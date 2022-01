Spider-Man: No Way Home sesto miglior incasso di sempre

Spider-Man: No Way Home, acclamato da pubblico e critica, continua a registrare record e ora si è piazzato al sesto posto nella classifica dei maggiori incassi di sempre (non corretta secondo il tasso d’inflazione) scalzando Jurassic World che scende al settimo posto. Dopo due reboot sembra che Sony abbia trovato uno Spider-Man che porterà il franchise oltre i confini segnati nei precedenti anni, tre film per Sam Raimi e Tobey Maguire e due film per Marc Webb e Andrew Garfield. Sulla scia del capolavoro d’animazione premio Oscar Spider-Man: un nuovo Universo, anche “Spider-Man: No Way Home” con l’escamotage del Multiverso ha riportato sullo schermo i due precedenti Spider-Man per una emozionante reunion che li ha visti combattere insieme, e ufficializzare sul grande schermo il passaggio di testimone al Peter Parker di Holland.

Il sito Variety riporta che il 27° film dell’Universo Cinematografico Marvel (UCM) ha superato il miliardo e 690 milioni d’incasso a livello globale conquistando ufficialmente il sesto posto come film con il maggior incasso di sempre subito dietro Avengers: Infinity War (4°) e davanti a Jurassic World (7° con 1,671,713,20$), Il re leone (8° con 1,662,899,439$), The Avengers (9° con 1,518,815,515$) e Fast & Furious 7 (10° con 1,515,341,399$). Ciò è stato possibile grazie ad un ritorno di “No Way Home” al primo posto al botteghino nordamericano questo fine settimana, un colpo di coda da poco più di 14 milioni di dollari a livello nazionale, incassati tra venerdì e domenica. Ricapitolando “Spider-Man: No Way Home” dalla sua uscita statunitense il 13 dicembre 3021 ha incassato 721 milioni di dollari a livello nazionale e 970 milioni di dollari a livello internazionale, riscuotendo un grande successo nel Regno Unito, dove “No Way Home” è diventato il quarto maggior incasso di sempre. Inoltre “No Way Home” ha registrato il maggior incasso del 2021, il maggior incasso nel Nord America del 2021, quarto maggior incasso di sempre in Nord America e terzo film di supereroi con il maggior incasso di sempre dietro ad altri due blockbuster targati Marvel Studios, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, e davanti all’altrettanto acclamato Black Panther che si deve accontentare di un sesto posto.

Per quanto riguarda un nuovo sequel, a febbraio 2021 Holland ha detto che “No Way Home” era l’ultimo film incluso nel suo contratto, ma sperava di continuare a interpretare Spider-Man in futuro. A ottobre dello stesso anno Holland ha dichiarato che “No Way Home” andava considerato come la parte finale di un arco narrativo iniziato con “Homecoming”, aggiungendo che ulteriori film avrebbero subito un cambiamento di tono. Circa un mese dopo Holland ha dichiarato che forse la sua età, l’attore ha 25 anni, poteva in futuro diventare un ostacolo per l’immagine attuale di Spider-Man, aggiungendo che gli sarebbe piaciuto vedere un film live-action incentrato sullo Spider-Man di Miles Morales. Nonostante i dubbi di Holland, la produttrice Amy Pascal ha riferito che sperava di continuare a lavorare con Holland sui futuri film di Spider-Man. A novembre 2021 Pascal ha rivelato che c’erano piani per un’altra trilogia di film di Spider-Man con protagonista Holland, con il lavoro sul primo film che era in procinto di iniziare, sebbene la Sony non avesse ancora piani ufficiali per altri film di Spider-Man ambientati all’interno dell’UCM. Il produttore Kevin Feige ha poi confermato a dicembre che lui e Pascal, insieme a Sony e Disney, stavano attivamente iniziando a sviluppare la storia per il prossimo film di Spider-Man in seguito alla “decisione epocale” di Parker in “No Way Home”, il boss di Marvel Studios ha inoltre promesso che la partnership tra Sony e Disney non sarebbe stata di nuovo messa i discussione, come accaduto durante lo sviluppo di “No Way Home”.

1. Avatar $2,847,246,203 (2009)

2. Avengers: Endgame $2,797,501,328 (2019)

3. Titanic $2,187,425,379 (1997)

4. Star Wars: Il risveglio della Forza $2,068,223,624 (2015)

5. Avengers: Infinity War $2,048,359,754 (2018)

6. Spider-Man: No Way Home $1,691,110,988 (2021)

7. Jurassic World $1,671,713,208 (2015)

8. Il re leone $1,656,943,394 (2019)

9. The Avengers $1,518,812,988 (2012)

10. Fast & Furious 7 $1,516,045,911 (2015)

11. Frozen II $1,450,026,933 (2019)

12. Avengers: Age of Ultron $1,402,809,540 (2015)

13. Black Panther $1,347,280,838 (2018)

14. Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 $1,342,025,430 (2011)

15. Star Wars: Gli Ultimi Jedi $1,332,539,889 (2017)