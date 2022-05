The Batman in DVD e Blu-Ray, il reboot con Robert Pattinson già in offerta per il pre-ordine

Strano, ma vero! The Batman, il nuovo film sull’uomo pipistrello interpretato da Robert Pattinson e diretto da Matt Reeves non è ancora uscito in home video in Italia ed è già in offerta in tutte le versioni fisiche in cui The Batman sarà disponibile nel nostro Paese dal 19 maggio prossimo: DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD.

Dopo aver sbancato il box office, confermando che la scelta di chiamare a rapporto Robert Pattinson, Zoë Kravitz e Colin Farrell si è rivelata quella vincente, il nuovo The Batman è pronto ad aumentare gli incassi conquistando anche il box office domestico. E le offerte di queste ore non potranno che aiutare in questo senso.

The Batman, tutte le versioni in DVD e Blu-Ray in offerta per il pre-ordine

The Batman, la trama ufficiale del film in uscita in DVD e Blu-Ray

Due anni di vigilanza per le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo la paura nel cuore dei criminali, hanno portato Bruce Wayne nelle profondità delle ombre di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come l’unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini. Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di sadiche macchinazioni, una scia di indizi criptici porta il più grande detective del mondo a indagare nel sottobosco criminale, dove incontra personaggi come Selina Kyle aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot aka il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton aka l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove cominciano a prendere forma e la portata dei piani del carnefice diventa chiara, Batman deve stringere nuove relazioni, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge Gotham City.

The Batman, i trailer ufficiali del film