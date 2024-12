Stasera in tv: “The Ambush” su Rai 4

The Ambush (Al Kameen), su Rai 4 il dramma d’azione e guerra diretto dal francese Pierre Morel ispirato ad eventi reali che ricostruisce l’imboscata organizzata dagli insorti in Yemen ai danni di un convoglio militare dell’esercito degli Emirati Arabi Uniti.

È l’inverno del 2018, gli uomini e le donne dell’esercito degli Emirati Arabi Uniti sono schierati per fornire aiuti. Alla base di Mocha, gli animi sono alti mentre tre soldati degli Emirati prevedono un imminente ritorno a casa. Durante la loro ultima pattuglia di routine, i tre soldati, Ali, Bilal e Hindasi vengono attaccati da militanti pesantemente armati lungo il loro percorso, attraverso uno stretto canyon. Intrappolati, feriti e fuori dal raggio di comunicazione, i tre soldati si rendono conto della gravità della loro situazione. Stanno esaurendo le opzioni, le munizioni e il tempo. Tornati alla base, il loro comandante riceve notizie e si rende conto che l’assalto alla pattuglia dell’esercito degli Emirati Arabi Uniti era premeditato. Una missione di salvataggio viene rapidamente messa in atto, ma il supporto aereo e terrestre raggiungerà gli uomini in tempo e sopravviveranno? Basato su eventi reali, Al Kameen (The Ambush) è una corsa piena di tensione per portare a termine una missione pericolosa in uno scenario spietato.