Stasera in tv: “Spirit – Il Ribelle” su Italia 1

Spirit – Il Ribelle, su Italia 1 un nuovo lungometraggio targato Dreamworks Animation e capitolo successivo dell’amato franchise che ha avuto inizio con il film nominato all’Oscar nel 2002 Spirit – Cavallo Selvaggio e include una serie tv vincitrice di un Emmy. La trama racconta l’avventura di una ragazza testarda che desidera un posto a cui appartenere e che scopre uno spirito affine quando la sua vita si interseca con quella di un cavallo selvaggio.

Spirit Il Ribelle – Cast e doppiatori

Doppiatori originali

Isabela Moner: Fortuna Esperanza “Lucky” Prescott

Jake Gyllenhaal: James “Jim” Prescott

Marsai Martin: Prudence “Pru” Granger

Mckenna Grace: Abigail Stone

Julianne Moore: Cora Prescott

Walton Goggins: Hendricks

Eiza González: Milagro Navarro-Prescott

Andre Braugher: Al Granger

Lucian Perez: Snips Stone

Doppiatori italiani

Lucrezia Marricchi: Fortuna Esperanza “Lucky” Prescott (dialoghi)

Chiara Bono: Fortuna Esperanza “Lucky” Prescott (canto)

Alessio Cigliano: James “Jim” Prescott (dialoghi)

Fabrizio Palma: James “Jim” Prescott (canto)

Chiara Oliviero: Prudence “Pru” Granger (dialoghi)

Rossella Ruini: Prudence “Pru” Granger / Milagro Navarro-Prescott (canto)

Emanuela Ionica: Abigail Stone

Giò Giò Rapattoni: Cora Prescott

Simone Mori: Hendricks

Ilaria Latini: Milagro Navarro-Prescott (dialoghi)

Alberto Angrisano: Al Granger

Valeriano Corini: Snips Stone

Spirit Il ribelle – Trama e trailer

Lucky Prescott (Isabela Merced, Dora e la città perduta) non ha mai conosciuto veramente la sua defunta madre, Milagro Navarro (Eiza González, Fast & Furious – Hobbs & Shaw), un’impavida stuntman cavallerizza di Miradero, una piccola città ai confini della frontiera. Come sua madre, Lucky non è esattamente una fan delle regole e delle restrizioni, e questo ha causato a sua zia Cora (la vincitrice dell’Oscar® Julianne Moore) non poche preoccupazioni. Lucky è cresciuta in una città della Costa Orientale degli Stati Uniti sotto l’occhio vigile di Cora, ma quando Lucky sfida la sorte con avventure rischiose, Cora alza la posta in gioco e decide di trasferirsi con la nipote dal padre di Lucky, Jim (il candidato all’Oscar® Jake Gyllenhaal), a Miradero. Lucky è indifferente alla quiete cittadina. Cambia idea quando incontra Spirit, un Mustang ribelle che condivide la sua vena indipendente, e fa amicizia con due cavallerizze del posto, Abigail Stone (Mckenna Grace, Captain Marvel) e Pru Granger (Marsai Martin, La Piccola Boss). Il padre di Pru, Al Granger, il proprietario della scuderia (il vincitore di un Emmy Andre Braugher per Brooklyn Nine-Nine, Fox), è il migliore amico del padre di Lucky. Quando un addestratore di cavalli senza cuore (Walton Goggins, candidato all’Emmy per Justified, FX) e la sua squadra pianificano di catturare Spirit e la sua mandria e metterli all’asta per una vita di prigionia e duro lavoro, Lucky riunisce i suoi nuovi amici e si imbarca coraggiosamente in questa avventura per salvare il cavallo che le ha dato libertà e uno scopo, e che l’ha aiutata a scoprire un legame con l’eredità di sua madre e con la sua eredità messicana, che non si sarebbe mai aspettata.

Curiosità sul film

“Spirit – Il Ribelle” è co-diretto da Elaine Bogan (Trollhunters: I racconti di Arcadia, di Netflix e DreamWorks Animation Television) ed Ennio Torresan (sceneggiatore di Baby Boss), e prodotto da Karen Foster (co-produttrice di Dragon Trainer). Il co-regista del film è Ennio Torresan (sceneggiatore di Baby Boss)

Il primo film d’animazione uscito nelle sale basato su una serie tv Netflix, ma realizzato senza il coinvolgimento di Netflix.

Il primo lungometraggio d’animazione di Jake Gyllenhaal, Julianne Moore, Marsai Martin, Walton Goggins e Eiza González.

Per il doppiaggio spagnolo Lucky è stato ribattezzato Fortu, abbreviazione di Fortuna. Il cambiamento non è casuale, dal momento che Fortuna era un’antica dea romana che era personificazione della fortuna.

Sia Jake Gyllenhaal, Walton Goggins che Mckenna Grace sono apparsi in film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Gyllenhaal ha interpretato Mysterio in Spider-Man: Far from Home (2019), Goggins ha interpretato Sonny Burch di Ant-Man and the Wasp (2018) e Grace ha recentemente interpretato un giovane Carol Danvers (13 anni) in Captain Marvel (2019).

