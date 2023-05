Spoiler Alert: trailer italiano e colonna sonora del film con Jim Parsons (Al cinema dal 1° giugno)

Dal 1° giugno nei cinema italiani con Lucky Red Spoiler Alert con Jim Parsons e Ben Aldridge. Preparati a conoscere Michael e Kit, e a vivere con loro una commovente storia d’amore e perdita, di gioia e dolore, drammatica ma piena di vita e umorismo, tratta dal best-seller autobiografico di Michael Ausiello.

Spoiler Alert – Trama e cast

La trama ufficiale: Michael (Jim Parsons) e Kit (Ben Aldridge) vivono un’intensa storia d’amore da 14 anni. Grazie a Kit, Michael scopre la famiglia che non ha avuto da bambino, dai suoi genitori (Sally Field e Bill Irwin) alla straordinaria cerchia di amici di Manhattan. E mentre Michael immagina che la sua vita si svolga come la trama di una delle sue commedie romantiche preferite, non può prevedere i cambiamenti che trasformeranno e rafforzeranno il loro rapporto.

Il cast include anche Josh Pais, Allegra Heart, Jeffery Self, Braxton Fannin, Brody Caines, Tara Summers, Corey Saucier, Megan Irminger, Nikki M. James, Sadie Scott, Eleni Yiovas, Jason Gotay, Nhumi Threadgill, David Marshall Grant.

Spoiler Alert – trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto da Michael Showalter (The Big Sick, The Lovebirds, Gli occhi di Tammy Faye). La sceneggiatura del film è di David Marshall Grant (screenplay by) & Dan Savage (screenplay by) basata sul libro “Spoiler Alert: The Hero Dies: A Memoir of Love, Loss, and Other Four-Letter Words” di Michael Ausiello.

In qualità di reporter televisivo Michael Ausiello che collabora per pubblicazioni come TV Guide, Entertainment Weekly e TVLine aveva intervistato Jim Parsons diverse volte nel corso degli anni poiché Parsons recitava nella serie tv The Big Bang Theory. Quando il libro di memorie di Ausiello è stato pubblicato nel 2017, Ausiello ha chiesto a Parsons di moderare una sessione di domande e risposte a Los Angeles, e quando Parsons ha letto il libro per prepararsi al panel, suo marito, Todd Spiewak, lo ha trovato a piangere nel loro salotto. Spiewak ha suggerito a Parsons che se avesse avuto una reazione emotiva così forte alla storia, avrebbe dovuto sceglierla come suo prossimo film, che è quello che hanno finito per fare insieme (sia Parsons che Spiewak sono produttori).

Jim Parsons ha acquistato le proiezioni nella sua città natale di Houston, in Texas, per incoraggiare il pubblico a venire a vedere il film.

Basato sul romanzo autobiografico di Michael Ausiello sulla sua storia d’amore con Kit Cowan, saltando avanti e indietro non cronologicamente attraverso il loro corteggiamento, i problemi di relazione e la diagnosi di cancro di Kit. Disponibile anche come un audiolibro di 10 ore letto dall’autore.

Il ristorante “Cosi” a cui si riferiscono al loro primo appuntamento situato sulla 51esima e Broadway è attualmente chiuso.

Il SUV dei genitori di Kit (che vivono in Pennsylvania) ha una targa sulla parte anteriore e posteriore del veicolo. Lo stato della Pennsylvania ha le targhe solo sul retro del veicolo.

La trama ufficiale del libro: In questo libro di memorie evocativo e splendidamente elaborato che ricorda Love Is a Mixtape di Rob Sheffield e Bettyville di George Hodgman, Michael Ausiello, un rispettato editorialista televisivo, fondatore e redattore capo di TVLine.com, ricorda il suo defunto marito, e le lezioni, l’amore e le risate che hanno condiviso durante i loro quattordici anni insieme. Negli ultimi dieci anni, i fan della TV di ogni genere hanno contato sulla conoscenza privilegiata di Michael Ausiello per ottenere lo scoop sui loro programmi e star preferiti. Dal suo tempo a Soaps in Depth ai suoi periodi influenti a TV Guide e Entertainment Weekly al suo attuale ruolo di fondatore e redattore capo del popolarissimo sito Web TVLine.com, Michael si è affermato come l’esperto di riferimento quando arriva alla nostra forma di intrattenimento più popolare. Quello che molti dei suoi fan non sanno, tuttavia, è che mentre la sua vita professionale era in pieno svolgimento, Michael ha dovuto sopportare la più grande delle tragedie personali: a suo marito, Kit Cowan, è stata diagnosticata una forma rara e molto aggressiva di malattia neuroendocrina. cancro. Nel corso di undici mesi, Kit e Michael hanno fatto del loro meglio per combattere la malattia mortale, ma Kit ha ceduto alla sua malattia nel febbraio 2015. In questo libro di memorie straziante e cupamente esilarante, Michael racconta la storia del suo ultimo anno straziante e impegnativo con Kit mentre rivisita i tredici anni che lo hanno preceduto, e come il legame innegabilmente potente tra lui e Kit li abbia portati attraverso ogni tipo di difficoltà, sempre con risate davanti e al centro della loro relazione. Invece di una storia di tristezza e perdita, Spoiler Alert: The Hero Dies è un testamento indimenticabile, stimolante e bellissimo della resilienza e della forza del vero amore.

Il libro “Spoiler Alert: The Hero Dies: A Memoir of Love, Loss, and Other Four-Letter Words” è disponibile su Amazon.

Spoiler Alert – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Brian H. Kim (G.B.F., My Man Is Loser, A Natale mi faccio viva io, Quad, The California No).



La colonna sonora del film include i brani: “Can’t Get You Out of My Head” di Kylie Minogue, “Dancing on My Own” di Robyn Carlsson, “A Most Magical Christmas” di Dom James.

1. Spoiler Alert (0:52)

2. I Will Delete It, Michael (2:31)

3. Oh Papa (0:46)

4. That’s a Monday Show (1:50)

5. Waiting Room (0:51)

6. Sleeping on the Couch (0:40)

7. Doctors (1:02)

8. Dear Friends and Family (2:11)

9. You Can Go Now (3:26)

10. That’s a Cut (0:36)

11. Uptight Main Character (0:50)

12. FedEx Soup (0:48)

13. Sometimes the Hero Dies (1:28)

14. I’ll Stop Talking Now (1:04)

La colonna sonora di “Spoiler Alert” è disponibile su Amazon.

