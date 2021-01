Sono disponibili via Empire Magazine nuove immagini di Chris Rock nel sequel Spiral – L’eredità di Saw (Spiral: From The Book of Saw), nono film della saga con protagonista il serial-killer Jigsaw diretto dallo specialista in horror Darren Lynn Bousman (The Barrens) è già regista di Saw II, Saw III e Saw IV.

Chris Rock's upcoming horror reboot #Spiral: From The Book Of Saw feels 'more like Seven', director @darren_bousman tells Empire. Read more and see an exclusive new image: https://t.co/6f9gqZDSJx pic.twitter.com/O4PmqCRylM — Empire Magazine (@empiremagazine) January 20, 2021

Chris Rock è protagonista nei panni di Zeke Banks, un detective che è sulle tracce di un sadico serial killer che prende di mira i poliziotti. Questi detective si trovano “al centro del gioco morboso dell’assassino”.

La trama ufficiale:

Una mente sadica scatena una forma contorta di giustizia in Spiral, il nuovo terrificante capitolo del libro di Saw. Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfacciato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner esordiente William Schenk (Max Minghella) si occupano di una macabra indagine su omicidi che ricordano stranamente il raccapricciante passato della città. Involontariamente intrappolato in un mistero sempre più profondo, Zeke si ritrova al centro del gioco morboso del killer.

Durante un’intervista con Empire, il regista Darren Lynn Bousman ha parlato del Seven di David Fincher come una delle fonti d’ispirazione per il suo film, che non sarà più come in passato totalmente incentrato su sangue e violenza.

Chris è arrivato con il concept di un thriller. Ha lanciato questa idea molto elaborata e densa. Volevamo che fosse molto più simile a Seven. Ma ha così tanti legami con il mito di Saw…Ero una persona più giovane. Il sangue e la violenza erano il trucco, credo. Gore e violenza non è più un espediente, serve solo alla storia. Si tratta molto di più di personaggi, tensione e paura…Il personaggio di Chris Rock ha a che fare con un bagaglio di cui io e molti altri ci troveremo a dover affrontare. E’ molto più una relazione padre e figlio, con Samuel L. Jackson che interpreta suo padre. Sicuramente entriamo in cose del genere. E entriamo decisamente nella filosofia. Penso che le cose che amo del franchise di Saw in generale sono la filosofia di ciò che sta facendo l’assassino. Se torni indietro e guardi cosa sta facendo Jigsaw, è una filosofia. Sta cercando di insegnare alle persone ad apprezzare la loro vita.

Il cast del film è completato Morgan David Jones, Ali Johnson, Dan Petronijevic, Edie Inksetter, Leila Leigh, Christopher Tai, John Tokatlidis, Genelle Williams, Leonidas Castrounis, K.C. Collins, Marisol Nichols, Nazneen Contractor e Frank Licari.

“Spiral – L’eredità di Saw” uscirà nelle sale il 21 maggio 2021.