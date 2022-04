Star Wars, in sconto il cofanetto La Saga di Skywalker in Edizione Limitata Blu-Ray

Fan di Star Wars, a raccolta! Amazon ha appena lanciato le Offerte di Primavera e tra le migliaia di prodotti in sconto da oggi e fino al 13 aprile prossimo c’è anche il cofanetto in edizione limitata di Star Wars – La Saga di Skywalker che include i 9 film di Star Wars in Blu-Ray, dalla trilogia originale alla trilogia sequel, senza dimenticare la trilogia prequel targata J. J. Abrams.

Per la prima volta le tre trilogie che compongono Star Wars – La saga di Skywalker arrivano in un’edizione limitata composta da 9 Blu-Ray contenente un film ciascuno e altri 9 Blu-Ray dedicati ai contenuti speciali, oltre ad una card con un ringraziamento speciale firmato da Mark Hamill.

Star Wars – La Saga di Skywalker: tutti i film

Episodio I: La minaccia fantasma (1999)

Episodio II: L’attacco dei cloni (2002)

Episodio III: La vendetta dei Sith (2005)

Episodio IV: Una nuova speranza (1977)

Episodio V: L’Impero colpisce ancora (1980)

Episodio VI: Il ritorno dello Jedi (1983)

Episodio VII: Il risveglio della forza (2015)

Episodio VIII: Gli ultimi Jedi (2017)

Episodio IX: L’ascesa di Skywalker (2019)

Star Wars – La Saga di Skywalker: i contenuti speciali dei Blu-Ray