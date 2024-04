Stasera in tv: “The King’s Man – Le Origini” su Italia 1

The King’s Man – Le origini, su Italia 1 il prequel con Ralph Fiennes, Gemma Arterton e Rhys Ifans nonché terzo film della serie “Kingsman”. Come ogni altro film del franchise “Kingsman” anche questo è diretto da Matthew Vaughn (Kick-Ass) da una sceneggiatura scritta da Karl Gajdusek e basata sul fumetto di Mark Millar e Dave Gibbons.

The King’s Man – Cast e doppiatori

Ralph Fiennes: Orlando Oxford / “Artù”

Harris Dickinson: Conrad

Daniel Brühl: Erik Jan Hanussen

Djimon Hounsou: Shola / “Merlino”

Rhys Ifans: Grigorij Rasputin

Aaron Taylor-Johnson: Archie Reid / “Lancillotto”

Tom Hollander: Giorgio V / “Parsifal”, Guglielmo II di Germania e Nicola II di Russia

Gemma Arterton: Polly / “Galahad”

Matthew Goode: Capitano Morton / Il Pastore

Charles Dance: Horatio Herbert Kitchener

Stanley Tucci: ambasciatore USA / “Bedivere”

Joel Basman: Gavrilo Princip

Alexandra Maria Lara: Emily Oxford

Alison Steadman: Rita

Valerie Pachner: Mata Hari

Todd Boyce: Alfred DuPont

Ron Cook: Arciduca Francesco Ferdinando

Ian Kelly: Presidente USA Woodrow Wilson

David Kross: Adolf Hitler

August Diehl: Vladimir Lenin

Branka Katić: Tsarina Alix

Robert Aramayo: sergente maggiore Atkins

Daniele Gaeta: guardia del re

Doppiatori italiani

Stefano Benassi: Orlando Oxford

Manuel Meli: Conrad

Francesco Pezzulli: Erik Jan Hanussen

Stefano Mondini: Shola

Simone Mori: Grigorij Rasputin

Daniele Giuliani: Archie Reid / “Lancillotto”

Fabrizio Vidale: Re Giorgio V, Guglielmo II e Nicola II

Domitilla D’Amico: Polly

Gianfranco Miranda: Capitano Morton

Paolo Buglioni: Herbert Kitchener

Antonio Palumbo: Ambasciatore USA/ “Bedivere”

Francesco Meoni: Gavrilo Princip

Chiara Gioncardi: Emily Oxford

Mattea Serpelloni: Mata Hari

Sergio Lucchetti: Presidente USA Woodrow Wilson

The King’s Man – Trama e trailer

In “The King’s Man – Le Origini” una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra allo scopo di spazzare via milioni di vite, un uomo deve correre contro il tempo per fermarli. A tre anni dal primo capitolo i Kingsman sbarcano in America, tra inattesi ritorni e inedite minacce. Questo prequel di “Kingsman – Secret Service” ci svela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente attraverso gli occhi del protagonista interpretato da Ralph Fiennes.

Curiosità sul film

“The King’s Man – Le Origini” è un prequel di Kingsman: Secret Service (2014).

Ad Aaron Taylor-Johnson, che interpreta Lee Unwin, era stato precedentemente offerto (ma lo rifiutò) il ruolo del figlio di Lee, Gary "Eggsy" Unwin in Kingsman: Secret Service (2014). Questo film riunisce Aaron Taylor-Johnson e il produttore/regista/sceneggiatore Matthew Vaughn, che in precedenza avevano lavorato insieme in Kick-Ass (2010).

Entrambi i fumetti “Kick-Ass” e “Kingsman: The Secret Service” sono stati scritti da Mark Millar; i fumetti condividono lo stesso universo, anche se ciò non accade nei film.

Nicolas Cage, Brad Pitt e Rachel Weisz sono stati presi in considerazione per i ruoli nel film.

Inoltre, Dance ha interpretato Ian Fleming nel film per la televisione Goldeneye (1989). Questa è la seconda rappresentazione a fumetti del personaggio storico russo Grigori Rasputin, dopo Hellboy (2004).

