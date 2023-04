Star Wars: Il ritorno dello Jedi – nuova action figure Hot Toys Darth Vader per il 40° anniversario

Con Star Wars: Il ritorno dello Jedi che compie 40 anni e torna nelle sale americane, Hot Toys coglie l’occasione per celebrare il terzo capitolo della trilogia originale con una nuova action figure da collezione di Star Wars che ritrae Darth Vader! Questa figure del Signore dei Sith nella sua versione deluxe include un casco extra che riproduce l’effetto del fulmine della Forza. La versione base presenta invece una testa intercambiabile che svela il volto sfigurato di Anakin Skywalker.

Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi – Figure da collezione di Darth Vader in scala 1/6 (versione Deluxe)

“Solo una volta, lascia che ti guardi con i miei occhi.” – Anakin Skywalker

Un tempo l’eroico Cavaliere Jedi si chiamava Anakin Skywalker, Darth Vader è stato sedotto dal lato oscuro della Forza. Segnato per sempre dalla sua sconfitta su Mustafar, Vader è stato trasformato in un Signore dei Sith potenziato dalla cibernetica. Rimase al servizio dell’Imperatore Palpatine per decenni, facendo rispettare la volontà del suo Maestro e cercando di schiacciare l’Alleanza Ribelle e altri detrattori. Ma c’era ancora del buono in lui…

Per celebrare il 40° anniversario di “Star Wars: Il ritorno dello Jedi”, Hot Toys è lieta di presentare una serie di oggetti da collezione basati su questo film iconico per i fan e presenta la nuova figure da collezione di Darth Vader in scala 1/6.

L’accuratissima figure da collezione è dotata del casco di Darth Vader meticolosamente realizzato con complessi dettagli meccanici interni, una straordinaria somiglianza con Anakin Skywalker, armatura altamente dettagliata e costume abilmente su misura, pannello pettorale e cintura illuminati a LED, un LED illuminato spada laser e una base di figure a tema!

Questa versione Deluxe include esclusivamente una testa con casco illuminata intercambiabile ispirata a Darth Vader colpito da un fulmie della Forza , una base diorama a scala e bracci della base della figure per ulteriori opzioni di visualizzazione!

Celebra il 40° anniversario di “Star Wars: Il ritorno dello Jedi” e aggiungi questo fantastico personaggio collezionabile alla tua collezione!

Star Wars: Il ritorno dello Jedi – foto action figure Hot Toys Darth Vader per il 40° anniversario Guarda le altre 20 fotografie →

Caratteristiche

La figura da collezione di Darth Vader in scala 1/6 (versione Deluxe) presenta in particolare:

– Somiglianza autentica e dettagliata di Darth Vader in Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi

– Una (1) testa con elmetto di colore nero traslucido (azionata elettricamente) ***

– Una (1) testa scolpita di nuova concezione con cicatrici scolpite e bulbi oculari rotanti separati

– Un (1) casco di nuova concezione con casco esterno staccabile

– Corpo specializzato con oltre 30 punti di articolazione

– Alto circa 35 cm

– Dodici (12) mani guantate intercambiabili di nuova realizzazione, tra cui:

– Un (1) paio di mani rilassate

– Un (1) paio di spade laser che si tengono per mano

– Un (1) paio di mani per tenere le scatole da cintura

– Un (1) paio di mano destra che usa la Forza

– Due (2) pezzi di gesti delle mani

– Una (1) mano destra senza palmo

– Un (1) pugno sinistro

– Design speciale della confezione con il logo del 40° anniversario di Star Wars: Return Of The Jedi Costume:

– Una (1) armatura e costume di Darth Vader

– Un (1) mantello nero

– Un (1) pannello toracico di nuova concezione con funzione di illuminazione a LED (luce rossa, azionata elettricamente)

– Una (1) cintura funzionale del sistema con funzione di illuminazione a LED (luce bianca, azionata elettricamente)

– Un (1) paio di protezioni per i polpacci

– Un (1) paio di stivali neri Armi:

– Una (1) spada laser rossa illuminata a LED (luce rossa, azionata elettricamente)

– Una (1) elsa della spada laser

– Una (1) lama di spada laser di colore rosso in movimento (attaccabile all’elsa) Accessori:

– Base diorama scala appositamente progettata***

– Base figura circolare illuminata a LED (azionata elettricamente) con logo Star Wars e targhetta del personaggio

– Due (2) bracci della base della figura (collegabili alla base della figura circolare)***

– Un (1) accessorio effetto fulmine*** ***In esclusiva per la versione Deluxe Data di rilascio: Circa Q3 – Q4, 2024

Fonte: Hot Toys