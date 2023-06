Spider-Man: in sviluppo un live-action con protagonista Miles Morales e Tom Holland torna per un quarto film

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha debuttato nei cinema italiani con recensioni positive e i produttori del film si stanno già muovendo per ampliare il franchise annunciando due nuovi progetti cinematografici dedicati all’Arramnpicamuri. Oltre a Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, seconda parte del film d’animazione attualmente nelle sale, stanno sviluppando un film live-action di Miles Morales insieme a un film animato con protagonista Spider-Woman.

La produttrice Amy Pascal ha fatto cenno ai nuovi progetti: “Vedrai tutto, sta succedendo tutto”. Il produttore Avi Arad ha aggiunto che i fan potranno vedere un film di “Spider-Woman” “prima di quanto si aspettino”, aggiungendo: “Non posso ancora dirlo, ma sta arrivando”.

Hailee Steinfeld voce di Gwen Stacy appare entusiasta all’idea di un film indipendente su Spider-Woman: “Questo è come il lavoro dei miei sogni, iscrivimi ancora e ancora. Devo essere a mio agio! Ed è un sogno trovarsi in uno spazio così confortevole ma anche creativo, libero ed eccitante di cui farne parte”.

Nel frattempo è stato confermato dai Marvel Studios che Tom Holland e Zendaya torneranno per un quarto film di Spider-Man che è attualmente in lavorazione, ma che ha subito uno stop a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Pascal a tal proposito ha dichiarato: “Faremo un altro film? Certo che lo faremo. Lo stiamo sviluppando, ma con lo sciopero degli sceneggiatori nessuno lavora durante lo sciopero. Siamo tutti sostenitori e ogni volta che raggiungeranno un accordo, inizieremo”.

Tornando a “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, è stato recentemente riferito che Andy Samberg è a bordo per dare la voce a uno dei 280 personaggi di Spider-Man che appaiono nel film. Come era stato ipotizzato Samberg presta la voce Ben Barnes aka Scarlett Spider, un alias utilizzato da diversi personaggi di Marvel Comics, in particolare Ben Reilly e Kaine Parker, entrambi repliche genetiche del supereroe Spider-Man.

È stato inoltre confermato che Amandla Stenberg (The Darkest Minds, Il coraggio della verità – The Hate U Give) è la voce di Spider-Byte. Proveniente dalla Terra-22191, dove tutti fanno tutto online, Margo si collega alla realtà virtuale nel laboratorio informatico della sua scuola. Tra una lezione e l’altra, la studentessa universitaria Margo combatte il crimine online come protettrice del World Wide Web e collabora con il team di investigazione sui crimini informatici (C.C.I.).

Joaquim Dos Santos, co-regista con Kemp Powers e Justin K. Thompson di “Spider-Man: Across the Spider-Verse” ha affermato di aver seguito “alla lettera la legge” per abbracciare un’era dei fumetti come quella degli anni ’90, e Kemp ha aggiunto: “Rappresenta un’era nei fumetti. Questa è una delle cose fondamentali del personaggio è che Ben Reilly era in un’era in cui i personaggi favolosamente muscolosi erano la normalità come il trovarsi in posizioni che non erano fisicamente possibili… Muscoli sopra muscoli sopra muscoli ed essere in posizioni che non erano fisicamente possibili. Volevo davvero catturare quel modo”.

Fonte: Variety