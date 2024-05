Star Wars Day: nuove action figures e repliche ufficiali da Hasbro Pulse

Festeggia lo Star Wars Day 2024 con le action figures e le spettacolari repliche di spade laser e caschi di Hasbro Pulse, che ha recentemente riportato in stock alcuni classici set della serie The Black Series e annunciato nuovi pezzi da collezione come il casco elettronico di Boba Fett, la spada laser di Ahsoka dall’omonima serie tv e il set con Luke Skywalker e Grogu dalla serie tv The Book of Boba Fett, entrambe disponibili su Disney+

Con le action figure The Black Series da 15 cm, caratterizzate dal tipico design e dalla classica confezione, puoi rivivere le battaglie e le missioni più emozionanti della saga di Star Wars! Per le iconiche caratteristiche e i suoi dettagli, questa serie incarna la qualità e il realismo cari agli appassionati di Star Wars. Star Wars The Black Series include le action figure, i veicoli e gli articoli per cosplayer/roleplay ispirati alla tradizione ultra quarantennale della galassia di Star Wars, che include fumetti, film e serie animate (prodotti venduti separatamente, secondo disponibilità).

A seguire abbiamo selezionato 10 oggetti da collezione proposti dal sito Hasbro Pulse, alcuni disponibili altri in pre-ordine e ove possibile reperibili anche su Amazon.

Star Wars Day – Hasbro (The Black Series) Guardia Reale dell’Imperatore

Festeggia lo Star Wars Day 2024 con questa action figure collezionabile in scala da 15 cm della serie “Star Wars The Black Series” ricca di dettagli che riproducono fedelmente un membro della Guardia Reale dell’Imperatore del film “Star Wars: Il ritorno dello Jedi”, con dettagli premium e molteplici punti di snodo.

Questa action figure della Guardia Reale dell'Imperatore è ispirata al film "Star Wars: Il ritorno dello Jedi" ed è un perfetto regalo per collezionisti e fan di Star Wars dai 4 anni in su

Gli appassionati e i collezionisti di Star Wars possono arricchire la propria collezione con questa action figure da 15 cm caratterizzata da punti di snodo su testa, braccia e gambe e decorazioni premium

Star Wars Day 2024 – Hasbro (The Vintage Collection) confezione da 2, ispirata alla serie tv “Star Wars: Obi-Wan Kenobi”

Celebra lo Star Wars Day 2024 l’eredità di Star Wars con le action figure, i playset e i veicoli premium da 9,5 cm, per adulti e bambini, direttamente dalla collezione Star Wars The Vintage Collection (prodotti aggiuntivi venduti separatamente, secondo disponibilità).

Della serie Star Wars The Vintage Collection e ispirata alla serie tv “Star Wars: Obi-Wan Kenobi” di Disney+, questa confezione da 2 action figure da 9,5 cm, raffiguranti Obi-Wan Kenobi (Resa dei conti) e Darth Vader (Resa dei conti), è un ottimo regalo per collezionisti, appassionati e appassionate di Star Wars.

Questa confezione da 2 action figure ispirate a “Star Wars: Obi-Wan Kenobi” include 5 accessori, tra cui la spada laser di Obi-Wan Kenobi e il casco danneggiato dalla battaglia di Darth Vader

Con punti di snodo sugli arti, queste action figure collezionabili per adulti presentano design e decorazioni premium per un fascino nostalgico, queste action figure presentano l’originale marchio Kenner.

Su un pianeta roccioso e desolato, Obi-Wan Kenobi affronta il suo passato in uno scontro decisivo contro il suo ex Padawan e amico, Anakin Skywalker, ormai conosciuto come Darth Vader…

Star Wars Day 2024 – The Black Series R2-D2 (Artoo-Detoo) Figure

Festeggia lo Star Wars Day 2024 con questa action figure collezionabile per adulti della The Black Series è ricca di dettagli che riproducono fedelmente il personaggio di R2-D2 (Artoo-Detoo) della serie live-action su Disney+ “Star Wars: The Mandalorian”, con dettagli premium e molteplici punti di snodo (altri prodotti venduti separatamente, secondo disponibilità).

Questa action figure di R2-D2 (Artoo-Detoo) è ispirata alla serie live action "Star Wars: The Mandalorian" su Disney+ ed è un regalo perfetto per collezionisti e appassionati dai 4 anni in su

Con queste action figure da 15 cm completamente snodabili e caratterizzate da decorazioni premium, appassionati e collezionisti di Star Wars possono arricchire le proprie collezioni

Questa action figure collezionabile per adulti della serie Star Wars The Black Series include 6 accessori

Quando Luke Skywalker introduce Grogu all’addestramento Jedi, ha al suo fianco l’immancabile R2-D2, particolarmente entusiasta all’idea di incontrare il trovatello…

Star Wars (The Black Series) The Power of the Force Cantina Showdown

La saga di Star Wars ha conquistato milioni di persone grazie a personaggi leggendari, veicoli strabilianti e una galassia di storie intramontabili.

