Stasera in tv: il survival-horror “Sweetheart ” con Kiersey Clemons su Rai 4

Su Rai 4 Sweetheart, survival-horror prodotto da Jason Blum e interpretato dalla Kiersey Clemons di Antebellum nei panni di una naufraga che finisce su un’isola e deve sopravvivere mentre viene braccata da un mostro marino umanoide.

Sweetheart – Cast e personaggi

Kiersey Clemons: Jennifer Remming

Emory Cohe: Lucas Griffin

Hanna Mangan-Lawrence: Mia Reed

Andrew Crawford: La Creatura

Benedict Samuel: Brad

Sweetheart – Trama e trailer

In “Sweetheart”, Jenn, interpretata da Kiersey Clemons, si ritrova completamente sola su una piccola isola tropicale dopo che la sua imbarcazione è affondata. Di giorno, ogni grammo della sua forza, astuzia e coraggio è teso semplicemente a trovare cibo, resistere agli elementi e sopravvivere. Ma quando il sole tramonta, l’incubo di Jenn sprofonda inesorabilmente nel terrore, quando una mostruosa creatura marina arriva a cacciare nella giungla in cerca di prede.

Il nostro commento

Castaway incontra Il mostro della laguna nera con un pizzico di Predator; questo piccolo survival-horror prodotto dagli specialisti della Blumhouse può contare su una tensione non solo ben costruita, ma anche ben gestita da J.D. Dillard, anche regista di Sleight – Magia interessante variazione sul tema del genere supereroistico. Un’intensa Kiersey Clemons, che aveva già dato prova di sé nel thriller-horror Antebellum tiene botta e riesce, in un mix di carisma, fisicità ed empatia, a dare un cuore pulsante ad un’operazione bizzarra ma intrigante che funziona proprio grazie alla semplicità del suo concept e ad un crescendo di suspense, in grado di bilanciare i lunghi periodi in cui i dialoghi latitano paurosamente. Anche se a “Sweetheart” manca quel quid che lo renda memorabile, i fan del genere troveranno senza dubbio pane per i loro denti.

Curiosità sul film