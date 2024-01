Stasera in tv: “Stuber – Autista d’assalto” su Rai 4

Stuber – Autista d’assalto, su Rai 4 la commedia d’azione Michael Dowse (Coffee & Kareem) con Dave Bautista (Guardiani della galassia Vol. 3), Kumail Nanjiani (Eternals), Mira Sorvino (Lamborghini – The Man Behind the Legend) e l’attore e artista marziale indonesiano Iko Uwais (I Mercenari 4).

Stuber – Cast e doppiatori

Kumail Nanjiani: Stu

Dave Bautista: Victor Manning

Iko Uwais: Oka Teijo

Natalie Morales: Nicole Manning

Betty Gilpin: Becca

Jimmy Tatro: Richie Sandusky

Mira Sorvino: Angie McHenry

Karen Gillan: Sarah Morris

Steve Howey: Felix

Doppiatori italiani

Stefano Sperduti: Stu

Simone Mori: Victor Manning

Francesco Meoni: Oka Teijo

Benedetta Degli Innocenti: Nicole Manning

Domitilla D’Amico: Becca

Federica Bomba: Sarah Morris

Stuber – Trama e trailer

Durante una tranquilla notte di lavoro, un autista di Uber (Kumail Nanjiani) viene reclutato da un detective (Dave Bautista) per ricercare un sadico terrorista (Iko Uwais). Seguendo le tracce del criminale, il guidatore si ritroverà coinvolto in un’inaspettata avventura, in cui dovrà usare solo il suo ingegno per uscirne incolume.

Curiosità sul film

Per evitare di essere arrestato, Stu (Kumail Nanjiani) dice a Vic (Dave Bautista) che un agente di polizia bianco che aggredisce una persona di colore sarebbe dannoso per l’immagine. Vic risponde che non è bianco e Stu fa più ipotesi sulla sua etnia. In realtà, Dave Bautista è in parte filippino da parte di padre.

Dopo la sparatoria nell’ufficio del veterinario, le colombe bianche volano per la stanza. Questo è un omaggio/parodia dei film del regista d’azione John Woo, noti per avere momenti in cui le colombe bianche volano in giro durante le grandi scene d’azione.

Primo film distribuito dalla 20th Century Fox dopo la sua acquisizione da parte della Walt Disney Company. La realizzazione e la distribuzione autorizzata di questo film ha sostenuto oltre 13.000 posti di lavoro e ha comportato centinaia di migliaia di ore di lavoro.

Kumail Nanjiani ha guadagnato 11 kg di muscoli per Eternals (2019), girato nello stesso periodo. Ciò non si adattava esattamente al suo personaggio nel film, tuttavia il guardaroba è riuscito a mascherare l’entità del suo aspetto fisico attraverso la scelta dell’abbigliamento e la sua vestibilità comoda.

Per gran parte del film Stu indossa una maglietta del St-Viateur Bagel Shop, un noto panificio di Montreal, Canada, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Quando Stu viene affrontato da Richie nel negozio di articoli sportivi, Stu dice “Mi chiamo Stu, come va?”. Questo è un riferimento al testo della canzone di Johnny Cash “Boy Named Sue”, “Il mio nome è Sue, come va?”

Il direttore della fotografia Bobby Shore è indicato nel contratto di locazione di Spinster come proprietario.

Dave Bautista e Karen Gillan sono apparsi insieme nell’MCU nei film Guardiani della Galassia (2014) e Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017) fino ad Avengers: Endgame (2019). Per coincidenza, la canzone dei 10CC “I’m Not in Love”, che appare nella colonna sonora di questo film, ha avuto una rinascita di popolarità nel 2014 quando è apparsa come canzone di apertura dell’originale Guardiani della Galassia.

Vic (Dave Bautista) e la sua compagna Sara (Karen Gillan) tentano per la prima volta di arrestare Tedjo (Iko Uwais) nell’attico di un edificio senza nome. Questo è in realtà l’Hyatt Regency Hotel di Atlanta, il primo hotel con lobby all’aperto, progettato da John Portman e inaugurato nel 1967. Nel film non si vede l’iconico ristorante Polaris che ricorda un disco volante appollaiato in cima all’edificio, una parte notevole dell’edificio. Orizzonte di Atlanta.