Festeggia i primi 50 anni di Lucasfilm con i personaggi della collezione The Black Series, ispirati alla trilogia originale di Star Wars, con design ispirato ai classici personaggi e alle loro confezioni (ciascuno venduto separatamente, secondo disponibilità).

Rivivi i momenti più emozionanti della galassia di Star Wars con il playset Cantina Showdown della collezione “Star Wars The Black Series The Power of the Force”, realizzato per il 50° anniversario di Lucasfilm, con 3 personaggi in scala da 15 cm di Dr. Evazan, Ponda Baba e Obi-Wan Kenobi.

PLAYSET PER IL 50° ANNIVERSARIO DI LUCASFILM: festeggia i 50 anni di Lucasfilm con i personaggi dalla trilogia originale di Star Wars e una confezione ispirata a Star Wars The Power of the Force (venduti separatamente, secondo disponibilità)

ACCESSORI ISPIRATI AL PERSONAGGIO DELL’UNIVERSO STAR WARS: queste action figure di Star Wars The Black Series sono dotate di 3 accessori rimovibili ispirati all’universo di Star Wars, come 2 blaster e una spada laser

ICONICI PERSONAGGI ISPIRATI A STAR WARS: questo playset di Star Wars include le action figure di Dr. Evazan, Ponda Baba e Obi-Wan Kenobi

CREA LA LEGGENDARIA SCENA: il playset Cantina Showdown si combina ad altri playset Cantina Showdown per creare la scena completa ispirata a Star Wars: Una nuova speranza (altri playset venduti separatamente, secondo disponibilità)

DESIGN E PUNTI DI SNODO ECCEZIONALI: con personaggi caratterizzati da testa, braccia e gambe ricchi di punti di snodo e decorazioni di alta qualità, gli appassionati di Star Wars possono arricchire la propria collezione di action figure e veicoli

La Cantina di Mos Eisley è una taverna scarsamente illuminata nota per i drink forti, le canzoni migliori e gli occasionali scoppi di violenza…

Dai 4 anni in su

Contiene: bar Cantina, 3 personaggi e 3 accessori.

Star Wars (The Black Series) Boba Fett Premium Electronic Helmet

Realizzato per i 40 anni di Star Wars: L’Impero colpisce ancora, festeggia lo Star Wars Day 2024 con il casco elettronico premium di Boba Fett della serie Star Wars The Black Series, alimentato a batterie.

Questo articolo per cosplayer/roleplay, che spicca per decorazioni di qualità, dettagli realistici e un design ispirato al film, è una valida integrazione a qualsiasi collezione di oggettistica di Star Wars. Grazie a un visore abbassabile con LED lampeggianti e un telemetro illuminato HUD, i fan possono mettersi letteralmente nei panni del celebre cacciatore di taglie.

Armatura mandaloriana personalizzata, armi letali e poche parole – Boba Fett era uno dei cacciatori di taglie più temuto di tutta la galassia grazie a decorazioni dettagliate, un design ispirato al film, un’imbottitura interna, attacchi regolabili e luci elettroniche, questo casco a dimensioni reali di Boba Fett è un’iconica integrazione a qualsiasi collezione di oggettistica di Star Wars basta premere un pulsante per abbassare il visore così da attivare 2 LED rossi che lampeggiano “per la caccia” e il LED bianco del telemetro HUD

Star Wars (The Black Series) Anakin Skywalker Figure

Festeggia lo Star Wars Day 2024 con questa action figure ispirata all'aspetto del personaggio di Anakin Skywalker nell'Episodio 1 della trilogia prequel di Star Wars, "Star Wars: La minaccia fantasma". Un ottimo regalo per i collezionisti dai 4 anni in su

Fan e collezionisti di Star Wars possono esporre nelle loro collezioni questa action figure in scala da 15 cm con decorazioni e design premium fedeli al film.

Con oltre a 29 punti di snodo questa action figure di Anakin Skywalker include un accessorio zaino.

Scoperto da ragazzino su Tatooine da Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker aveva il potenziale per diventare uno dei più potenti Jedi di tutti i tempi…

Star Wars (The Black Series) Carson Teva Electronic Helmet

Festeggia lo Star Wars Day 2024 e ricrea le iconiche scene della saga di Star Wars o immaginane di nuove con gli articoli per cosplayer come caschi e le spade laser di Star Wars. Questo casco alimentato a batterie presenta dettagli in modo da assomigliare a quello di Carson Teva nella serie tv live-action “Star Wars: The Mandalorian” di Disney+ (altri prodotti venduti separatamente, secondo disponibilità).

Questo casco The Black Series è dotato di LED di ultima generazione e riproduce effetti sonori ispirati alla serie tv con un design accurato ispirato alla serie, questo casco da cosplayer e roleplay di Star Wars è un’aggiunta notevole a ogni collezione di costumi per adulti di Star Wars include un’imbottitura per una vestibilità confortevole.