Il titolo provvisorio del film era “The Great Game”. Questo termine è stato dato ad uno scontro politico tra Inghilterra e Russia nel 19esimo secolo.

Questo è il secondo lungometraggio a fumetti ambientato intorno alla prima guerra mondiale, dopo Wonder Woman (2017).

Questa è la seconda volta che Stanley Tucci interpreta un personaggio di nome Merlino. In precedenza ha interpretato Merlino in Transformers – L'ultimo cavaliere (2017). Questo è il terzo lungometraggio a fumetti per Aaron Taylor-Johnson (dopo aver interpretato il ruolo principale nei film Kick-Ass e Pietro Maximoff nei film dell'Universo Cinematografico Marvel) e Rhys Ifans (dopo aver interpretato McBunny in "Garfield 2" e Lizard in "The Amazing Spider-Man").

Dopo The Pusher (2004), questo è il secondo film diretto da Matthew Vaughn a non essere scritto con Jane Goldman.

Oltre a Ralph Fiennes e Rhys Ifans che sono apparsi insieme nei film di Harry Potter, rispettivamente come Voldemort e Xenophilius Lovegood, Michael Gambon (che ha interpretato Arthur nel precedente film di Kingsman “Il cerchio d’oro”) ha interpretato Albus Silente nel franchise di Harry Potter.

Charles Dance e Rhys Ifans hanno entrambi recitato in adattamenti di George RR Martin. Dance nella serie tv Il trono di spade e Ifans interpreterà Otto Hightower nello spin-off House of the Dragon in arrivo nel 2022 basato sul romanzo “Fuoco e sangue”.

Ralph Fiennes e Tom Hollander hanno entrambi doppiato Alfred Pennyworth in diverse occasioni. Fiennes ha doppiato il personaggio per The Lego Batman – Il film e Hollander per la serie animata Harley Quinn. Inoltre, Michael Caine, che è apparso nel primo film di Kingsman (Kingsman – Secret Service) come Artù, ha interpretato notoriamente Alfred Pennyworth nella trilogia di Batman di Christopher Nolan.

Le prime visuali panoramiche delle trincee con la voce fuori campo del Pastore, in particolare la rappresentazione delle montagne di bossoli espulsi, sono tratte da fotografie reali della battaglia della Somme. Combattuta tra luglio e novembre 1916, senza un chiaro vincitore, costò la vita a circa 700.000 soldati britannici e francesi e a 550.000 tedeschi. Come mostrato, interi battaglioni furono falciati dal fuoco delle mitragliatrici e solo nella prima settimana furono sparati oltre un milione di proiettili.

Come mostrato nel film, il vero re Giorgio V cambiò il suo cognome da Saxe-Coburg e Gotha a Windsor a causa del sentimento pubblico anti-tedesco. Era il padre del re Giorgio VI, nonno della regina Elisabetta II e bisnonno del re Carlo III.

Ad un certo punto Conrad mostra a suo padre una piuma bianca, data come simbolo di codardia per non aver combattuto in guerra. Questa era una pratica nella vita reale: l’Ordine della Piuma Bianca era un club che umiliava pubblicamente gli uomini portandoli al servizio militare donando/inviando loro direttamente piume bianche. L’Ordine è stato ideato dall’ammiraglio Penrose-Fitzgerald per aumentare il reclutamento e il patriottismo. Sebbene efficace, a volte venivano prese di mira le persone sbagliate. Ad esempio, in un incidente un militare ferito riceve una piuma mentre si reca al ricevimento per la sua decorazione. Questa consuetudine delle “Piume Bianche” è stata narrata nel film Le quattro piume del 2002 diretto da Shekhar Kapur, con il compianto Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson, sesta versione cinematografica dell’omonimo romanzo di Alfred Edward Woodley Mason del 1902.