La comune targa cinematografica “2GAT123” è utilizzata sul furgone in cui si nascondono verso la fine.

Dopo averlo lasciato, Stu si riferisce a Vic (Dave Bautista) come “Andre the Giant”. Bautista si è recentemente ritirato dall’attività di wrestler professionista con la WWE, stessa federazione che un tempo aveva anche l’ottava meraviglia del mondo André René Roussimoff.

Il film è considerato un remake della commedia d’azione francese Taxxi (1998).

L’auto di Stu è una Nissan Leaf del 2018

Durante la discussione all’interno del negozio di articoli sportivi, Stu accusa Vic di “vendicarsi”. Dave Bautista e Karen Gillan sono apparsi entrambi nei film degli “Avengers” parte dell’MCU.

Dave Bautista, Kumail Nanjiani e Karen Gillan fanno tutti parte del Marvel Cinematic Universe (MCU). Dave Bautista e Karen Gillan sono apparsi per la prima volta nel film Guardiani della Galassia (2014) e Kumail Nanjiani ha fatto il suo debutto nell’MCU interpretando Kingo in Eternals (2021).

L’hotel utilizzato nella scena iniziale è lo stesso utilizzato nel film Le spie della porta accanto.

Nel film, Dave Bautista “salva” un Pitbull dagli spacciatori. Nella vita reale Bautista è un grande sostenitore del salvataggio di quella razza e possiede lui stesso alcuni Pitbull.

Karen Gillan appare nel film per soli 5 minuti.

Quando Stu vede Vic per la prima volta indossare gli occhiali da sole, lo paragona a Terminator. Alla fine, Stu trascina Vic ferito attraverso una fabbrica mentre viene inseguito dal cattivo, in modo simile a Terminator (1984). Anche l’accompagnamento musicale è simile.

Stuber – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Joseph Trapanese (Oblivion, Straight Outta Compton, The Greatest Showman, The Raid 2, Insurgent, Robin Hood – L’origine della leggenda). Trapanese e il regista Michael Dowse hanno collaborato anche per la commedia d’azione Coffee & Kareem (2020).

La colonna sonora include i brani: Lolita Ya Ya (dal film Lolita) di Bob Harris & Nelson Riddle / The Clapping Song (Clap Pat Clap Slap) di Shirley Ellis / Three Flowers di Bert Petri / Indestructible di The Fratellis / Because I’m Me di The Avalanches / Express Yourself di Dave Antrell / Can’t You See di The Marshall Tucker Band / Can’t Live Without You Girl di Bill Hurd / Phantom (Redux) di SHIRT / Madness di Prince Buster / Come Sail Away di Dennis De Young / She’s Got Guns di The Go! Team / Romeo and Juliet Love Theme di Pyotr Ilyich Tchaikovsky / Together (Down Dumbing Remix) di Maker and Qwel / Sizzler/Furrier Daniel DiPrima (DDP) / Push di Kronic & Far East Movement & Savage / When They Fight, They Fight di Generationals / Cumbia Alegre di El Polvo Noteno / El Proceso e Fuego di Proyecto TQ / La Cumbia del Compa di Elio Armand / Cucaraca Macara di The Harvey Averne Band / The Air That I Breathe di The Hollies / Go Where It Takes Us di Amanda Paris / Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) di Arcade Fire / Sunset Supreme di Shadoe Bronson / Moves di The New Pornographers / I’m Not in Love di 10cc / Come Sail Away di Styx / Obsession di Animotion / The First Noel di Sam Sugarman / Say Hello di April Wine.

1. Stuber (1:08)

2. Penthouse (3:04)

3. The Setup (1:30)

4. Koreatown (1:32)

5. Not Ryan Gosling (1:57)

6. Kobra Checks In (2:50)

7. Drugs Are Bad (1:05)

8. Abbot Kinney (1:12)

9. Storage Locker (1:26)

10. Inside the Box (2:42)

11. My Name Is Stu (1:00)

12. Thank You for Driving (1:56)

13. Facetime (1:09)

14. Silent but Deadly (2:43)

15. I Knew You Could Do It (1:02)

16. Sriracha Showdown (3:14)

17. Just Defeat Him (2:31)

18. It Was a Lease (1:11)

19. Must Be Some Hot Sauce (2:01)

La colonna sonora di “Stuber – Autista d’assalto” è disponibile su Amazon.