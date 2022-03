The Batman: tutti i Funko POP ispirati al nuovo film con Robert Pattinson e Zoë Kravitz

L’acclamato “The Batman” di Matt Reeves, con Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne e Zoë Kravitz chiamata a vestire i panni di Selina Kyle, o Catwoman che dir si voglia, è ancora in sala e sta riscuotendo un enorme successo, complice un cambio di tono che strizza più l’occhio ai polizieschi degli anni ’90 che ai film di supereroi a cui siamo abituati da qualche anno a questa parte. Come ogni fenomeno pop che si rispetti, ecco che Funko ha rilasciato i POP ufficiali di The Batman.

Se siete dei collezionisti o avete amato in modo particolare la nuova e lunghissima avventura dell’uomo pipistrello, preparatevi a rimanere a bocca aperta dalla varietà e la cura nei particolari di questi Funko Pop ufficiali di The Batman!

The Batman, tutte le varianti dei Funko POP

Robert Pattinson è il protagonista indiscusso di questo nuovo capitolo cinematografico di Batman e Funko POP ha deciso di rendergli omaggio con una serie di versioni che ripercorrono alcuni dei momenti più iconici del film, curando nel dettaglio la nuova tuta, la nuova maschera e anche qualche accessorio.

La versione base di Batman

Posa da combattimento per la versione base del Funko Pop di Batman, alta 9 centimetri come da tradizione.

Lo stesso Funko POP è disponibile anche in versione POP Jumbo, con action figure alta 10 centimetri invece di 9. Poco più grande, diversa scatola da esposizione.

Batman pronto alla battaglia

Batman affronta l’Enigmista mentre combatte il crimine a Gotham City. Questa versione del Funko POP mostra il nostro cavaliere oscuro pronto alla battaglia.

Batman sulla Batmobile

Nuovo film, nuovi gadget e nuova Batmobile. Poteva mancare un Funko POP col nostro eroe a bordo della nuova auto? Assolutamente no! Ecco l’edizione da collezione alta 16 centimetri in scatola da esposizione.

The Batman, tutti gli altri personaggi in versione Funko POP

Non solo Batman. Il trattamento Funko, come da tradizione, tocca anche agli altri personaggi principali del nuovo film, a cominciare da Catwoman.

Selina Kyle con la maschera

Anche la Selina Kyle di Zoë Kravitz è disponibile in versione Funko POP con la nuova maschera che poco spazio lascia all’immaginazione. Nuova tuta aderente e nuovo strumento di combattimento in questa action figure di dimensioni standard.

Selina Kyle sulla moto

Se Batman può contare sulla Batmobile, Catwoman si muove per la strade di Gotham City a bordo di una veloce moto. Ed ecco anche la versione POP Deluxe alta 16 centimetri da abbinare alla versione di Batman con la sua Batmobile.

Oswald Cobblepot (Pinguino)

È uno degli avversari di Batman in questo nuovo capitolo cinematografico. Stiamo parlando di Oswald Cobblepot, al secolo Pinguino. Sotto il pesante trucco c’è un irriconoscibile Colin Farrell.

Edward Nashton (L’Enigmista)

Il vero antagonista del cavaliere oscuro di Robert Pattinson è L’Enigmista, interpretato in modo magistrale da Paul Dano.