La frase del generale Kitchener “L’obiettivo della guerra non è morire per il proprio paese, ma far morire il nemico per il proprio!” è una versione molto più raffinata di una frase vera del generale della Seconda Guerra Mondiale George S. Patton in un discorso agli uomini della Terza Armata degli Stati Uniti il 31 maggio 1944. La frase vera è: “Nessun bastardo ha mai vinto una guerra morendo per il proprio paese. L’ha vinto facendo morire l’altro povero stupido bastardo per il suo di paese.”

La scena flashback di Oxford si svolge durante la battaglia di Ginnis il 30 dicembre 1885. Questa fu l’ultima battaglia combattuta dagli inglesi nelle loro storiche Giubbe Rosse.

Le location torinesi del film

Matthew Vaughn originariamente intendeva che ila danza combattimento di Rasputin fosse impostata su una versione orchestrale della canzone “Rasputin” di Boney M., in linea con le battaglie di Kingsman impostate sulla musica popolare. Tuttavia, sentiva che non avrebbe funzionato, quindi ha utilizzato l’Ouverture 1812 del compositore orchestrale russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky nel combattimento.

L’incidente del telegramma Zimmermann è un vero fatto storico. La Germania propose al Messico di invadere gli Stati Uniti per tenerli fuori dall’Europa anche se fosse stata dichiarata la guerra. Al Messico furono offerti i territori dell’Arizona, del Nuovo Messico e del Texas che aveva perso durante la guerra messicano-americana. Inoltre, come illustrato nel film, il telegramma inviato all’ambasciatore tedesco a Città del Messico (di un certo Heinrich von Eckardt) fu effettivamente intercettato dalla Gran Bretagna, decriptato e poi consegnato al presidente Woodrow Wilson che attese conferma. Alla fine il Messico, che era nel mezzo di una guerra civile, rifiutò la proposta tedesca.

Il film descrive correttamente il primo utilizzo dei campi di concentramento da parte degli inglesi durante le guerre boere (non era un’invenzione tedesca). La moglie di Oxford, Emily (Alexandra Maria Lara), è vagamente ispirata a Emily Hobhouse, un’attivista britannica che denunciò le deplorevoli condizioni di questi campi di concentramento britannici durante la seconda guerra boera.

Il Pastore è parzialmente basato su Fritz Joubert Duquesne, un soldato sudafricano che spiava per i boeri durante la seconda guerra boera e per i tedeschi durante la prima e la seconda guerra mondiale. Duquesne divenne noto come “l’uomo che uccise Kitchener” a causa delle sue affermazioni in cui diceva aver diretto un sottomarino per affondare l’HMS Hampshire.

Il presidente Woodrow Wilson chiede un bicchiere di Statesman, un whisky che proviene da una distilleria che sarebbe poi l’alias dell’agenzia Statesman introdotta in Kingsman: Il cerchio d’oro (2017).

La poesia che Conrad invia a suo padre è una vera poesia scritta dal soldato inglese Wilfred Owen, ‘Dulce et Decorum est.’ Owen venne ucciso in azione una settimana prima della firma dell’armistizio.

Viene mostrato un Rasputin avvelenato, pugnalato, sparato e annegato. Mentre ci sono ancora molte speculazioni su cosa subì il personaggio, pare che il vero Grigory Rasputin sia stato avvelenato, fucilato, castrato e il suo corpo gettato in un fiume.

Oxford si riferisce alla “planata di Berjozka” quando parla con Rasputin. Il “Berezka Dance Ensemble” era famoso per muoversi su una pista da ballo in abiti lunghi, apparendo come su ruote o fluttuante. Così appare Rasputin, che entra nella stanza affiancato da due donne, scivolando senza passi apparenti. La danza di Rasputin incorpora passi di varie danze popolari georgiane.

Nella vita reale il principe Felix Yusopov affermò che Grigory Rasputin consumava tè e dolci e poi vino, tutti avvelenati con cianuro. Quando ciò non riuscì a ucciderlo, Yusupov gli sparò al petto. Più tardi, dopo aver impersonato Rasputin per far sembrare che fosse tornato a casa, Yusupov controllò il corpo, solo per essere attaccato da un Rasputin ancora vivo che lo inseguì nel cortile del palazzo dove Vladimir Purishkevich gli sparò di nuovo. Il corpo è stato poi gettato nel fiume Malaya Nevka.

