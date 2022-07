Stasera in tv: “The Crossing – Oltre il confine” su Canale 5

Cast e personaggi

Anna Sofie Skarholt: Gerda

Bo Lindquist-Ellingsen: Otto

Samson Steine: Daniel

Bianca Ghilardi-Hellsten: Sarah

Henrik Siger Woldene: Per

Luke Neite: Herman

Julius Robin Weigel: Hans

Kari Simonsen: ilhelmine

Morten Svartveit: Egil

Thea Borring Lande: Agathe

Silje Breivik: Vigdis

Frode Winther: Dypvik

Svein Roger Karlsen: Conduttore

Trond Høvik: Lensmannen

Jonas Kippersund: Grev Svartblod

Oliver Normann Hibbard: Johan

La trama

Dicembre 1942. Quattro bambini sono in fuga dai nazisti. L’obiettivo è la Svezia. Sarah e Daniel sono ebrei e devono essere mandati fuori dal paese. Si sono nascosti nel seminterrato della famiglia di Otto e Gerda, ma ora sono stati scoperti e i genitori sono stati arrestati. Otto e Gerda decidono di aiutare ulteriormente i loro nuovi amici. Sarà una fuga per la sopravvivenza. Fortunatamente, incontrano chi li aiuterà lungo la strada. Ma di chi possono davvero fidarsi? “The Crossing – Oltre il confine” è un thriller ispirato a eventi storici sulla paura, la fiducia e l’amicizia e sul grande coraggio nelle piccole persone.

Curiosità

Il film è diretto da Johanne Helgeland (serie tv The Games) da una sceneggiatura di Maja Lunde (Battle) e Espen Torkildsen (serie tv Team Bachstad). Lunde ha anche anche scritto la storia in forma di romanzo che è stato pubblicato prima della produzione del film.

Il film ha vinto numerosi premi internazionali: EFA Young Audience Award 2021, dove 3.600 giovani giurati provenienti da 38 paesi votano il loro film preferito / Premio principale 2020 The Golden Slipper, per il miglior lungometraggio per bambini, Zlin International Film Festival for Children and Youth / Premio del Pubblico Cinekid Lion 2020 / Premio stampa 2020, Filem’on – Festival internazionale del cinema per bambini di Bruxelles / EFCA Feature Award 2020, Filem’on – Brussels International Children’s Film Festival / Premio della giuria dei bambini 2020, Nordic Film Days Lübeck / European Children’s Film Association 2020 – Premio ECFA Oulu International Children’s and Youth Film Festival / Premio della giuria dei cineasti emergenti 2021, Atlanta Jewish Film Festival / Premio EFA per il Pubblico Giovane 2021 / Miglior film per bambini al Premio Amanda 2020 ed è stato anche nominato nella categoria miglior sceneggiatura (Maja Lunde).

Il romanzo “The Crossing”

Maja Lunde (nata nel 1975) è l’autrice norvegese di maggior successo della sua generazione. I suoi libri sono tradotti in 40 lingue e ha venduto più di 2,5 milioni di copie. Il romanzo d’esordio di Lunde The History of Bees (2015) è stato un successo immediato e venduto in diversi territori prima della pubblicazione norvegese. Ha vinto il Norwegian Bookseller’s Prize e numerosi premi internazionali. È stato il libro più venduto in qualsiasi genere in Germania nel 2017 e finora ha trascorso 3 anni consecutivi nell’elenco dei bestseller tedeschi ufficiali di Der Spiegel. Il sequel Blue è stato lanciato nell’autunno 2017, come parte del “Climate Quartet” pianificato dall’autrice. Il libro 3 “Przewalskis Horse” è stato pubblicato nell’autunno del 2019, entrambi con lo stesso successo. Lunde ha scritto diversi libri per bambini e giovani adulti. Il libro di Natale per bambini The Snow Sister (2018) illustrato da Lisa Aisato è stato un successo da record, stampato in 250.000 copie in Norvegia e diritti di traduzione venduti in 28 lingue.

La sinossi ufficiale del romanzo: Un thriller sulla vita e la morte, il coraggio, la fede, l’amicizia e la paura mortale. Autunno 1942. Quattro bambini si dirigono verso il confine con la Svezia. Per due di loro è questione di vita o di morte: Sarah e Daniel sono ebrei e presto saranno deportati dai nazisti. Per molto tempo sono riusciti a rimanere nascosti in un seminterrato. Ma quando i loro genitori vengono arrestati, decidono di fuggire. Devono camminare molte, molte miglia attraverso i boschi prima di poter raggiungere la libertà, si spera. Fortunatamente lungo la strada incontrano chi li aiuta. Ma di chi possono davvero fidarsi?

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Stein Berge Svendsen (Trio – Alla ricerca del tesoro miracoloso, La sposa del diavolo, Piccoli Angeli Detective, Hatching – La forma del male)

TRACK LISTINGS:

1. Opening Titles 2:52

2. The Musqueteer 1:38

3. Arresting Parents 2:52

4. Someone in the Basement 3:20

5. The Decision 3:11

6. Main Theme 1:48

7. The Control Post 5:44

8. The Run 1:40

9. The Old Lady 1:25

10. The Escape 4:14

11. The Fight 1:54

12. The Long Walk 2:24

13. The Reunion 3:45

14. Liberation Day 3:05

15. Together Again 1:52

16. The Crossing 2:50

La colonna sonora di “The Crossing” è disponibile su Amazon.