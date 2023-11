The First Omen: prima immagine ufficiale prequel dell’horror “Il presagio”

20th Century Studios ha condiviso via “X” una prima foto del prequel horror The First Omen, in arrivo nelle sale il 5 aprile 2024.

20th Century Studios ha condiviso via “X” una foto in anteprima dell’horror The First Omen. Questo film fungerà da prequel del classico Il presagio di Richard Donner del 1976. È stato inoltre annunciato che il film uscirà nelle sale il 5 aprile 2024.

La trama ufficiale: Quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa, incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e scopre una terrificante cospirazione che spera di provocare la nascita del male incarnato.

“The First Omen” vede protagonisti Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Witch, Chernobyl) e Bill Nighy (Living).

Il film è diretto dall’esordiente Arkasha Stevenson, regista di episodi di serie tv horror come Al nuovo gusto di ciliegia e Channel Zero, con una storia di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith, Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter).

Il presagio – Il franchise di Omen

“Il Presagio” del 1976 è un caposaldo, insieme a Rosemary’s Baby, degli horror incentrati sulla venuta dell’Anticristo; il film diretto da Richard Donner e interpretato da Gregory Peck incassò 78 milioni di dollari nel mondo da un budget di 17 e vinse un Oscar per la strepitosa colonna sonora di Jerry Goldsmth, con l’iconico brano “Ave Satani” candidato per la miglior canzone originale.

All’originale fecero seguito due sequel cinematografici, La maledizione di Damien (1978) e Conflitto finale (1981) a cui si è aggiunto un sequel prodotto per la tv, Omen IV – Presagio infernale del 1991. Nel 1995 un pilota televisivo di una serie tv mai realizzata intitolato “The Omen” andò in onda su Fox diretto da Jack Sholder; il pilota non correlato ai film precedenti seguiva un gruppo di persone impegnate nel rintracciare un’entità a cui sono tutti collegati in modo indipendente.

Più di recente c’è stato il deludente remake Omen – Il presagio (2006) diretto da John Moore e nel 2016 c’è stato un secondo tentativo di produrre una serie tv sequel dal titolo Damien cancellata dopo una sola stagione. Segnaliamo anche una divertente parodia, la commedia horror Little Evil di Netflix con Adam Scott ed Evangeline Lilly.

David S. Goyer (Man of Steel, Batman Begins) sono i produttori di The First Omen insieme a Keith Levine (The Night House).

