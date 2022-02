Stasera in tv: “Spie sotto copertura” su Italia 1

Cast e personaggi

Will Smith: Lance Sterling

Tom Holland: Walter Beckett

Rashida Jones: Marcy Kappel

Ben Mendelsohn: Killian

Masi Oka: agente K

Reba McEntire: Gioia Tristina

Rachel Brosnahan: Wendy Beckett

Karen Gillan: Occhio

DJ Khaled: Orecchio

Doppiatori italiani

Marco Vivio: Lance Sterling

Riccardo Suarez: Walter Beckett

Eleonora Reti: Marcy Kappel

Riccardo Rossi: Killian

Alessandro Campaiola: agente K

Franca D’Amato: Gioia Tristina

Giulia Santilli: Occhio

Stefano Crescentini: Orecchio

La trama

“Spie sotto copertura” è incentrato sulla super spia Lance Sterling (Will Smith) e sullo scienziato Walter Beckett (Tom Holland), che sono due caratteri agli antipodi. Lance è carismatico e affabile. Walter non lo è. Ma quando gli eventi prendono una svolta inaspettata, questo improbabile duo è costretto a fare squadra per una missione che richiederà un travestimento folle, che trasformerà Lance in un coraggioso, feroce e maestoso…piccione. Walter e Lance devono improvvisamente lavorare in coppia poiché il mondo intero è in pericolo.

Curiosità

“Spie sotto copertura” è diretto dagli esordienti Troy Quane e Nick Bruno. Quane ha collaborato come animatore a Pocahontas II, Bartok il magnifico e Le follie di Kronk, mentre Bruno ha curato l’animazione dei film de L’era glaciale dal secondo capitolo in poi oltre a Rio 1 & 2, Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts e Epic – Il mondo segreto.

La sceneggiatura di “Spie sotto copertura” è di Brad Copeland (L’orso Yoghi) da una storia di Cindy Davis ispirata al cortometraggio animato “Pigeon Impossible” di Lucas Martell.

L’hotel dove Lance insegue Kimura per la prima volta è un posto reale, il Blue Bay Hotel and Resort Grand Esmeralda, e si trova proprio a Playa del Carmen, in Messico.

Il secondo film d’animazione di Will Smith dopo Shark Tale (2004), uscito quindici anni prima.

L’agente Sterling ha un tatuaggio degli Stati Uniti. Emblema dell’Aquila, Globo e Ancora del Corpo dei Marines sul lato sinistro del petto (sopra il cuore). Ha anche un taglio di capelli molto sfumato, che è uno stile comune nei Marines. Questi indicano chiaramente che l’agente Sterling è un veterano dei marines.

Will Smith e Tom Holland non si sono mai incontrati durante la realizzazione di questo film., lo hanno ammesso durante un’intervista rilasciata per la promozione del film.

I design dei personaggi di questo film sono simili ai design dei personaggi utilizzati in Piovono polpette (2009), Il figlio di Babbo Natale (2011), Hotel Transylvania (2012), Cicogne in missione (2016) e Smallfoot: Il mio amico delle nevi ( 2018), tutti animati da Sony Pictures Imageworks.

Questo film è stato rilasciato lo stesso anno di Spider-Man: Far from Home (2019). Entrambi i film sono prodotti da società di proprietà di The Walt Disney Company (Marvel Studios/Blue Sky), vedono protagonista Tom Holland, hanno un alleato super-spia afroamericano (Nick Fury/Lance Sterling), includono una lotta a Venezia in cui viene mostrato il Ponte di Rialto e hanno un cattivo che utilizza un esercito di droni assassini.

Molti degli attori principali: Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Tom Holland e Will Smith, hanno interpretato supereroi o supercriminali in film basati su fumetti.

Il personaggio “Eyes”, che ha i capelli rossi, è doppiato da Karen Gillan, che ha i capelli rossi, e (insolitamente) parla con il suo accento scozzese nativo.

Il terzo film dei Blue Sky Studios girato da una prospettiva umana (che può cambiare durante le scene della forma di piccione di Lance Sterling), dopo Epic – Il mondo segreto (2013) e Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts (2015). Gli altri film sono stati girati attraverso prospettive di animali (e la prospettiva di un robot nel caso di Robots).

Tom Holland (Spider-Man) e Karen Gillan (Nebula) hanno già recitato in Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019). Holland è stato anche preso in considerazione per il ruolo di Nick Jonas in Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017) che ha visto protagonista Gillan.

L’eroico duo Walter & Lance potrebbe prendere il nome dal titano dell’animazione Walter Lantz, la cui creazione più nota era Picchiarello (Woody Woodpecker).

