel O’Hara È la guerra dei ragni. Spider-Man 2099 fa il suo salto sul grande schermo nel tanto atteso sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse per sfidare Miles Morales e i suoi amici. Spider-Man 2099, alias Miguel O’Hara, è il leader di un’enorme squadra di Spider alternativi reclutati per proteggere il Multiverso. Mentre l’anticipazione continua a prepararsi per la serie da collezione Spider-Man: Across the Spider-Verse, Sideshow e Hot Toys sono entusiasti di presentare la nuova figura da collezione in scala 1/6 di Spider-Man 2099, con il futuristico spara-ragnatele Spider-Man 2099 per la gioia dei fan! L’accurato Spider-Man da collezione di Spider-Man 2099 include una testa scolpita di Miguel O’Hara di nuova concezione con un sistema separato di bulbi oculari rotanti, una testa mascherata intercambiabile e un corpo che ritrae il suo fisico massiccio a completare il suo look. Tutta l’attenzione rimane sulla tuta Spider-Man 2099 con motivi riflettenti luminosi in blu per ricreare i suoi effetti energetici, un logo Spider simile a un teschio rialzato sul petto, punte sul braccio e un mantello rosso traslucido. Questa action figure Marvel è inoltre dotata di fantastici accessori come mani con effetto di attacco, accessori web stilizzati in rosso traslucido, un dispositivo per viaggiare nel tempo, uno sfondo a tema campo base e un supporto per figure per pose dinamiche. L’improbabile avversario di Miles sta entrando nella tua esposizione di oggetti da collezione Marvel!

Chi è Spider-Man 2099?

Il genetista di livello prodigio Miguel O’Hara si dona abilità da ragno in un esperimento andato storto. Vede un’opportunità per proteggere la gente comune dalle corporazioni abusive e decide di usare i suoi poteri per sempre e diventare l’Uomo Ragno dell’anno 2099. Il giovane Miguel O’Hara proviene dall’universo alternativo della Terra-928, durante un periodo futuro dopo la fine dell’Era Eroica. Cresce con la sua eccentrica madre, Conchata, il fratello minore Gabriel e l’uomo violento che crede essere suo padre, George. Brillante e precoce, Miguel ottiene l’iscrizione alla Alchemax School for Gifted Youngsters (ex quartier generale degli X-Men) a Westchester sotto la giusta direzione della direttrice Angela Daskalakis.

Miguel lascia Alchemax dopo aver saputo che la scuola ha usato un criminale con risultati fatali come soggetto di prova per accelerare la ricerca, ma gli viene detto che Tyler Stone lo ha avvelenato con una droga che crea dipendenza chiamata Rapture. Una volta legatasi al suo sistema, Miguel sarebbe dipendente della droga a vita, e poiché solo Alchemax vende legalmente la droga, Miguel è costretto a continuare a lavorare presso Alchemax o ad acquistare la droga attraverso il mercato nero. A questo punto Miguel cerca di resettare geneticamente il suo corpo, ma il suo esperimento viene sabotato dal suo geloso supervisore, Aaron Delgato, un sabotaggio che dona accidentalmente a Miguel fantastiche abilità da ragno.

Anni dopo, da giovani adulti, Miguel e Xina si frequentano finché Miguel non la tradisce. Miguel in seguito diventa capo progetto del programma di genetica per Alchemax, svolgendo ricerche ispirate a Peter Parker, A aka Spider-Man, dell’era eroica che coinvolge alterazioni della struttura genetica degli animali. Spider-Man 2099 si scontra con temibili nemici tra cui The Specialist, Vulture 2099, Hobgoblin 2211, Venture e Doctor Doom. Ma è il Goblin che sconvolge quando Spider-Man scopre che la sua identità segreta è quella di Gabriel, da sempre geloso del fratello, anche se Spider-Man in seguito scoprirà che un mutaforma ha preso il controllo della vita di Gabriel, spingendolo a diventare il Goblin.

Lyla è l’aiuto olografico e l’intelligenza artificiale di Miguel, che ascolta e registra le voci del suo diario. L’A.I. a volte lo aiuta ad abbattere temibili nemici e risolvere problemi. Dana D’Angelo e Xina Kwan sono le partner romantiche nella vita di Miguel. Entrambi lo supportano ma provano gelosia l’una verso l’altra, e alla fine Dana muore salvando Xina nella battaglia contro Venom 2099. Quando si trova a viaggiare nel tempo fino all’attuale Terra-616, fa amicizia e poi frequenta Tempest Monroe aka Tempest e con Peter Parker AKA Spider-Man, della Terra-616.

Quando Miguel rimane bloccato nell’odierna New York, lavora alla Parker Industries come capo della ricerca e sviluppo di Parker. Lì, usa il suo accesso alla tecnologia per ricercare modi per riparare ad un futuro apocalittico. Miguel combatte anche al fianco di una dozzina di altri Spider-Men provenienti da tutto il Multiverso per aiutare a fermare una terrificante famiglia nota come gli Eredi, che si nutrono della forza vitale dei Totem del Ragno.

Fonte: Marvel.com