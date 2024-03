Stasera in tv: “Saint Judy” su Rai 3

Saint Judy, su Rai 3 un dramma biografico americano diretto da Sean Hanish su Judy Wood (Michelle Monaghan), un avvocato specializzato in immigrazione che ha cambiato la legge sulla concessione dell’asilo negli Stati Uniti per salvare la vita delle donne.

Saint Judy – Cast e personaggi

Michelle Monaghan: Judy Wood

Judith L. Wood: Se Stessa (Cameo prima dei titoli di coda)

Leem Lubany: Asefa

Common: Benjamin Adebayo

Fahim Fazli: Leader Talebano

Peter Krause: Matthew

Ben Schnetzer: Parker

Waleed Zuaiter: Omar

Mykelti Williamson: Dikembe Mustafa

Gabriel Bateman: Alex Wood

Aimee Garcia: Celi

Kevin Chapman: Agente King

Gil Birmingham: Michael Bowman

Alfred Molina: Ray Hernandez

Alfre Woodard: Giudice Benton

Saint Judy – Trama e trailer

“Saint Judy” racconta la vera storia dell’avvocato specializzato in immigrazione di Los Angeles Judy Wood (Michelle Monaghan), che da sola ha cambiato la legge statunitense sull’asilo e ha salvato innumerevoli vite durante il percorso burocratico e processuale. In un caso storico, uno dei suoi primi come avvocato specializzato in immigrazione, Judy Wood ha rappresentato una donna afghana fuggita dal suo paese d’origine dopo essere stata perseguitata dai talebani dopo aver aperto una scuola per ragazze. Dopo una tenace battaglia sia dentro che fuori dal tribunale, gli sforzi di Judy sono culminati in discussioni davanti alla Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Nono Circuito dove si è battuta per includere le donne come classe protetta.

Curiosità sul film

Sean Hanish dirige “Saint Judy” da una sceneggiatura di Dmitry Portnoy.

Il cast tecnico: Fotografia di Richard Wong / Montaggio di Anita Brandt Burgoyne / Casting di Marisol Roncali & Mary Vernieu / Scenografia di Gabor Norman / Art Direction di Danielle Aziz / Set Decoration di Lauree Martell / Costumi di Leah Butler

Fotografia di Richard Wong / Montaggio di Anita Brandt Burgoyne / Casting di Marisol Roncali & Mary Vernieu / Scenografia di Gabor Norman / Art Direction di Danielle Aziz / Set Decoration di Lauree Martell / Costumi di Leah Butler Il film è prodotto Paul Jaconi-Biery, Sean Hanish, Derek Beamer, Marisol Brisbin e Trevor Brisbin. Alfred Molina, James Huntsman, Kelly Kahl, Andreas Olavarria, Gabby Revilla Lugo, Todd Slater e Jaime T Surenkamp sono i produttori esecutivci.

Mi erigo sulle spalle dei miei antenati spirituali; Gesù, Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa. Tengo per mano i miei fratelli e sorelle nella lotta per i diritti degli immigrati, compresi i membri dell’American Immigration Lawyers Association, The National Lawyers, Guild e molti altri avvocati valorosi e coraggiosi che hanno difeso i diritti della comunità di immigrati per molti anni.Sono stata arricchita dalla tenacia e dalla fiducia dei miei clienti, che ho avuto il privilegio di servire per più di 35 anni. Sono diventati parte della mia famiglia allargata. Spero e credo che insieme “accoglieremo lo straniero come un angelo in mezzo a noi. – Judy Wood

Sean Hanish – Note biografiche

Hanish è uno scrittore, produttore e regista nominato al WGA Award e un pluripremiato regista di spot pubblicitari. Il suo film d’esordio è stato il film nominato agli Emmy e ai Critics’ Choice e vincitore del Satellite Award Da tre a zero (Return to Zero). “Da Tre a Zero” ha ottenuto una nomination agli Emmy per la sua protagonista, Minnie Driver, nonché una nomination ai Critics’Choice Award per la sua fenomenale interpretazione, e una nomination al WGA Award per Hanish. Dopo aver studiato con il maestro teorico del cinema David Bordwell presso l’Università del Wisconsin, Hanish ha completato il suo Master of Arts presso la School of Cinema-Television della University of Southern California. Sean è membro della Director’s Guild of America (DGA) dal 2005 e della Writers Guild of America (WGA) dal 2012.

Saint Judy – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore James T. Sale (The Frankenstein Theory, Acts of Violence, Ghosts Don’t Exist, Birth Rite – Dono di sangue). Sale e il regista Sean Hanish hanno collaborato anche per il dramma Da tre a zero e il film tv Sister Cities.

1. Last Case

2. Lost

3. Case Files

4. The Detention Center

5. The Vision

6. Recruiting Mustafa

7. I Have Some Friends

8. The Knife

9. The Arrest

10. Released

11. You’ll Have To Testify 12. The Informant

13. The Ruling

14. Count Time

15. Change of Heart

16. Stolen Goods

17. In America

18. The 9th Circuit

19. Make Them Believe You

