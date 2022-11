The Devil Conspiracy: trailer e anticipazioni dell’horror fantascientifico con Joe Doyle

Dal 13 gennaio 2023 nei cinema americani con Samuel Goldwyn Film The Devil Conspiracy di Nathan Frankowski, un bizzarro mix di fantascienza e horror sovrannaturale che segue un’azienda biotecnologica gestita da satanisti che crea una tecnica allo scopo di clonare il DNA di Gesù per sacrificarlo a Lucifero.

The Devil Conspiracy – Trama e cast

La trama ufficiale: “The Devil Conspiracy” segue una potente azienda biotecnologica che dispone di una tecnologia rivoluzionaria che consente loro di clonare le persone più influenti della storia con pochi frammenti di DNA. Dietro questa compagnia c’è una cabala di satanisti che ruba il sudario di Cristo, entrando così in possesso del DNA di Gesù. Il clone servirà come ultima offerta al diavolo. L’Arcangelo Michele arriva sulla Terra e non si ferma davanti a nulla per porre fine alla cospirazione del diavolo.

Il cast del film include Alice Orr-Ewing (La teoria del tutto), Joe Doyle (Salem), Eveline Hall (Summertiem Blues),Joe Anderson (Across the Universe), James Faulkner (Atomica Bionda), Peter Mensah (L’Incredibile Hulk), and Brian Caspe (JoJo Rabbit).

The Devil Conspiracy – Trailer e video

Curiosità sul film

Nathan Frankowski (No Saints for Sinner, Unlimited) dirige il film da una sceneggiatura di Ed Alan.

Il film è prodotto da Ed Alan e prodotto da Kevan Van Thompson, Vaclav Mottl, Michael Emerson e Mike Sears. L’accordo è stato negoziato da Ed Alan per conto dei realizzatori e da Peter Goldwyn per conto di Samuel Goldwyn Films.

“Siamo entusiasti di portare “The Devil Conspiracy” agli spettatori il prossimo anno. Pensiamo che il pubblico adorerà questa rappresentazione elettrizzante ed epica della battaglia tra paradiso e inferno”, ha dichiarato Peter Goldwyn.

“Ed Alan ed io siamo entusiasti di collaborare con l’iconico Samuel Goldwyn. Il nostro film è un viaggio da brivido con ramificazioni epiche che si adatta perfettamente al talento di Peter Goldwyn nel trovare il pubblico”, ha dichiarato Nathan Frankowski.

The Devil Conspiracy – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice Anne-Kathrin Dern (Aiuto, ho ristretto mamma e papà, Il mio nome è Imp@vido_, La famiglia Claus, Aiuto ho ristretto i miei amici, La famiglia Claus 2).

The Devil Conspiracy – Foto e poster