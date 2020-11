Dopo la conferma che Joe Biden è stato eletto come 46° presidente degli Stati Uniti, Twitter si è messo in moto tra trionfalisti e complottisti e in una ridda di tweet si è fatto notare quello dell’attore Mark Hamill meglio noto come il Luke Skywalker della saga di Star Wars. Hamill ha pubblicato su Twitter un’immagine con i tre titoli della Trilogia originale, rivisitati da George Lucas dopo l’uscita della Trilogia prequel, paragonandoli alle ultime due amministrazioni statunitensi più la terza che entrerà ufficialmente in carica a maggio 2021.

Mark Hamill ha pubblicato un poster che ritrae (da sinistra a destra) l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, l’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente eletto Biden. Ad ogni presidente corrispondono i titoli della trilogia originale di Star Wars: Obama è Una nuova speranza, Trump è L’impero colpisce ancora e Biden è Il ritorno dello Jedi.

Hamill che non ha mai nascosto le sue critiche all’amministrazione Trump ha aggiunto al tweet l didascalia: “Miglior episodio di sempre”.

Mark Hamill che durante la campagna elettorale si è speso molto per Biden, dopo la vittoria del Democratico ha twittato: “Finalmente, il nostro incubo nazionale di 4 anni è finito”. Nel momento in cui stiliamo questo articolo il post di Hmaill è stato ritwittato 109.585 volte e ha ricevuto 497.026 Mi piace.

Hamill dopo aver ripreso per l’ultima volta il ruolo di Luke Skywalker in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, ultimo episodio della nuova trilogia sequel e interpretato Jim il vampiro in un episodio della serie tv What We Do in the Shadows, ha ripreso il suo lavoro di doppiatore nelle serie tv d’animazione I Maghi: I racconti di Arcadia, Invincible e Masters of the Universe: Revelation, queste ultime due in arrivo nel 2021.