Sundance 2021, vincitori: premiati “CODA” e “Summer of Soul”

Annunciati i vincitori del Sundance 2021, storico festival cinematografico dedicato al cinema indipendente che quest’anno si è tenuto in virtuale via YouTube a causa della pandemia di Covid-19, presentato dall’attore e comico Patton Oswalt in diretta da casa sua.

Tra i premiati il documentario Summer of Soul del regista Ahmir “Questlove” Thompson e il dramma CODA, incentrato su un’adolescente udente figlia di genitori sordi, che ha vinto il premio principale Sundance Film Festival, il Gran Premio della Giuria degli Stati Uniti, il premio per il miglio film drammatico con il regista Siân Heder che si è anche aggiudicato il premio pe rla miglio regia. Segnaliamo che i diritti di CODA sono stati venduti ad Apple durante il festival alla cifra record record di 25 milioni di dollari creando un certo scalpore.

Sia Heder regista di CODA: Spero che questo abbia aperto la porta alla gente che ha capito che il pubblico vuole vedere questo tipo di storie. Spero che questo significhi che più storie incentrate su personaggi non udenti e personaggi con disabilità vengano messe in primo piano.

Di seguito è riportato l’elenco completo dei vincitori del Sundance 2021.

GRAND JURY PRIZES

U.S. Grand Jury Prize: Documentary: Ahmir “Questlove” Thompson for Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

U.S. Grand Jury Prize: Dramatic: Siân Heder for CODA

World Cinema Grand Jury Prize: Documentary: Jonas Poher Rasmussen for Flee

World Cinema Grand Jury Prize: Dramatic: Blerta Basholli for Hive

AUDIENCE AWARDS

Audience Award: U.S. Documentary: Ahmir “Questlove” Thompson for Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Audience Award: U.S. Dramatic: Siân Heder for CODA

Audience Award: World Cinema Dramatic: Blerta Basholli for Hive

Audience Award: World Cinema Documentary: Rintu Thomas and Sushmit Ghosh for Writing With Fire

Audience Award: NEXT: Marion Hill for Ma Belle, My Beauty

DIRECTING, SCREENWRITING AND EDITING AWARDS

Directing Award: U.S. Documentary: Natalia Almada for Users

Directing Award: U.S. Dramatic Siân Heder for CODA

Directing Award: World Cinema Documentary: Hogir Hirori for Sabaya

Directing Award: World Cinema Dramatic: Blerta Basholli for Hive Waldo Salt Screenwriting Award: U.S. Dramatic: Ari Katcher and Ryan Welch for On the Count of Three

Jonathan Oppenheim Editing Award: U.S. Documentary: Kristina Motwani and Rebecca Adorno for Homeroom

SPECIAL JURY AWARDS

U.S. Dramatic Special Jury Award for Ensemble Cast: the cast of CODA

U.S. Dramatic Special Jury Award for Best Actor: Clifton Collins Jr. for Jockey

U.S. Documentary Special Jury Award: Emerging Filmmaker: Parker Hill and Isabel Bethencourt for Cusp

U.S. Documentary Special Jury Award: Nonfiction Experimentation: Theo Anthony for All Light, Everywhere

World Cinema Documentary Special Jury Award: Vérité Filmmaking: Camilla Nielsson for President

World Cinema Documentary Special Jury Award: Impact for Change: Rintu Thomas and Sushmit Ghosh for Writing With Fire

World Cinema Dramatic Special Jury Award: Acting: was Jesmark Scicluna for Luzzu

World Cinema Dramatic Special Jury Award: Creative Vision: Baz Poonpiriya, for One for the Road

NEXT INNOVATOR PRIZE PRESENTED BY ADOBE

NEXT Innovator Prize: Dash Shaw for Cryptozoo

SHORT FILM AWARDS PRESENTED BY SOUTHWEST AIRLINES®

Short Film Grand Jury Prize: Lizard

The Short Film Jury Award: U.S. Fiction: The Touch of the Master’s Hand

The Short Film Jury Award: International Fiction: Bambirak

The Short Film Jury Award: Nonfiction: Don’t Go Tellin’ Your Momma

The Short Film Jury Award: Animation: Souvenir Souvenir

Short Film Special Jury Award for Acting: Wiggle Room

Short Film Special Jury Award for Screenwriting: The Criminals

