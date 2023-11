Superman: Legacy – Nicholas Hoult sarà Lex Luthor e Skyler Gisondo interpreterà Jimmy Olsen

Casting News per Superman: Legacy di James Gunn; il reboot DC Studios ha reclutato altri due attori per ruoli di primo piano. Il sito Deadline ha riferito che Nicholas Hoult è stato ufficialmente scelto come Lex Luthor.

Hoult che ha interpretato Tolkien nell’omonimo biopic, Nux in Mad Max: Fury Road, Nikola Tesla in Edison – L’uomo che illuminò il mondo è noto al grande pubblico per il ruolo di Bestia in X-Men – Giorni di un futuro passato e X-Men – Apocalisse.

Hoult sarà la quarta incarnazione live-action dell’arcinemico di Superman dopo quelle di Lyle Talbot (Atom Man vs. Superman, 1950), Gene Hackman (trilogia di Superman con Christopher Reeve), Kevin Spacey (Superman Returns, 2006) e Jesse Eisenberg (serie tv Smallville).

James Gunn ha trovato anche il nuovo Jimmy Olsen, il sito THR riporta che il regista ha scelto Skyler Gisondo per il ruolo, l’attore che ha interpretato il figlio di Ben Stiller in Notte al museo – Il segreto del faraone e di Ed Helms in Come ti rovino le vacanze (Vacation). Gisondo è anche noto per il ruolo di Eric nella serie tv horror Santa Clarita Diet e per aver interpretato il fratello di Gwen Stacy in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro.

Nicholas Hoult e Skyler Gisondo si uniranno ad un cast che già include David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nathan Fillion come Lanterna Verde, Isabela Merced sarà Hawkgirl, Edi Gathegi interprterà Michael Holt/Mr. Terrific e María Gabriela. de Faría è stata recentemente scelta per il ruolo Angela Spica aka The Engineer. Nel cast figura anche Sara Sampaio, la modella portoghese di Victoria’s Secret, è stata scelta per interpretare Eve Teschmacher, l’assistente e amante di Lex Luthor. Teschmacher è un personaggio che ha fatto il suo debutto nel Superman (1978) di Richard Donner interpretato da Valerie Perrine.

James Gunn in un recente post su Instagram ha condiviso una foto del muro nel suo ufficio che presenta illustrazioni e cover di Superman che il regista sta accumulando come fonte d’ispirazione per il suo nuovo Superman. Gunn ha rivelato che Superman: Stagioni (Superman for All Seasons), miniserie a fumetti in quattro numeri realizzata da Jeph Loeb (testi), Tim Sale (disegni) e Bjarne Hansen (colori) ne 1998. che campeggia al centro della foto,, è stata la sua principale influenza. Superman: Stagioni è un racconto di formazione, con quattro storie separate incentrate su Clark che fa i conti con i suoi poteri, il suo legame con Smallville e l’influenza di coloro che lo circondano, in particolare i suoi genitori, Lois Lane e Lana Lang.

Ho appena ricevuto questa splendida edizione Absolute di Superman: Stagioni, una delle mie storie di Superman preferite e un’enorme influenza su Legacy (un connubio stranamente perfetto con All-Star Superman). Le fantastiche illustrazioni di Tim Sale e gli acquerelli di Bjarne Hansen non sono mai state tanto belle, né lo sono stati Clark & Ma & Pa. La narrazione elegante e e intima di Jeph Loeb canta ancora.

Parlando in precedenza del film Gunn ha voluto specificare: “Non stiamo facendo un film su un ‘giovane Superman’, solo un film su Superman!”.

“Superman: Legacy” si concentra sul “Viaggio di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come qualcosa di antiquato”.

“Superman: Legacy” lancerà il nuovo franchise Gods and Monsters: Part 1 dei DC Studios. L’inizio delle riprese è previsto per l’inizio del 2024 e l’uscita nelle sale è fissata all’11 luglio 2025.