Con la Disney che ha annunciato la sua chiusura nel 2021, “Spie sotto copertura” è l’ultimo film in assoluto dei Blue Sky Studios.

Il settimo film di Blue Sky Studios che include umani dopo L’era glaciale (2002), Rio (2011), Epic – Il mondo segreto (2013), Rio 2 – Missione Amazzonia (2014), Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts (2015) e Ferdinand (2017). Gli altri erano tutti senza personaggi umani.

Il quarto film d’animazione di Rashida Jones, dopo Inside Out (2015), Il Grinch (2018) e Klaus: I segreti del Natale (2019).

Steve Oedekerk è stato considerato come regista di questo film.

I titoli di testa di questo film ricordano il franchise di James Bond. Una canzone pop che è correlata alla trama del film viene riprodotta mentre mostra i personaggi del film, gli eventi nel film o il relativo simbolismo durante l’apertura.

Sia Will Smith che Karen Gillan condividono un legame cinematografico: Robin Williams. Smith, che doppia Lance Sterling, ha interpretato il Genio nel remake live-action di Aladdin (2019), lo stesso ruolo che Williams ha interpretato nell’originale animato Aladdin (1992), mentre Gillan, che doppia Eyes, ha interpretato Ruby Roundhouse in Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017)/Jumanji: The Next Level (2019), sequel del Jumanji (1995) con Williams protagonista.

“Spie sotto copertura” segan il primo film d’animazione per Rachel Brosnahan (Wendy Beckett).

“Spie sotto copertura” costato 100 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 171.

La colonna sonora

“Spie sotto copertura” è il quinto film dei Blue Sky Studios che non ha la musica composta da John Powell, dopo L’era glaciale (con musiche di David Newman), Epic – Il mondo segreto (con musiche di Danny Elfman), Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts (con musiche di Christophe Beck) e L’era glaciale – In rotta di collisione (con le musiche di un altro John, John Debney). E’ Theodore Shapiro il compositore designato alle musiche di “Spie sotto copertura”; Shapiro è al suo terzo film d’animazione dopo Pirati! Briganti da strapazzo (2012) e Capitan Mutanda (2017).

La colonna sonora include i brani “Rocket Fuel” di DJ Shadow feat. De La Soul, “Freak of Nature” di Mark Ronson and The Last Artful Dodgr, “Knock Knock” di Twice, “(They Long to Be) Close to You” di Sally Stevens, “Then There Were Two” di Mark Ronson and Anderson .Paak, “Con Calma” di Daddy Yankee featuring Snow, “Fly” di Lucky Daye, “Greasy Palms” di Theodore Shapiro & Menahan Street Band, “Turn Down for What” di DJ Snake & Lil Jon.

Le musiche originali del film:

1. Defusing the Bomb 0:35

2. Kiddie Glitter 0:56

3. Walter’s Promise 1:25

4. Man, It’s Cold! 0:34

5. Joyless 1:11

6. Killian, The Hand 1:00

7. Killian Escapes 1:34

8. Yakuza Fight 0:56

9. Report to Langley 2:06

10. Lance Meets Walter 1:26

11. Invisible 1:16

12. Lance Is Accused 1:57

13. Lance Goes Rogue 1:46

14. What’s Your Play 0:48

15. Test 83, Batch 5 1:36

16. Epigenetic Modulation 3:26

17. Unbird Me! 2:33

18. High Speed Chase 2:47

19. Walk on By 0:40

20. Avian Instincts 2:02

21. Kimura’s Indoor Pool 0:52

22. Sleepy Night-Night 1:15

23. Going Science on Kimura 1:36

24. Tic-Tac Jellyroll! 1:33

25. Serious String 1:07

26. Drone Factory Complete 1:18

27. Arriving in Venice 3:38

28. Drone Chase 3:29

29. The Breadcrumb Defense 3:18

30. Antidote Success 3:06

31. Tux Redux 1:21

32. Into Killian’s Lair 2:59

33. Killian in Control 4:19

34. Let’s Get Weird 2:21

35. Next Gen Weaponry 3:32

36. Lance Saves Walter 4:39

37. Spies in Disguise 1:59

38. Greasy Palms 1:07

La colonna sonora di “Spie sotto copertura” è disponibile su Amazon.

Le canzoni del film:

1. Freak Of Nature di Mark Ronson and The Last Artful, Dodgr 3:27

2. Then There Were Two di Mark Ronson and Anderson .Paak 2:32

3. Fly di Lucky Daye 2:43

4. They Gotta Go di Lil Jon 3:18

5. Rocket Fuel di DJ Shadow feat. De La Soul 3:14

6. It Takes Two di Rob Base & DJ EZ Rock

La colonna sonora di “Spie sotto copertura” è disponibile su Amazon.