Un nuovo pilota della Repubblica, Carson Teva guida pattuglie in mondi lontani come Tatooine nel tentativo di mantenere l’ordine…

Star Wars (The Black Series) Force FX Elite Ahsoka Tano Lightsaber

Festeggia lo Star Wars Day 2024 ricreando le iconiche scene della saga di Star Wars o immaginandone di nuove con la spada laser e il casco per cosplayer/roleplay della linea Black Series. I dettagli della spada laser collezionabile per adulti Force FX della linea Black Series ricreano l’aspetto della spada laser di Ahsoka Tano nella serie tv live-action “Star Wars: Ahsoka” di Disney+ (altri prodotti venduti separatamente, secondo disponibilità).

Grazie alla sua combinazione di tecnologia a LED di nuova generazione ed effetti sonori, la spada laser Force FX Elite di Ahsoka Tano di Star Wars™ è la spada laser Force FX più realistica di sempre questo articolo per cosplayer/roleplay presenta design, decorazioni e dimensioni ispirate alla spada laser di Ahsoka Tano presente nella serie tv “Star Wars: Ahsoka™”, inclusa la lama al plasma bianco che brandisce durante la ribellione

Usa l’interruttore e il pulsante sull’elsa per attivare effetti sonori ispirati a Star Wars come accensione progressiva, effetti scontro in battaglia, taglio parete, duello, deflessione blaster e sequenza di battaglia sfoggia con orgoglio questa spada laser elettronica sul supporto incluso, con o senza la lama rimovibile. Usare il connettore per ricaricare incluso quando la lama non è in uso questa spada laser contiene una batteria ricaricabile non sostituibile.

Prodotto adatto dai 14 anni in su.

Star Wars (The Vintage Collection) Luke Skywalker 2-Pack

Festeggia lo Star Wars Day 2024 e celebra l’eredità di Star Wars, la saga spaziale ricca di azione e avventura da una galassia lontana lontana con action figure e veicoli premium in scala da 9,5 cm di Star Wars The Vintage Collection. Le action figure presentano design e dettagli premium, sia nel prodotto che nella confezione, e non mancano decorazioni di prima qualità per i collezionisti, ispirate all’universo che tutti i fan conoscono e amano (altri prodotti venduti separatamente, secondo disponibilità).

Con dettagli realistici e molteplici punti di snodo ispirati alla serie tv live-action “Star Wars: The Book of Boba Fett” di Disney+, queste action figure in scala da 9,5 cm di Luke Skywalker e Grogu di Star Wars The Vintage Collection sono un regalo perfetto per collezionisti e appassionati di Star Wars.

Queste action figure di Luke Skywalker e Grogu da 9,5 cm sono ispirate alla serie live action “Star Wars: The Book of Boba Fett” su Disney+ con un rimando ai collezionabili di Star Wars degli anni ’70, la Vintage Collection presenta il marchio e il classico design delle confezioni Kenner dell’epoca

Le action figure di Luke Skywalker e Grogu di Star Wars presentano punti di snodo su teste, braccia e gambe e sono perfette per il gioco o l’esposizione

Queste action figure di Star Wars The Vintage Collection includono 15 accessori ispirati alla serie, tra cui un remoto d’addestramento e due spade laser.

Per affinare le proprie abilità e scoprire le vie della Forza, Grogu si allena con un nuovo Maestro Jedi, Luke Skywalker…

Dai 4 anni in su

Star Wars (The Black Series) Obi-Wan Kenobi Force FX Elite Lightsaber

La serie tv “Star Wars: Obi-Wan Kenobi” è ambientata anni dopo i drammatici eventi di “Star Wars: La vendetta dei Sith” in cui Kenobi affronta la corruzione dell’amico e allievo jedi Anakin Skywalker, divenuto il Signore dei Sith Darth Vader Gli appassionati potranno ricreare le grandi battaglie e le missioni della saga di Star Wars grazie alle spade laser della The Black Series (ciascuna venduta separatamente, secondo disponibilità).

Con pregevoli caratteristiche e decorazioni, questa serie offre la qualità e il realismo cari agli appassionati di Star Wars. Grazie alla spada laser Force FX Elite, alimentata a batterie e dotata di tecnologia LED di nuova generazione, gli appassionati possono ricreare le gesta e le avventure della saga Star Wars.

LUCI DI NUOVA GENERAZIONE ED EFFETTI SONORI: grazie alla tecnologia LED avanzata e agli effetti sonori ispirati alla serie, la spada laser Force FX Elite di Obi-Wan Kenobi è la spada laser Force FX più realistica di sempre

DETTAGLI PREMIUM PER UNA MAGGIORE FEDELTÀ: la spada laser Force FX Elite di Obi-Wan Kenobi presenta design e decorazioni ispirate alla leggendaria spada laser blu di Obi-Wan Kenobi nella serie “Star Wars: Obi-Wan Kenobi”

EFFETTI ISPIRATI ALL’UNIVERSO STAR WARS: usa l’interruttore e il pulsante sull’elsa per attivare effetti sonori ispirati all’universo Star Wars come accensione progressiva, effetto scontro in battaglia, effetto duello e modalità sequenza di battaglia

INCLUDE PIEDISTALLO ED EMETTITORE: sfoggia con orgoglio questa spada laser sul piedistallo incluso, con o senza la lama rimovibile, e mettila in esposizione con l’emettitore incluso

Dai 14 anni in su

