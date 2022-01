The Batman: action figures e merchandise del reboot con Robert Pattinson

Il 3 marzo 2022 approderà nei cinema italiani The Batman, il reboot di Matt Reeves che lancerà il nuovo Bruce Wayne che avrà le fattezze di Robert Pattinson. Dopo il Batman maturo del 44enne Ben Affleck, il reboot con Pattinson riporterà sul grande schermo un Bruce Wayne 36enne, praticamente la stessa età dei Batman di Val Kilmer e George Clooney, per un ritorno alle origini dei fumetti, quelle di imbattibile detective ma anche traumatizzato vigilante di Gotham City.

In attesa dell’uscita del film vi proponiamo una carrellata di action figures e merchandise che sarà disponibile in concomitanza con l’uscita di “The Batman” e che ci mostra non solo il nuovo costume dell’Uomo Pipistrello, ma anche quello del nuovo Enigmista di Paul Dano e della nuova Catwoman di Zoe Kravitz. Inoltre la nuova linea di action figures include anche il nuovo Bruce Wayne di Pattinson con la sua motocicletta e un look ideale per muoversi indisturbato e in maniera anonima tra la popolazione di Gotham.

Inoltre ci sono ulteriori immagini della nuova Batmobile del reboot proposta nella versione LEGO, un altro pezzo da collezione per i fan di Batman e i patiti degli iconici mattoncini, e le immancabili figures in vinile di Funko che ritraggono Batman in due diverse misure e a bordo della nuova Batmobile; Catwoman con costume e senza e a bordo della sua moto e due cattivi del film: l’Enigmista di Paul Dano e l’Oswald Cobblepot aka Pinguino di Colin Farrell con immancabile ombrello, quest’ultimo disponibile in due versioni, con impermeabile e senza. Tutto il materiale lo trovate nella galleria fotografica in coda all’articolo ed è disponibile per l’acquisto QUI.

DC The Batman Movie Bruce Wayne Drifter Action Figure

Sotto le spoglie di un vagabondo (The Drifter), Bruce Wayne è in grado di infiltrarsi nella folla di Gotham City senza rivelare la sua vera identità. L’action figure presenta uno zaino removibile, 22 punti di articolazione e viene fornita con una carta da collezione inclusa con fotografia del film sul davanti e biografia del personaggio sul retro.

DC The Batman Movie Catwoman Action Figure

Dal film “The Batman” arriva questa figure in scala incredibilmente dettagliata di Catwoman da 17,78 centimetri! Catwoman offre fino a 22 punti di articolazione per una gamma completa di pose. Catwoman viene fornita con la sua frusta, base espositiva e una carta da collezione con fotografia della figure sul davanti e biografia del personaggio sul retro. Selina Kyle è una figura misteriosa che si sta silenziosamente infiltrando nel ventre squallido di Gotham per portare avanti il proprio obiettivo. Il suo atteggiamento feroce e la tenace agilità sono gli strumenti perfetti per eccellere come scassinatrice, ma nascosta sotto una serie di identità e tute da motociclista c’è un’anima protettiva che è più a suo agio con i randagi della città che con i suoi cittadini.

DC The Batman Movie The Riddler Action Figure