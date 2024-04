Stasera in tv: “The Beast – Biseuteo” su Rai 4

The Beast – Biseuteo, su Rai 4 il remake coreano diretto da Lee Jung-ho del poliziesco noir francese del 2004 “36 Quai des Orfèvres” con protagonisti Daniel Auteuil e Gérard Depardieu.

The Beast – Cast e personaggi

Lee Sung-Min: Detective Han-soo

Yoo Jae-Myung: Detective Min-tae

Jeon Hye-Jin: Choon-bae

Choi Daniel: Detective Jong-chan

Kim Ho-jung: Madame Oh

Ahn Si-ha: Jung-Yeon

Lee Sang-hee: Yeo Mi-Young

Kim Byung-Choon: Capo Sezione Sung

Kim Hong-Fa: Chief Executive Officer Jang di Chinatown

Kim Young-Sung: Detective 1 Team 1

Kim Dae-Gon: Detective 2 Team 1

Han Kyu-Won: Detective 2 Team 2

Kim Min-Song: Detective 1 Team 3

Lee Hyun-Kyun: Chae Pil-Kyo

Baek In-Kwon: Jo Doo-Sik

Jang Nam-Boo: Uomo nudo (Kim Nam-Cheol)

Kim Gui-Seon: Informatore anziano

Lee Seo-Hwan: Membro del team forense

Jung Chan-Woo: Membro del Dipartimento ispezioni

Shim Wan-Jun: Uomo con il cappuccio nero (Unità Investigativa Regionale Regional)

Ok Ja-yeon: Moglie di Jong-Chan

Park Tae-Sung: Agente penitenziario

Ahn Seong-Bong: Detective di supporto

Kim Dae-Han: Cinese-coreano membto della gang Wild Dog

Lim Ye-Eun: Donna torturata

The Beast – Trama e trailer

Due detective che una volta avevano rispetto l’uno dell’altro ed erano partner, nonostante avessero personalità completamente opposte. Han-soo, disposto a tutto per risolvere i casi, e Min-tae, un uomo calmo e controllato, stanno dando la caccia ad un bizzarro serial killer nella speranza di ottenere una promozione. Tuttavia, quando la loro tenacia e la loro ambizione si scontrano, la loro “giustizia” diventa il fattore scatenante di una distruzione inaspettata, e persino il loro stesso destino diventa un bersaglio… Quando la giustizia e la fede hanno cominciato a deformarsi e gli ingranaggi del destino ad andare storti? Potere poliziesco e malavita, investigatori e sospettati, promesse e tradimenti. Quando tutto si intreccia e la storia raggiunge il suo fatidico finale, ad attenderli un finale sorprendente che nessuno avrebbe potuto prevedere.

Il regista Lee Jeong-ho (“Broken”), reinventa con coraggio il capolavoro noir francese “36 Quai des Orfèvres”. In mezzo a un tremendo senso di tensione, descrive in modo elegante e sublime le “azioni umane” che lottano con l’ambiguo confine tra giusto e sbagliato. Anche se ci sono alcune somiglianze tra i due titoli, Lee ha reimpostato il film adattandolo al suo contesto culturale e ad elementi come la competizione, visti dal punto di vista del suo paese d’origine.

Oltre a raccontare una storia sulla corruzione, “The Beast” esplora l’animo umano e le idiosincrasie che nascono rispetto all’aspetto puramente valoriale del quotidiano, quando in palio ci sono più soldi e più potere, quando la crescita personale è l’influenza sono forniti dai soldi che diventano il metro di misura per ogni aspetto della vita, la valuta definitiva per affermarsi nella società odierna.

“The Beast” riesce a non sfigurare di fronte al film originale francese anche grazie alla immersiva fotografia di Joo Sung-rim, una lezione cromatica sul noir, che pone l’accento sull’ambiguità morale che permea la metropoli e ne offusca ogni fonte di luce, sia artificiale che naturale, una metafora sul confine sempre più labile tra etica e bisogni primari.

Curiosità sul film

“The Beast” è scritto e diretto dal regista coreano Lee Jung-Ho che ha fatto il suo debutto alla regia nel 2010 con Bestseller e nel 2014 ha adattato il romanzo “Broken” dell’autore giapponese Keigo Higashino.

Il regista parla del film: “Il thriller è un genere che può virare nella natura umana. Ho prestato particolare attenzione a come cambiano le emozioni di questi due personaggi. Avevo bisogno di affrontarlo come un film di puro genere, e le luci, le scenografie, la fotografia e tutto ciò che riguarda il dietro le quinte hanno funzionato nel sostenere quell’idea. Volevo mantenere il sentimento dell’originale, ma mi sono concentrato sulla creazione di una nuova storia.”

Le musiche originali del film sono del compositore Mowg (I Saw the Devil, The Last Stand – L’ultima sfida, L’impero delle ombre, Illang – Uomini e lupi, Monstrum, Peninsula, Liberaci dal male).