Sebbene il ruolo di Stanley Tucci sia accreditato solo come “Ambasciatore degli Stati Uniti”, il suo aspetto e il suo abbigliamneto sono modellati sul realmente esistito Walter Page, che prestò servizio come ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito dal 1913 al 1918.

Il brindisi di re Giorgio a Oxford, con le parole “Peace in our time”, è un riferimento a una citazione reale del primo ministro britannico Neville Chamberlain. Poco prima della seconda guerra mondiale, Chamberlain aveva negoziato un accordo con Adolf Hitler nel tentativo di placarlo. Quando scoppiò la guerra, le parole “Pace nel nostro tempo” divennero ironiche, proprio come nel film, mentre la guerra infuriava.

Il titolo provvisorio del film era “The Great Game”. Questo termine fu dato a uno scontro politico tra Inghilterra e Russia nel 19° secolo. Fu coniato per la prima volta dal diplomatico britannico Arthur Conolly nel 1840 e successivamente reso popolare da Rudyard Kipling nel suo romanzo “Kim” del 1901.

Video musicale con Rasputin

In quanto figlio di Orlando Oxford, il Duca di Oxford (interpretato da Ralph Fiennes), il personaggio di Harris Dickinson, Conrad Oxford, avrebbe dovuto avere un titolo nobiliare tutto suo. Quando qualcuno viene “creato” nobile in uno dei tre gradi più alti della nobiltà (Duca, Marchese o Conte), gli vengono assegnati anche titoli sussidiari, noti anche come titoli di cortesia, che vengono utilizzati per conferire un titolo nobiliare di cortesia ai propri eredi, soprattutto il loro erede, che è ciò che era Conrad. Questa pratica è disponibile solo per i pari dei primi tre gradi del sistema nobiliare inglese/britannico/Regno Unito (ovvero un duca, un marchese o un conte) che hanno più di un titolo, il suo figlio maggiore – egli stesso non un pari – può usarne uno dei titoli minori di suo padre “per cortesia”. Un esempio attuale (al momento dell’uscita di questo film nel 2021) di questa consuetudine è il Duca di Norfolk, che è anche il conte di Arundel e il barone Maltravers. Pertanto, suo figlio maggiore è denominato “Conte di Arundel” (senza l’articolo determinativo “Il” che indica un titolo sostanziale), per cortesia, il che indica anche che suo figlio è l’erede legittimo del Duca di Norfolk. Conrad Oxford avrebbe dovuto certamente essere chiamato Conte, o qualunque titolo di cortesia fosse stato conferito a suo padre quando fu “creato” Duca di Oxford.

Durante alcune parti della festa russa, si possono ascoltare brani tratti dal balletto “Lo Schiaccianoci” di Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1892), inclusa l’iconica “Danza della Fata Confetto”.

Questo è l’ultimo film a cui Bradley James Allan ha lavorato come coordinatore degli stunt prima della sua morte per malattia avvenuta il 7 agosto 2021. Aveva 48 anni.

Il numero di coda dell’aereo di Oxford è 003, un gioco di parole sul fatto che il film è il terzo film di Kingsman e la numerazione è un omaggio ai film di James Bond che hanno ispirato la serie Kingsman.

Lo scialle di cashmere “kamalira”, e il relativo “ring test”, è un sostituto immaginario degli scialli realizzati in cashmere shahtoosh di una particolare specie di antilope in via di estinzione; “shahtoosh” è una descrizione della finezza del filato mentre viene filato e del tessuto mentre viene tessuto o lavorato a maglia. Gli scialli Shahtoosh sono protetti (dal 2022) e non possono essere esportati in base alle leggi internazionali.

Orlando Oxford prende il nome dal romanzo “Orlando” di Virginia Woolf, pubblicato e distribuito nel 1928 da Oxford World’s Classics.

