Star Wars: lo sceneggiatore di “Andor” a bordo del film di James Mangold

Star Wars ha diversi progetti in ballo e tra questi c’è quello sviluppato da James Mangold per Lucasfilm, che porta il titolo provvisorio Dawn of the Jedi. Come si evince dal titolo la storia si svolgerà 25.000 anni prima degli eventi della trilogia originale e si concentrerà sulla nascita della Forza.

Il sito THR riferisce che Beau Willimon, creatore della serie tv House of Cards nonché autore per la serie tv Andor è salito a bordo per scrivere la sceneggiatura insieme a Mangold. L’esperienza pregressa di Willimon con Star Wars, tre episodi della prima stagione di Andor, gli sono valsi una nomination agli Emmy come miglior sceneggiatura per una serie drammatica.

Mangold ha parlato in precedenza del suo progetto e della scelta di ambientarlo con lontano nel passato.

Ho parlato con [Lucasfilm] in passato e ho anche lavorato un po’ su altri progetti, e sono sempre interessato a quello che succede lì e ho amici che lavorano su altri progetti di Star Wars. Ma ho capito gran parte di ciò che loro stavamo facendo era in un certo senso continuare la saga. Così, quando ho parlato a Kathy [Kennedy, presidente della Lucasfilm] dell’idea che avevo di tornare indietro – davvero molto indietro – sono rimasto sorpreso dal fatto che abbia entusiasmato lei e le altre meravigliose persone con cui lavora alla Lucasfilm. Per me, si tratta di: Voglio far parte della saga, ma non voglio nemmeno tenere così tanta tradizione nell’aria da rendere difficile il racconto di una storia. E quello che volevo davvero fare, quello che le ho detto, era semplicemente: possiamo creare una sorta di Dieci Comandamenti della Forza, hai presente? Una sorta di storia delle origini di come la Forza venne conosciuta, compresa, maneggiata e imbrigliata. È un’opportunità per raccontare l’intera storia, la nascita della forza. Quando ne ho parlato per la prima volta con Kathy Kennedy, ho semplicemente detto: “Vedo questa apertura per creare una specie di Ben-Hur o I 10 Comandamenti sulla nascita della Forza”. La Forza è diventata una sorta di leggenda religiosa che attraversa tutti questi film. Ma da dove è venuta? Come si trova? Chi l’ha trovata? Chi fu il primo Jedi? Ed è quello che sto scrivendo proprio adesso.

La Forza è un potere metafisico e onnipresente nell’universo immaginario di Star Wars. I personaggi “sensibili alla Forza” usano la Forza in tutto il franchise. Eroi come i Jedi cercano di “diventare tutt’uno con la Forza”, abbinando la loro volontà personale a quella della Forza. Dal Lato oscuro troviamo i Sith e altri antagonisti che sfruttano invece la Forza, cercando di piegarla ai propri scopi e desideri egoistici e distruttivi. La frase “Che la Forza sia con te” è diventata parte del gergo della cultura pop.

Ciò che è noto della storia antica della Forza è che nel: “36.453 BBY, filosofi e scienziati di diversi sistemi stellari si riunirono su Tython per condividere la conoscenza mistica. La Forza fu “scoperta”. Sfortunatamente, nel 25.793 BBY, diversi studiosi di Tythan iniziarono a usare la loro conoscenza della Forza per perseguire il potere, portando all’inizio delle Guerre della Forza. I monaci dalla mentalità pacifica sopravvissuti alla distruzione di Tython fondarono l’Ordine Jedi nel 25.783 BBY.