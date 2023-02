Tatiana Maslany nella commedia horror “Green Bank” e Danny Trejo in “Tim Travers & The Time Traveler’s Paradox”

Tatiana Maslany meglio nota per il ruolo dell’avvocatessa e superoina She-Hulk ha firmato per recitare in Green Bank una nuova commedia horror fantascientifica che si svolge in una una vera città americana dove wi-fi, servizio cellulare e tutte le altre trasmissioni radio sono severamente vietate. Il film segue la consulente del sonno infantile Sloan interpretata da Jasmin Savoy Brown (Scream 6, Yellowjackets), che si rende conto che i genitori del bambino di cui si prende cura non sono ciò che vogliono apparire, sprovveduti yuppies ignari di ciò che sta accadendo.

Josh Ruben (Scare Me, A cena con il lupo) dirige “Green Bank” da una sceneggiatura scritta da Aaron Horwitz (Dark, Deadly & Dreadful, The Cleansing Hour).

Ruben ha parlato del nuovo progetto in una dichiarazione: “In un mercato in cui i thriller horror originali spaccano al botteghino, non abbiamo bisogno di ulteriori prove che il pubblico voglia divertirsi di nuovo al cinema. Questa è la parola magica. Divertimento.L’horror è il genere a prova di bomba e ‘Green Bank’ ha il pacchetto completo: è intelligente, spaventoso e perfidamente divertente.

Il CEO di Protagonist Pictures, David Bishop, ha aggiunto: “Josh ha immaginato un horror da montagne russe dal ritmo perfetto che mantiene sapientemente la sua promessa di scuotere, emozionare e terrorizzare il pubblico, il tutto facendolo sorridere da un orecchio all’altro. ‘Green Bank’ è un divertimento continuo, spaventoso, guidato da un cast di grande talento proveniente da amati franchise. Questa versione fresca e sovversiva del genere, che continua a dominare al botteghino, è l’offerta perfetta per i nostri partner”.

Il film è prodotto da Andy Horwitz di Big Swell Entertainment, i cui crediti includono American Hustle, candidato all’Oscar di David O. Russell, il thriller d’azione Triple Frontier e Suicide Squad.

Danny Trejo (Machete) e Joel McHale (Community, Game Over Man!) nella commedia di fantascienza Tim Travers & The Time Traveller’s Paradox, del regista Stimson Snead. Il film è un’espansione dell’omonimo cortometraggio pluripremiato di Snead e ha terminato le riprese a Spokane Washington all’inizio di questo mese.

Il film è interpretato da Samuel Dunning (Blue Bloods), protagonista anche del corto, che torna nei panni di uno scienziato “narcisista, geniale ma al verde che cerca di risolvere il paradosso di ciò che accade al proprio sé passato quando una versione futura viaggia indietro nel tempo. Il suo lavoro attira l’attenzione del leader di un esercito mercenario interpretato da Trejo.

McHale interpreta “un conduttore radiofonico teorico della cospirazione le cui interviste con lo scienziato protagonista del suo lavoro sconvolgente fanno da cornice alla narrazione”.

Rich Cowan di North by Northwest, studio che in precedenza ha prodotto diversi cortometraggi di Snead, ha dichiarato:

Avendo lavorato con Stimson sui suoi due cortometraggi molto avvincenti, sono entusiasta di essere coinvolto nel suo primo lungometraggio. Non solo ha talento. È organizzato e ha un senso di maturità che non si addice alla sua età.

Ben Yennie capo fondatore di Guerilla Rep Media, che porterà un’anteprima del lungometraggio all’European Film Market della Berlinale:

Ho incontrato Stimson anni fa al Seattle Film Summit e non potrei essere più felice di unirmi a lui per il culmine dei nostri sforzi reciproci per il suo debutto alla regia di un lungometraggio. Tutto sta procedendo molto bene e quest’anno stiamo cercando di dare una prima sbirciatina ai nostri contatti con gli acquirenti all’EFM.

Danny Trejo ha in ballo altre 26 pellicole tra corti e lungometraggi tutti in varie fasi di sviluppo. L’attore è attualmente impegnato sul set del dramma d’azione War on War che racconta di un uomo che in una giungla sudamericana segue un’organizzazione criminale clandestina, e sta registrando sessioni vocali per il il videogioco Crime Boss: Rockay City (voce di The Dragon). Trejo attualmente ha 6 film in post-produzione: 1521, dramma ambientato nelle Filippine dell’era pre-spagnola che racconta la travagliata soria d’amore tra una principessa nativa e un soldato spagnolo; il thriller A Dark Way Out su un ladruncolo egocentrico che mentre svaligia una casa scopre che all’interno c’è una ragazza in pericolo di vita: fuggire con il bottino o restare per aiutarla?; il crime d’azione Wages of Sin in cui Trejo interpreta uno scagnozzo della mafia che lotta per la sua vita mentre viene tradito da una vasta impresa criminale; il film horror Socrate su un gruppo di amici che allo scoccare della mezzanotte dovranno fare i conti con i peccati del loro passato; il crime Alone Today che segue due donne determinate a sfuggire da relazioni violente intraprese con un detective corrotto, mentre questi, implicato nel traffico di esseri umani, trasferisce ragazze oltre il confine messicano; e infine il dramma From a Son diretto e interpretato da Gilbert Trejo, figlio di Danny Trejo, la trama segue un padre che si imbarca in un viaggio alla disperata ricerca del figlio tossicodipendente.