Rasputin che controlla la famiglia dell’imperatore russo con la religione e l’oppio si riferisce alla famosa citazione di Karl Marx: “La religione è l’oppio dei popoli”.

Il film è incentrato sulle premesse della Prima Guerra Mondiale e sulle strategie geopolitiche della guerra, principalmente dal punto di vista britannico, senza menzionare nemmeno una volta la Francia. Il punto più vicino è alla fine, quando viene menzionato il Trattato di Versailles. Per riferimento, la Francia fu una delle principali potenze in questo conflitto, la maggior parte del fronte occidentale si trovava sul suolo francese e molte delle battaglie più sanguinose della guerra avvennero in Francia.

Il direttore della fotografia iniziale del film, Ben Davis, ha dovuto abbandonare il progetto durante le riprese a causa dei suoi impegni con Eternals (2021).

Nella scena d’azione in Russia che dura più di 10 minuti, Tom Hatt è lo stuntman di Rhys Ifans, Cali Nelle è lo stuntman di Djimon Hounsou e Mark Faulkner è lo stuntman di Ralph Fiennes.

Il primo film della serie Kingsman ad essere girato in Panavision (anamorfico), a differenza dei primi due girati in Hawk Scope (anamorfico). Questa è anche la prima volta che il regista Matthew Vaughn utilizza il formato dall’uscita di X-Men – L’inizio (2011).

Daniel Brühl era già apparso in un altro film sulla Prima Guerra Mondiale: Joyeux Noël – Una verità dimenticata dalla storia (2005).

Sulla scena della sepoltura di Conrad i nomi sulle croci intorno a lui sono tutti nomi reali di soldati britannici caduti sul fronte occidentale.

Lord Kitchener era una figura reale, un veterano della guerra boera che fu ucciso quando la sua nave, la HMS Hampshire, urtò una mina tedesca mentre era in viaggio verso la Russia in missione diplomatica nel 1916. Il film ricrea fedelmente la nave e il suo nome è visto brevemente sul giornale dove Conrad legge della morte di Kitchener.

Il fallito attentato all’arciduca Francesco Ferdinando da parte di Nedeljko Cabrinovic, cospiratore di Gavrilo Princip, che lanciò una bomba contro l’auto dell’arciduca, è un vero evento storico. La bomba rimbalzò sull’auto e non ferì Ferdinando né sua moglie, ma ferì gravemente gli occupanti dell’auto dietro di loro. Alcune ore dopo questo tentativo fallito, la coppia ha insistito per visitare i feriti in ospedale. In seguito venne adottato un percorso diverso per il corteo, onde evitare il centro città, ma a causa di problemi di comunicazione, l’auto di Ferdinand imboccò la strada sbagliata. Princip era effettivamente in un bar a contemplare un nuovo tentativo di omicidio lungo il percorso di ritorno originale di Ferdinando quando l’auto di Ferdinand passò inaspettatamente e si fermò vicino al punto in cui si trovava Princip che non esitò e sparò a Ferdinando e a sua moglie.

Altre curiosità storiche

Erik Jan Hanussen, interpretato da Daniel Brühl, e Mata Hari, interpretata da Valerie Pachner sono persone realmente esistite. Hanussen era una figura misteriosa e si sa poco di lui prima del 1920. Ipnotizzatore e mentalista, ebbe contatti con Adolf Hitler e apparentemente lo allenò per le apparizioni pubbliche. Hanussen fu assassinato dai nazisti nel 1933 e sepolto frettolosamente in un luogo segreto. Mata Hari era il soprannome di una certa Margaretha Zelle. Nata nei Paesi Bassi, era infatti una ballerina e cortigiana che sfruttava la sua posizione per estorcere segreti militari, attraverso la seduzione o la corruzione, sebbene la vera Mata Hari fosse attiva in Francia, non in America. Catturata nel 1917, venne fucilata. È interessante notare che sia la morte di Hanussen che quella di Mata Hari sono avvolte nel mistero e hanno portato alcuni storici a credere che siano fuggiti o che fossero i capri espiatori per coprire cospirazioni più ampie.