Terzo film d’animazione di Mckenna Grace. dopo Angry Birds – Il film (2016) e Scooby! (2020) e secondo film d’animazione di Isabela Merced. dopo Nut Job 2: Tutto molto divertente (2017).

Il primo sequel della DreamWorks Animation ad avere un intervallo di due decenni rispetto ai capitoli precedenti.

Questo è il primo film interamente in CGI della DreamWorks Animation uscito nelle sale degli anni 2000 ad essere basato su una serie TV.

Questo è il secondo film della Dreamworks Animation basato su uno dei precedenti film d’animazione dello studio a prendere enfasi da uno spin-off televisivo, dopo I pinguini di Madagascar: Il film (2014), anche se a differenza di quel film, questo film è ancora correlato ed ha la stessa continuità come la serie tv Spirit: Avventure in libertà (2017).

Questo è in qualche modo un sequel spirituale in 3D del film d’animazione nominato all’Oscar “Spirit – Cavallo selvaggio” (2002).

Settimo film della DreamWorks Animation a diventare un franchise dopo “Shrek” (2001), “Madagascar” (2005), “Kung Fu Panda” (2008), “Dragon Trainer” (2010), “Trolls” (2016), e “I Croods” (2013).

Terzo film della DreamWorks Animation basato su media animati già esistenti dopo Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro (2005) e Mr. Peabody e Sherman (2014) (in un formato/continuità diversi dal fumetto di Jay Ward), nonché primo sequel di un film da cui non ne era tratto, come Spirit – Cavallo selvaggio (2002) uscito prima dell’omonima serie tv del 2017.

Dodicesimo film distribuito nelle sale interamente in CGI basato su media animati già esistenti, dopo Jonah: Un film dei Verdurini (2002), TMNT (2007), I pirati fannulloni 2 (2008), Astro Boy (2009), Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno (2011), Mr. Peabody e Sherman (2014), Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts (2015), Ratchet & Clank (2016), I Puffi: Viaggio nella foresta segreta (2017), Lego Ninjago: Il film (2017) e Spongebob – Amici in fuga (2020).



Spirit Il ribelle – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice Amie Doherty (L’assistente della star, Non ti presento i miei, She-Hulk, Blue Eye Samurai). qui al suo primo lungometraggio d’animazione.

(L’assistente della star, Non ti presento i miei, She-Hulk, Blue Eye Samurai). qui al suo primo lungometraggio d’animazione. Quinto film consecutivo della DreamWorks Animation a cambiare compositore dopo Il gatto con gli stivali (2011), I pinguini di Madagascar (2014), Trolls World Tour (2020) e I Croods 2: Una nuova era (2020).

Quando Lucky e sua zia sono sul treno, la musica del pianoforte in sottofondo è la sigla di apertura della serie tv Netflix su cui è basato il film.

La colonna sonora include i brani: You Belong (From Spirit Untamed) di Becky G / Better with You (From Spirit Untamed) di Isabela Merced / Hail to the Chief di James Sanderson / Riding Free di Kari Kimmel / Join Up di Elaine Bogan / Ragged Wood di Fleet Foxes / Fiesta di Mariachi La Estrella.

1. You Belong – Becky G (3:16)

2. Fearless – Isabela Merced (4:15)

3. Better With You – Isabela Merced (2:57)

4. Be Fearless, Fortuna! (feat. Robin Pecknold & Eiza González) (1:52)

5. Squirrel Chase (1:01)

6. Meeting Spirit & Main Title (feat. Robin Pecknold) (2:46)

7. Welcome to Miradero (2:02)

8. Everybody Knew Milagro (1:27)

9. Snips & Abigail (1:46)

10. You Look Just Like Your Mom (feat. Robin Pecknold) (3:04)

11. Hendricks Tries to Break Spirit (2:10)

12. Getting Familiar (2:09)

13. Takes Two To Tango (2:36)

14. Wild Ride (3:16)

15. Fireflies (feat. Robin Pecknold & Eiza González) (2:50)

16. Spirit’s Herd (feat. Robin Pecknold) (2:45)

17. Wranglers (feat. Robin Pecknold) (2:40)

18. Ridge of Regret (1:14)

19. I Am The Train (1:48)

20. The Two-Hand Pickup (1:53)

21. Rescue Mission (2:10)

22. Leap of Faith (3:40)

23. Hero Dads (2:34)

24. Stay Wild, Brave One (feat. Robin Pecknold) (3:20)

25. Fearless (Valiente Duet) – Isabela Merced & Eiza González (4:14)

26. You Belong (Tu Lugar) – Becky G (3:16)

27. Join Up – McKenna Grace, Marsai Martin & Isabela Merced (1:05)

La colonna sonora di “Spirit – Il Ribelle” è disponibile su Amazon.