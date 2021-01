Star Wars: il film di Kevin Feige sarà scritto dallo sceneggiatore di Doctor Strange 2

Michael Waldron, sceneggiatore del sequel Doctor Strange nel multiverso della pazzia, è stato scelto per scrivere il nuovo film di Star Wars che sarà prodotto da Kevin Feige, un progetto annunciato lo scorso anno proprio dal boss dei Marvel Studios. Il sito Variety riporta che Waldron lavorerà al film Star Wars di Feige, progetto che fa parte di un accordo generale siglato dallo scrittore con la Disney per lavorare su altre proprietà dello studio.

Waldron ha esordito scrivendo e producendo episodi per le serie animate HarmonQuest e Rick and Morty, poi la svolta quando è stato reclutato da Disney come creatore e capo sceneggiatore della serie tv Loki prodotta per il canale Disney + attualmente in fase di riprese e in arrivo a maggio, e per scrivere il sequel Doctor Strange 2, uno dei film della Fase 4 Marvel che sarà anche il primo film horror dell’UCM diretto da un maestro del genere, il Sam Raimi delle trilogie Evil Dead e Spider-Man. La scelta di Waldron non è casuale poiché è stato confermato che “Doctor Strange 2” e la serie tv “Loki” saranno collegate creando nuove connessioni all’interno dell’UCM e introducendo entrambi l’elemento “Multiverso”.

Per quanto riguarda il futuro di Star Wars, Disney ha recentemente annunciato lo spin-off Rogue Squadron con Patty Jenkis (Wonder Woman 1984) al timone in uscita il giorno di Natale del 2023. Disney e Lucasfilm hanno anche confermato lo “Star Wars” diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok) e diverse nuove serie tv in arrivo su Disney +. Annunciate Ashoka con Rosario Dawson nei panni dell’ex Jedi e Rangers of the New Republic, entrambi spin-off di The Mandalorian; Il prequel di Rogue One: A Star Wars Story dal titolo Andor che vede il ritorno di Diego Luna nei panni di Cassian Andor e naturalmente Kenobi, spin-off che si svolge 10 anni dopo l’Episodio III: La vendetta dei Sith e riunisce Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan e Hayden Christiansen in quelli di Anakin Skywalker / Darth Vader.