Quando Adolf Hitler appare nel filmato dei titoli di coda, un cenno al fatto che sarà l’antagonista di un futuro sequel, non porta i suoi piccoli e caratteristici baffi, ma dei baffi a “manubrio”. Questo era l’aspetto di Hitler nel periodo in cui è ambientato il film. I suoi famosi baffi sono nati quando i suoi superiori nell’esercito bavarese gli hanno ordinato di tagliarli in modo che la maschera antigas si adattasse correttamente al suo viso.

Molte delle azioni che Orlando Oxford (Ralph Fiennes) deve compiere nel film implicano esercizi e strumenti di addestramento per il futuro Kingsman in Kingsman: Secret Service (2014). Ad esempio, Oxford deve lanciarsi con il paracadute su una piccola montagna rialzata, forse mostrando la necessità della pratica del bersaglio con il paracadute nel film del 2014. Inoltre, Oxford infila dei coltelli attraverso le estremità delle sue scarpe per arrampicarsi sulla parete di ghiaccio, forse mostrando uno dei motivi per cui le scarpe dei Kingsman sono dotate di coltelli nella parte anteriore.

Il metodo di Rasputin per manipolare le persone consiste nell'ipnotizzare le persone con il suo sguardo e uno strano ronzio prodotto dalla sua bocca. Il rumore ronzante sembra essere una forma di Throat-Singing, una forma di enunciazione che è cresciuta in popolarità grazie a vari gruppi heavy metal nelle regioni scandinave e all'adattamento di Denis Villeneuve di "Dune" di Frank Herbert.

In una scena Princip è seduto in un bar a contemplare il suicidio dopo il suo fallito tentativo di omicidio. Sta bevendo whisky Statesmen, che è la copertura dell’organizzazione americana dei Kingsman.

The King’s Man – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Dominic Lewis (Money Monster, Jolt, My Spy) & Matthew Margeson (Miss Peregrine, Eddie the Eagle, Rocketman). Margeson e il regista Matthew Vaughn hanno collaborante anche per Kingsman: Secret Service, Kingsman: Il cerchio d’oro e Kick-Ass 2.

Le musiche originali del film sono di Dominic Lewis (Money Monster, Jolt, My Spy) & Matthew Margeson (Miss Peregrine, Eddie the Eagle, Rocketman). Margeson e il regista Matthew Vaughn hanno collaborante anche per Kingsman: Secret Service, Kingsman: Il cerchio d'oro e Kick-Ass 2. Il brano dalle sonorità bondiane che suona sui titoli di coda è "Measure of a Man" di Fka Twigs ft. Central Cee.

Uno dei trailer ufficiali di “King’s Man” è accompagnato dal brano “War”, canzone originariamente registrata dai Temptations nel 1970, ma la versione eseguita da Edwin Starr è la più nota. Il trailer però utilizza una terza versione, una cover rock registrata dai Black Stone Cherry nel 2016. Gli altri trailer includono un remix di “War Pigs” dei Black Sabbath e “Xap” di The Hit House.

1. The King’s Man 4:16

2. The Promise 3:35

3. Savile Row 1:49

4. Oxfords, Not Rogues 3:31

5. My Shepherd 4:33

6. We Three Kings 3:06

7. Cost of War 3:26

8. The Lord’s Vessel 2:20

9. Network of Domestics 4:28

10. Let Me Lick Your Wounds 3:23

11. Dance on Your Graves 4:10

12. Cracking the Code 3:06

13. We Shall Not Sleep 3:39

14. Silent Knife 4:26

15. Crying Conrad 2:19

16. Lionheart 1:55

17. Dulce et Decorum est 4:57

18. Skydiving 2:45

19. Goliath 2:43

20. Out of the Shadows 1:56

21. Crooked Blade 2:14

22. Victoria Cross 3:09

23. Knights of the Roundtable 3:49

24. The New Flock 2:26

La colonna sonora di “The King’s Man – Le Origini” è disponibile su Amazon.