Spine: il videogame cyberpunk di Nekki sarà adattato in film e serie tv

Spine, il videogioco cyberpunk di prossima uscita diventerà un vero e proprio franchise multimediale, poiché lo sviluppatore Nekki ha siglato un partnership con Story Kitchen per produrre adattamenti cinematografici e televisivi.

Il gioco è “una storia cyberpunk di Gun Fu guidata da donne, ambientata in un mondo distopico. Il personaggio principale, Redline, è un’avventurosa artista di strada che combatte contro un regime autocratico di intelligenza artificiale – e i suoi scagnozzi – per salvare il fratello prigioniero.

Il CEO di Nekki, Dmitry Terekhin, ha dichiarato in una nota: “Siamo lieti di iniziare il nostro viaggio con Story Kitchen. Crediamo che le storie veramente grandi risaltino sempre e che l’universo di Spine conquisterà il pubblico su qualsiasi media”.

Dmitri Johnson, Mike Goldberg, Timothy I. Stevenson e Dan Jevons di Story Kitchen in una dichiarazione congiunta: “Quando abbiamo saputo per la prima volta di questo prossimo gioco da Nekki, abbiamo perso la testa collettiva perché Redline non potrebbe essere più tosta!”

Nekki sta progettando di rilasciare anche DLC, fumetti, un gioco da tavolo e merchandise vario. La società ha anche pubblicato nove episodi di un webtoon ispirato al videogioco.

“Spine” ancora sprovvisto di una data di uscita sarà disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox.

Che cos’è Spine?

Ti sei mai chiesto cosa vuol dire essere l’eroe di un film d’azione? Ritrovarti nell’epicentro dell’azione, calciare la pistola dalle mani del tuo avversario o parare un proiettile con la tua fidata katana? Non guardare oltre! SPINE è un gioco cinematografico sugli scontri a fuoco ravvicinati. Diventa l’eroe del tuo film d’azione preferito, prendi le tue armi, migliora i tuoi riflessi con un potenziamento della colonna vertebrale e preparati a combattere! Il gioco svela la storia di una città cyberpunk nel prossimo futuro. Hai sentito la notizia che l’AI Tensor ha trasformato questa città in un vero e proprio paradiso terrestre? O preferiresti ascoltare i sussurri dell’opposizione? Unisciti ai combattimenti per le strade della città e partecipa al conflitto globale tra potenti fazioni mentre cerchi vendetta personale contro il sistema. Gli ambienti e le situazioni in cui incontrerai i tuoi nemici sono ispirati dal nostro infinito amore per i film d’azione.

COMBATTIMENTO INNOVATIVO

Goditi una emozionante fusione di sparatorie cinematografiche e picchiaduro. Immergiti nel caos del combattimento di SPINE, dove ogni mossa è una danza tra colpi di arma da fuoco e caos di proiettili ravvicinati. Non è solo un gioco; è una tela artistica per il tuo stile di distruzione.

ESPERIENZA CINEMATOGRAFICA

Senti la tensione di ogni momento del gioco come se fossi il protagonista del tuo film d’azione. Grazie alla ripresa unica e alle coreografie di combattimento create da veri specialisti di film d’azione, SPINE cattura l’essenza della tensione cinematografica e la rende tutta tua.

ATMOSFERA SENZA PARI

Immergiti in una narrazione ricca di azione ambientata sullo sfondo di un affascinante mondo cyberpunk. Esplora il contrasto tra le scintillanti facciate utopistiche e i vicoli squallidi e decadenti, mentre ogni luogo diventa un palcoscenico per scontri a fuoco adrenalinici.

NARRAZIONE COINVOLGENTE

Intraprendi un coraggioso viaggio nel prossimo futuro con Redline, un’artista di strada ribelle, e il suo compagno di combattimento AI, Spine, un impianto di combattimento con una mente propria. Insieme, si oppongono a un regime oppressivo di intelligenza artificiale e ogni battaglia che combattono provoca increspature nelle strade che percorrono, cambiando la vita delle persone che incontrano.

TECNOLOGIA E GRAFICA ALL’AVANGUARDIA

Immergiti nella fluidità delle animazioni di combattimento in un ambiente cyberpunk dettagliato, animato dalla grafica all’avanguardia di UE5. Non si tratta solo di godersi la grafica; si tratta di entrare in un mondo in cui ogni pixel gioca un ruolo nella coreografia senza soluzione di continuità tra l’umanità e la macchina, creando una danza coinvolgente di azione e tecnologia.

Fonte: Variety / Nekki / Steam