La Terra di Mezzo, l’edizione definitiva da collezione in 4K Ultra HD e Blu-Ray

La serie televisiva di Amazon ambientata nell’universo del Signore Degli Anelli sta per arrivare. Si chiamerà Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e sarà ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati nella saga di J.R.R. Tolkien, Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Quale migliore occasione per una colossale maratone della doppia trilogia targata Peter Jackson? Da qualche giorno è sbarcata su Amazon anche in Italia la collezione definitiva dei film della Terra di Mezzo in un cofanetto da collezione che include i sei film delle due trilogie in 4K Ultra HD e Blu-Ray.

Cosa contiene il cofanetto La Terra Di Mezzo – Ultimate Collector’s Edition

La Terra Di Mezzo – Ultimate Collector’s Edition è l’edizione pensata per i collezionisti e include 15 dischi 4K Ultra HD e 16 Blu-Ray contenenti i sei film della doppia trilogia:

Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (2001)

Il Signore degli Anelli – Le Due Torri (2002)

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003)

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato (2012)

Lo Hobbit – La desolazione di Smaug (2013)

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate (2014)

Oltre ai film sono inclusi tutti i contenuti speciali già presenti nelle altre edizioni dei sei film in Blu-Ray e 4K Ultra HD, ma qui possiamo trovare anche un Blu-Ray esclusivo con la reunion del cast del Signore Degli Anelli in occasione dei 20 anni dall’uscita del primo film, con conduzione di Stephen Colbert.

I dischi 4K Ultra HD sono utilizzabili esclusivamente coi lettori e televisori compatibili 4K Ultra HD, mentre per Blu-Ray sono sufficienti anche un semplice lettore Blu-Ray o una console di gioco tra le più recenti.

I gadget e la custodia componibile del cofanetto La Terra Di Mezzo – Ultimate Collector’s Edition

Oltre ai dischi di cui vi abbiamo appena parlato, quello che rende da collezione questa edizione completa dei film della Terra Di Mezzo è la custodia componibile in quattro diverse configurazioni, dalla modalità più classica di esposizione dei dischi ad una modalità in orizzontale per chi ha più spazio e punta a mettere in mostra il cofanetto, passando per altre due versioni con diverse immagini dei film delle due trilogie.

In aggiunta il cofanetto include anche una replica del famoso anello al centro di tutto, un libro di 64 pagine con bozzetti dei costumi, fotografie e note di produzione, ma anche 7 travel poster art cards ispirate all’universo della Terra di Mezzo.

La Terra Di Mezzo – Ultimate Collector’s Edition: il video di presentazione